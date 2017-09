Resumen de la semana 28 en la MLS. Recta final

Google Plus

Resumen jornada 30 en la Major League Soccer: recta final // Major Leaque Soccer

Se acerca el final de la temporada en la Major League Soccer antes de los PlayOff´s, y las cosas están muy apretadas en las zonas altas de las tablas, pero sobre todo en la conferencia oeste.

Quedan únicamente cuatro jornadas para que finalice la temporada regular, y la todo está muy apretado para hacerse con un puesto y jugar los PlayOff´s. El único equipo que tiene casi asegurada la primera plaza es Toronto, ya que le saca 11 puntos a New York City que es su perseguidor y quedan 12 puntos por jugarse.

La jornada comenzaba de jueves, y se disputarían dos partidos, aunque el más destacado, no solo de ese día sino de la jornada era el Atlanta United contra New England ya que se daría lugar la mayor goleada hasta ahora de la liga regular. Los locales se daría un festín de goles a costa de su rival, el cual recibió un severo castigo y en ningún momento estuvo dentro del partido. No habían transcurrido ni dos minutos y Martínez ya adelantaba a los locales con un buen gol, en el que ayudó también una despistada defensa.

Pero el calvario solo hizo que empezar, 10 minutos más tarde el capitán de New England, Kouassi, sería justamente expulsado no por una, sino por dos entradas seguidas muy duras. Pero la primera parte no iba a acabar así ni mucho menos, ya que Martínez marcaría su segundo gol de penalti en el minuto 30. La primera parte seguía y las malas noticias llegaban a pares. Seis minutos más tarde el hombre del partido Martínez provocaría un nuevo penalti, que vendría acompañado de una nueva tarjeta roja dejando a los visitantes con nueve jugadores y de su tercer gol. Anton Walkes haría el cuarto justo antes del descanso rematando un buen centro.

La segunda parte empezaba algo más relajada, aunque Atlanta marcaría tres goles más. No fue hasta el minuto 70 en el que Kevin Kratz marcaría un golazo de falta, a los locales les salía todo para desgracia de New England. El partido llevaba roto desde las expulsiones y los visitantes no tuvieron oportunidad de meterse en el partido en ningún momento. El partido lo rematarían Yamil Asad y Héctor Villalba, terminando el partido con un 7-0.

La jornada terminaría en la madrugada del domingo con un New York Red Bull frente a Philadelphia Union que acabaría 0-0.

Por la Conferencia Este, Toronto tiene prácticamente asegurada la primera plaza, mientras que ninguna más está asegurada. New York City se encuentra segundo pero a tan sólo tres puntos suyo está Chicago Fire, ya que su victoria les hizo recortar dos puntos sobre los de Nueva York que no pudieron pasar del empate. Columbus, Atlanta y New York Red Bulls se encuentran cuarto quinto y sexto respectivamente, aunque sólo dos puntos separan a los tres equipos que se lo jugaran todo en las jornadas que quedan. Montreal Impact está séptimo, pero a seis puntos de los puestos de PlayOff´s, no tiene mucho margen de error si quiere meterse dentro.

Por el contrario, en la Conferencia Oeste todo está muy muy apretado y cualquier error o cualquier acierto pueden meterte o sacarte de los puestos de PlayOff´s. Los Whitecaps arrebataron está semana el primer puesto que ocupaban los Portland Timbers, un empate les fue suficiente para hacerlo, ya que los de Oregon perdieron ante Real Salt Lake. Pero esto no los hace demasiado líderes ya que desde el primer puesto que ahora ocupan, hasta el octavo donde se encuentra FC Dallas solo hay siete puntos de diferencia. Sporting Kansas City está tercero empatado a puntos con los Portland Timbers y Seattle Sounders que se encuentran quintos en la clasificación. El último puesto de los PlayOff´s es para Real Salt Lake, que se mete gracias a su victoria en esta jornada. Pero tampoco se pueden relajar, Houston Dynamo y FC Dallas están empatados a puntos con ellos y aún quedan cuatro jornadas por jugarse. Todos los puntos que quedan son importantes, ya que son muy pocos o ninguno los puntos que separan a los equipos que se juegan entrar en los PlayOff´s.

Resumen Semana 28

LOCAL Resultado VISITANTE Atlanta United FC 7 - 0 New England Revolution Vancouver Whitecaps FC 3 - 0 Minnesota United FC Atlanta United FC 3 - 3 Orlando City SC Vancouver Whitecaps FC 2 - 2 Columbus Crew SC Montreal Impact 2 - 3 Minnesota United FC FC Dallas 0 - 0 Seattle Sounders FC Chicago Fire 3 - 0 DC United Sporting Kansas City 3 - 1 New England Revolution Colorado Rapids 1 - 1 New York City FC Real Salt Lake 2 - 1 Portland Timbers San Jose Earthquakes 1 - 0 Houston Dynamo Los Angeles Galaxy 0 - 4 Toronto FC New York Red Bulls 0 - 0 Philadelphia Union

Clasificación Conferencia Este

Equipo P G D E GF GC DG PT 1 Toronto FC 29 18 3 8 62 25 +37 63 2 New York City FC 29 15 8 6 50 37 +23 51 3 Chicago Fire 29 14 9 6 52 34 +18 48 4 Columbus Crew SC 30 13 12 5 45 45 0 44 5 Atlanta United FC 27 12 8 7 57 35 +22 43 6 New York Red Bulls 28 12 10 6 41 36 +5 42 7 Montreal Impact 28 10 12 6 44 46 -2 36 8 New England Revolution 29 10 13 6 45 51 -6 36 9 Orlando City SC 29 9 12 8 31 46 -15 35 10 Philadelphia Union 29 8 12 9 37 39 -2 33 11 DC United 29 8 17 4 23 49 -26 28

Clasificación Conferencia Oeste