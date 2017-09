Ocasiones sin acierto

Google Plus

New York Red Bulls

New York Red Bulls: Robles; Lade, Murillo, Perrinelle, Zizzo, Muyl; Davis, Keita (Kljestan, min. 58), Martins, Etienne (Wright-Phillips, min. 66); Veron (Adams, min. 75).

Cerraba la semana de "soccer" en la Major League Soccer un interesante New York Red Bulls-Philadelphia Union, en la que se pudo ver con claridad un equipo que todavía tiene posibilidades claras de alargar la temporada con los play-offs, mientras que el otro está dejando finalizar el año sin mas objetivo que el más puramente profesional.

Los locales arrancaban sextos la jornada, último puesto que da plaza de postemporada, y se noto en la intensidad y búsqueda de la victoria, no tardarían en llegar las ocasiones cuando ya en el minuto diez Etienne prueba con un disparo cruzado con la derecha que detiene bien el portero del Philadelphia. Y es que los neoyorquinos tenían importantes novedades en la alineación, sin probablemente sus dos buques insignia, Kljestan y Wright-Phillips, que saldrían en la segunda mitad, pero que no pudieron hacer más que sus compañeros para hacerse con los tres puntos.

Disparo lejano de Red Bulls. // Imagen: New York Red Bulls

La ocasión de Etienne sería la primera de numerosas de ellas: Davis puso a prueba a Blake con un disparo lejano y sería el propio Etienne el que consiguió que el cancerbero visitante se luciera en una espectacular estirada para poder evitar el gol en una magnífica volea del número 7 de Red Bulls. Y es que si no hubiera sido por Blake, Union podría haber llegado al descanso con varios goles en contra, poco después sacará un mano a mano al centro delantero local Gonzalo Veron.

El equipo de la marca de bebida energética dominó de principio a fin la primera mitad, atesoró la pelota en un dominio abrumador, contó con todas las oportunidades reseñables y si no se fue en ventaja sería por el portero Blake. Pero en la segunda mitad Philadelphia se asomo un poco más al área rival y contó con su oportunidad, esa ocasión que tienen casi todos los equipos, en casi todos los partidos aunque estén siendo muy inferiores al rival, esa ocasión que muchas veces supone la victoria, sin embargo no la aprovechó, estuvo en las botas de Sapong, que solo en área, con un balón favorable para golpear con potencia a portería no atina a dar de pleno desvaneciéndose la ocasión por línea de fondo.

Blake saca una ocasión local. // Imagen: New York Red Bulls

Red Bulls movió el banquillo y metió a sus dos mejores hombres al campo y no tardaron en tener ocasiones. Primero fue Kljestan, que recibe una pelota en el área e intenta un golpeo al palo largo del portero, sin embargo el disparo sería rechazado por la defensa y más tarde fue Wright-Phillips el que contó con su oportunidad; falta lateral, el portero la deja muerta en el área pequeña, y por allí aparece el escurridizo delantero británico para meter el típico gol de "killer", de esos que marcan los que siempre están donde tienen que estar y que casualmente marcan decenas de goles de empujar, pero no estaba el día para que hubiera goles, y Blake consigue remediar su error y salva en la línea de gol.

El partido no daría para más, un equipo quiso la victoria, puso el juego y las ocasiones y se deja dos puntos por el camino, que a pesar de todo le dejan en la sexta plaza que ya tenían y mantienen una buena distancia de seis puntos con el más directo perseguidor, dejando el objetivo cerca de conseguir, el otro equipo consiguió un empate inmerecido y estuvo a punto de obtener mas si hubiese acertado en su ocasión, punto que no le lleva a ninguna parte y le deja en penúltima posición de la clasificación del este a la ya espera del final de temporada.