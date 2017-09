Sporting Kansas City vs New York Red Bulls en vivo online en Final U.S. Open Cup 2017

Google Plus

En los últimos días, el entrenador visitante hizo hincapié en que sería el portero Ryan Meara, el encargado en proteger la portería de su equipo. La disputa de este partido y la posibilidad de darles un trofeo será la recompensa para el futbolista tras el buen torneo realizado

El colegiado del partido será el estadounidense Hilario Grajeda. Desde el año 2004 que hiciese su debut en la competición, ha dirigido un total de 140 partidos. El año 2013 fue el de máximo apogeo para el estadounidense, ya que se encargó de dirigir el MLS All-Star en donde el combinado ‘emelesero’ cayó derrota ante el AS Roma. También dirigió la MLS Cup 2013 donde el Sporting Kansas City superó al Real Salt Lake por lo penales. Este mismo año fue elegido el Mejor Árbitro de la competición.

Este partido se disputará en el Children's Mercy Park de Kansas. Uno de los estadios específicos para el fútbol y se encuentra cerca del Kansas Speedway. Una de las características de este estadio es una parte de la grada que se denomina ‘The Blue Hell’, cuando juegan los Sporting Kansas City, que es denominada como una de las más ruidosas de la competición. El estadio de los ‘Wizs’ se inauguró a mediados de la temporada 2011 en un partido frente a Chicago Fire. Tiene una capacidad para 18.467 espectadores, aunque para conciertos puede ampliarse a unos 20.000.

En los neoyorkinos, además de la figura siempre reseñable de su delantero, está la de otro jugador importantísimo, Sacha Kljestan. Esta temporada está siendo algo más irregular para el mediocentro estadounidense, pero en las últimas semanas ha conseguido recuperar su mejor juego, lo que ha ayudado al equipo a tener mejores resultados.

Para el equipo local, una figura importante será la del mediocentro español Ilie Sánchez. El futbolista se convirtió en la pieza fundamental del equipo desde su llegada a principios del presente año. Es una extensión del entrenador dentro del terreno de juego y por sus pies pasa casi la totalidad de juego de su equipo. Su aparición será imprescindible para revalidar dos años después el título de campeón de la U.S. Open Cup.

El entrenador de los visitantes Jesse Marsch, habló con varios medios de comunicación sobre diferentes temas que conciernen este torneo: “Cuando vine por primera vez a Red Bull, era consciente del hecho de que esta organización y muchos de los gerentes que entrenaban aquí no siempre habían tomado este torneo en consideración. Cuando has ganado este torneo, ya sea como jugador o entrenador, entiendes el valor que tiene, y aprecias lo que significa”.

En rueda de prensa Peter Vermes habló sobre el rival al que se enfrentarán: “Tienen gran energía y son muy valientes para avanzar. Tienen chicos muy técnicos que son buenos en el juego combinativo. Es fácil de ver cuando ves sus partidos, sabes lo que viene y es muy difícil de parar. También tienen algunos jugadores muy hambrientos en su equipo, y juegan a un ritmo muy alto. Será un juego muy bueno, y tenemos el máximo respeto por lo que han hecho y cómo juegan. Sabemos que va a ser una batalla”.

El New York Red Bulls jugó su último partido como visitante fue hace casi dos semanas cuando se vio las caras con el Chicago Fire. En ese enfrentamiento los 'taurinos' se adelantaron en el marcador, pero en la segunda mitad los locales consiguieron empatarles.

El último partido que Sporting Kansas City disputó como local fue en esta semana, cuando se enfrentaron a New England Revolution. El encuentro no fue sencillo ya que su rival comenzó adelantándose en el marcador a los pocos minutos, pero pronto le dieron la vuelta al mismo. En la segunda mitad consiguieron un gol que certificó la victoria.

A pesar de los 100 años de historia de esta competición y los más de 20 que los equipos de la Major League Soccer llevan disputándola, esta será la primera ocasión que ambos equipos se vean las caras. Eso sí, en la competición liguera llevan desde el inicio de la misma viénose las caras todos los años. En total, han sido 29 ocasiones las que estos equipos se han enfrentado Kansas City, con un bagaje a favor de los locales de 15 victorias, por nueve de los visitantes.

