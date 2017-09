Jay Heaps deja de ser entrenador de New England

Google Plus

Desde la goleada sufrida por el New England Revolution hace escasamente una semana ante Atlanta United, parecía que el cargo de Jay Heaps pendía de un hilo. Tras caer de nuevo en el fin de semana ante Sporting Kansas City, tanto la entidad como el entrenador han decidido dar por terminada su relación laboral, después de seis años en el cargo.

Será el que hasta ahora fue Assistant Coach, Tom Soehn, el que se hará cargo del equipo como interino hasta que finalice la temporada 2017.

“Jay ha hecho mucho por el club durante estos años y ha tenido logros considerables. Tengo gran respeto por él y deseo lo mejor en los próximos años de su carrera”, dijo el General Manager Michael Burns. “Esta decisión no se ha tomado a la ligera, sin embargo, tenemos que hacer lo mejor y los resultados en las últimas dos temporadas nos ha convencido que tenemos que tomar un rumbo diferente”.

Jay Heaps deja el New England Revolution después de seis temporadas como entrenador jefe, habiendo sido el sexto entrenador de la franquicia cuando firmó en noviembre de 2011. Desde que se hiciese cargo del equipo, consiguió clasificarse de manera consecutiva para los MLS PlayOff´s entre las temporadas 2013 a 2015, siendo su participación en la final de la MLS Cup 2014 su mayor hito. También logró llegar a la final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2016 enla que cayó derrotado ante FC Dallas.

“Jay le dio al club todo como jugador y como entrenador. Le estamos muy agradecidos por toda su pasión y trabajo duro”, dijo Biran Bilello. “Siempre estaremos agradecidos por sus esfuerzos de llevarnos de nuevo a disputar una final de la MLS Cup y otra de la U.S. Open Cup, además de desearle lo mejor para su futuro”.

Heaps perteneció durante 17 años al NE Revolution

Heaps ha sido una figura importante en 15 de las 22 temporadas de los ‘Revs’ en la Major League Soccer, incluyendo los nueve años que pasó en los terrenos de juego entre 2001 y 2009. Tuvo un papel importante también en los cinco campeonatos de la Conferencia Este que lograron, ayudando también a llegar a tres finales de la U.S. Open Cup, incluida la lograda en 2007.

Como jugador del Revolution, Heaps disputó un total de 243 partidos, colocándole como el tercer futbolista con más partidos. Pero sus primeros años como jugador fueron en el desaparecido Miami Fusion durante tres temporadas.

El ya ex entrenador del New England Revolution también se despidió con una carta en redes sociales para los que fueron sus directivos, jugadores y aficionados.

@JayHeaps722

No encuentro las palabras exactas para describir mi sentimiento en este papel. Pienso que es mejor empezar dando las gracias:

A los aficionados de New England Revolution

¡GRACIAS desde lo más profundo de mi corazón! Tras nueve temporadas como jugador y seis como entrenador, estoy encantado de todos los minutos que he pasado en el terreno y preparando los partidos ante vosotros. Habéis demostrado vuestra pasión. En mis mejores recuerdos quedarán las imágenes y cánticos después de una victoria de los ‘Revs’. Os echaré de menos.

Al staff técnico

Entrenadores (Evan, Phil, Matt, Glenn O, Jen, Tim, Doc), utilleros (Scott, Ethan), analistas (Tim, Todd), preparadores físicos (Aisa, Adam), operaciones (Jason, Tyler, Kevin, Carlos) y departamento relaciones públicas (Kailyn, Adam, Kevin). Gracias por vuestro incansable trabajo por hacer que el primer equipo funcionase perfectamente. Mucho de vuestro de trabajo no salía en las noticias, pero todos los jugadores y staff técnico sabemos vuestro valor para l club.

A Mike y Brian

Gracias por la oportunidad que me disteis de entrenar al club que amo. Nada significa más que llegar a dos finales y ocho PlayOff´s con el equipo. Mucha suerte para ustedes y para la totalidad de la front office. ¡No deseo nada más que grandeza para este club!

A mis jugadores

¡Me encantó poder entrenarles! Cada entrenamiento, sesión de video y partido dieron su corazón y su alma. No habido nunca ninguna duda sobre su comportamiento y dedicación con el equipo. No deseo nada más que lo mejor para sus carreras. Sé que nuestros caminos volverán a cruzarse en un futuro…

A mis entrenadores

¡Ha sido un absoluto honor trabajar con ustedes cada día! Mañanas, madrugadas, entrenamientos, partidos. Hemos pasado por tantas cosas. No importaba cuan alto tuviésemos que subir, ni tan bajo que cayésemos, siempre estuvimos HOMBRO CON HOMBRO.

A Robert, Jonathan,y la familia Kraft

Sois los mejores dueños en el mundo deportivo. Estoy muy agradecido de haberme dado la oportunidad de entrenar a uno de sus equipos. No hay ni un solo día en el que no haya buscado como ayudar al equipo a conseguir la victoria. Mi pesar en no haber podido agradecer su confianza con una MLS Cup. ¡Gracias por vuestros actos!

A mi familia

Sé que sus corazones están rotos. Este club ha estado en nuestras vidas desde los últimos 17 años. ¡Gracias por dejarme vivir mis sueños! Os quiero.