Previa Sporting Kansas City – New York Red Bulls: cita con la historia

Google Plus

Final U.S. Open Cup || Imagen: Gerard Faigés (VAVEL.com)

Primera ocasión en la que ambos equipos se verán las caras en esta competición en más de 100 años de historia, y en ella es en la que intentarán entrar ambos equipos. El encuentro estará bastante disputado, ya que se trata de dos equipos que realizan un juego muy similar en donde el balón es el protagonista.

El equipo local llega pletórico y con ganas de revalidar el título conseguido hace dos temporadas. Actualmente pasa por un buen momento de forma, aunque en muchos momentos han demostrado una cara muy diferente Lograr la victoria le permitiría además empatar con los máximos campeones con cuatro entorchados.

Los visitantes tienen ante sí la oportunidad de enmendar el bajo rendimiento que están teniendo en la presente temporada. Ganar un título, sería la mejor manera de arreglar un año que no parece tener un buen final. Las dudas generadas por el equipo han sido el mayor de los problemas.

Broche de oro a una buena temporada

El conjunto de Sporting Kansas City tiene muchas de las esperanzas de esta temporada en esta U.S. Open Cup. En un gran año en el que durante muchas semanas fue el líder de una Conferencia Oeste atípica, quieren utilizar este título para poner un buen inicio a este final de año. A partir de ahí, afrontarán un último tercio de la temporada en el que tienen oportunidad de entrar en la historia. Con un título más, la MLS Cup.

Actualmente, el equipo posee tres entorchados de este campeonato, dos de ellos conseguidos en los últimos años. Conseguirlo, significaría el tercero en seis años y lo colocaría entre los equipos que en más ocasiones lo han conseguido.

El jugar como local, le dará a los ‘Wizards’ un punto a favor en este enfrentamiento. Ante un rival con un juego similar al suyo, la localía y el apoyo de sus aficionados será vital. Actualmente, su centro del campo podría considerarse como uno de los mejores de la competición, y sus opciones de victoria pasarán por demostrar su superioridad. El equipo que tenga el balón y que mejor sepa utilizarlo será el que seguramente se proclame campeón.

El camino a la final no ha sido demasiado sencillo. En cuarta ronda superó a unos Minnesota United que apenas le plantaron cara y a los que ganó con un contundente 4-0. En la siguiente ronda se vio las caras ante un Houston Dynamo en unos de los partidos más vibrantes y en donde tuvieron que esperar a la última media hora de partido para conseguir la victoria. En cuartos de final se vio las caras ante el anterior campeón, FC Dallas. En ese encuentro, los ‘Wizards’ tuvieron un partido muy disputado en el que llegaron a la prórroga para poder llevarse el pase final.

grantland.com

En este partido será el capitán Benny Feilhaber, el jugador que deberá echarse el equipo a sus espaldas para lograr un nuevo título. El jugador está teniendo una temporada aceptable, y eso que gracias a la llegada de Ilie Sánchez sus labores defensivas se han visto reducidas. El mediocentro de origen brasileño es el pulmón del equipo y su habilidad y control de balón es importante para el funcionamiento del equipo.

El equipo de Peter Vermes tendrá sólo un par de ausencias para este partido, aunque se trata de jugadores que no han tenido una repercusión importante en el equipo esta temporada. La baja más grave es la de Cameron Porter que se volvió a lesionar de su maltrecha rodilla, dejándole fuera de los terrenos de juego lo que resta de temporada. El otro es el mediocentro Sony Mustivar, que después de un grandísimo año, se vio relegado al banquillo. Actualmente sufre una dolencia en uno de sus cuádriceps.

Salvar la temporada

Con la MLS Cup cada vez más lejos y los PlayOff´s todavía sin asegurarse, parece que esta U.S. Open Cup es la única manera que tiene el equipo para salvar la temporada. Uno de los equipos más antiguos de la actual Major League Soccer continúa sin haber levantado un titulo de los importantes (tiene dos Supporter´s Shield). Este bagaje es algo pobre para un equipo que temporada a temporada aspira a todo.

El New York Red Bulls para ello ha preparado el partido a conciencia, sabiendo además que se enfrenta a un rival muy similar a ellos. Los dos equipos son gustosos de tener el control de la pelota por lo que se espera que se vea una batalla en el centro del campo. La clave estará en saber quién es el equipo que logre manejar mejor el tiempo del partido. La ausencia de ese jugador que sepa contemporizar el ritmo del juego ha sido uno de los problemas. A pesar de ello, poco a poco han conseguido revertir la situación, por lo que buscarán tratar de mejorar en ese aspecto como lo hicieron en las últimas semanas.