En el último encuentro antes de la final, se enfrentó en el que fue su partido más difícil, a la ‘cenicienta’ de la ronda, FC Cincinnati. El equipo de la segunda división llenó el estadio ante una oportunidad histórica de colarse en una gran final, y a pocos minutos se quedaron de conseguirlo. Tras adelantarse en el marcador por dos tantos de diferencia, los neoyorkinos se pusieron el mono de trabajo y finalmente se levaron el pase a una final en la que tenían puestas todas sus esperanzas.

El camino a esta final parecía sencillo, pero según pasaban los encuentros, estos eran más y más difíciles. En la primera ronda que entraron en competición se enfrentaron a su máximo rival en el Hudson River Derby. El New York City FC acudió a este encuentro con muchas rotaciones, lo que facilitó la victoria de los ‘taurinos’. Su siguiente rival fue el Philadelphia Union con quienes tuvo que acudir a los penaltis para conseguir superarles, después de un partido muy intenso. En cuartos se vio las caras ante un New England Revolution con urgencias a los que ganó con un solitario gol de Braldey Wright-Phillips.

El New York Red Bulls está ante la mejor oportunidad de poder arreglar una temporada que desde el principio no parecía muy buena. Los malos resultados y las dudas de una posible clasificación para los PlayOff´s, hacen que este título sea importante para revertir la situación. La U.S. Open Cup sería además el primer título importante para el equipo, que desde su creación en 1996, sólo ha logrado un par de Supporter´s Shield.

En semifinales, se vieron las caras contra el San Jose Earthquakes. Después de 120 minutos, el equipo de Sporting Kansas City logró el pase desde los once metros, en un partido que estuvo igualado desde el principio al final. En la primera mitad el conjunto local se mostró muy superior a su rival, pero un tempranero gol de los californianos les obligó a tener que remontar el partido, que consiguieron a la media hora. En la segunda parte los ‘Wizs’ continuaron siendo superiores, pero el guardameta de los Eatrthquakes desbarató todas las ocasiones, llevando a que el partido se decidiera desde el punto de penalti. Aquí es donde el portero de los ‘Wizs’ cobró protagonismo, y con sus paradas dio el pase final a su equipo.

Para llegar a disputar este partido los ‘Wizards’ tuvieron que pasar varias rondas muy complicadas, en donde ningún rival fue sencillo. En cuarta ronda goleó a unos débiles Minnesota United FC por un 4-0 ante un rival que no les mostró apenas oposición. La siguiente fase fue algo más complicado en donde se enfrentó a unos Houston Dynamo que llegaban en un gran estado de forma, pero que tampoco fueron rival. En Cuartos de final se vieron las caras contra el rival más complicado, FC Dallas, a quienes tuvo que superar en los últimos minutos, después de un partido muy igualado.

El Sporting Kansas City llega a su tercera final en seis años, con la buena racha de haberlas ganado. Ante ellos tiene el reto de lograr su cuarta U.S. Open Cup, lo que le igualaría a los máximos campeones del torneo. El buen año que están realizando les pone en claras posibilidades de lograr el doblete de MLS Cup y el título copero.

Tras más de un año de competición, desde que comenzasen a jugar los equipos amateurs, la competición más antigua del soccer estadounidense, con más de 100 años ha llegado a su fin. Desde que el Vereingung Erzgebirge y el Brick Lions FC dieran el pistoletazo de salida a esta Lamar Hunt U.S. Open Cup 2017, se han jugado más de 140 partidos hasta que se ha llegado a la gran final.

Minuto a minuto del partido Sporting Kansas City vs New York Red Bulls en vivo

¡Buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Sporting Kansas City vs New York Red Bulls en vivo, perteneciente a la final de la U.S. Open Cup 2017. El encuentro tendrá lugar en el Children’s Mercy Park de Kansas City (Kansas) a partir de las 03:00 (hora española).