El equipo neoyorkino llegó a esta final después de un camino que parecía sencillo, pero se le complicó en las últimas rondas. En cuarta ronda se vio las caras ante su máximo rival, New York City FC. Consiguieron el pase gracias a un solitario gol de Daniel Royer, que en ese momento, estaba en un momento dulce de la temporada. En la siguiente ronda se enfrentó al Philadelphia Union a quienes tuvo que superar desde los once metros, después de que en el tiempo reglamentario, finalizasen con empate a un gol. En cuartos de final se vio las caras ante un New England Revolution que le puso las cosas muy difíciles, logrando el pase en los últimos minutos, gracias a un gol de Bradley Wright-Phillips.

mlssoccer.com

En esta final será el delantero Bradley Wright-Phillips el jugador que más importancia tenga en el equipo neoyorkino. El futbolista inglés es el termómetro del equipo y gran parte del bajón del equipo ha venido de su mala racha goleadora. Pero importante es el dato que si a un delantero no le surtes de balones por muy buen goleador que sea, no tendrá oportunidad de demostrarlo. Si los ‘taurinos’ quieren llevarse su primer trofeo, el ‘doble nueve’ deberá tener su mejor partido, y todo lo que llegue, meterlo.

El conjunto de neoyorkino tendrá muy pocas bajas para este partido. A las ya conocidas del central Gideon Baah, que no ha llegado a debutar en este año y Mike Grella, que hace unos meses se anunció su baja por una lesión en la rodilla. Para este partido también serán baja, tras no recuperarse a tiempo el extremo Daniel Royer, que se encuentra en las últimas semanas de recuperación y Aurelien Collin que es baja indefinida en este momento por una fascitis plantar.

Un camino complicado

Los locales jugaron el partido de semifinales ante San Jose Earthquakes. Más de 120 minutos se necesitaron para dilucidar el primer equipo que jugaría la final de la U.S. Open Cup que finalmente es conjunto de Sporting Kansas City, después de haber tenido que llegar hasta los once metros para superar a su rival. En la primera mitad el conjunto local se mostró muy superior a su rival, pero un tempranero gol de los californianos les obligó a tener que remontar el resultado lo antes posible. En la segunda parte los ‘Wizs’ continuaron siendo superiores, pero el guardameta visitante despejó todos los balones que se dirigían a su portería.

Los visitantes lo tuvieron algo más difícil. El New York Red Bulls consiguió el pase a la que será su segunda final de la Lamar Hunt U.S. Open Cup, después de remontar un resultado adverso de dos goles, ante un rival de un nivel inferior. El conjunto del Cincinnati comenzó muy fuerte pero fue apagándose poco a poco a pesar de haberse adelantado en el marcador. En la segunda mitad, el dominio de los visitantes fue tal, que sólo la insistencia permitió que remontasen la diferencia de dos goles, para conseguir el definitivo pase en la prórroga.

Máxima igualdad

A pesar de no haberse enfrentando nunca en esta U.S. Open Cup, su rivalidad es de las más antiguas del soccer estadounidense, ya que ambos llevan enfrentándose en la MLS desde 1996. En total, han sido 29 veces las que estos equipos se han visto las caras en el Medio Oeste, con un bagaje a favor de los locales de 15 victorias, por nueve de los visitantes.

kansascity.com

El último partido que ambos equipos disputaron en el Children´s Mercy Park fue en esta misma temporada. La victoria del Sporting Kansas City le colocó en lo más alto de la clasificación general, después de conseguir superar a unos Red Bulls con bastantes problemas. En la primera mitad, los locales fueron superiores en cuanto a juego, pero sin embargo ambos contaron con la misma cantidad de ocasiones de peligro, convirtiendo a los porteros en protagonistas. En la segunda parte llegaron los goles del partido, ambos obra del futbolista de origen inglés, Dom Dwyer, que ya no está en este club.

Arbitrará Hilario Grajeda

Este partido se disputará en el Children´s Mercy Park de Kansas. Uno de los estadios específicos para el fútbol y se encuentra cerca del Kansas Speedway. Una de las características de este estadio es una parte de la grada que se denomina ‘The Blue Hell’, cuando juegan los Sporting Kansas City, que es denominada como una de las más ruidosas de la competición. El estadio de los ‘Wizs’ se inauguró a mediados de la temporada 2011 en un partido frente a Chicago Fire. Tiene una capacidad para 18.467 espectadores, aunque para conciertos puede ampliarse a unos 20.000.

El colegiado del partido será el estadounidense Hilario Grajeda. Desde el año 2004 que hiciese su debut en la competición, ha dirigido un total de 140 partidos. El año 2013 fue el de máximo apogeo para el estadounidense, ya que se encargó de dirigir el MLS All-Star en donde el combinado ‘emelesero’ cayó derrota ante el AS Roma. También dirigió la MLS Cup 2013 donde el Sporting Kansas City superó al Real Salt Lake por lo penales. Este mismo año fue elegido el Mejor Árbitro de la competición.

Posibles Onces