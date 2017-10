Feyenoord vs PEC Zwolle (0-0) en vivo y en directo online en Eredivisie 2017

Google Plus

Feyenoord y PEC Zwolle se miden este sábado en un encuentro que promete emoción por ambos bandos. Por un lado, el conjunto local, liderado por Giovanni Van Bronckhorst, pretenderá dar caza al liderato, ostentado por el PSV de Cocu. Mientras tanto, el Zwolle viaja a Rotterdam con la esperanza de continuar con su impresionante racha en este inicio de campaña, ya que solo ha concedido una derrota y dos empates, siendo el Ajax el único equipo que, de momento, ha sido capaz de batirles.

El último choque que enfrentó a estos dos conjuntos supuso un empate a dos tantos en Zwolle. Fue el pasado 9 de abril y tuvo como principal protagonista a Steven Berghuis, que anotó un doblete. Es casualidad que el más peligroso en ataque de aquel día lo sea, en teoría, hoy también.

El colegiado del encuentro será Dennis Higler. La última vez que se encontró con el Feyenoord fue en mayo de este mismo año, saldándose el partido con un resultado de 3-1 ante el Heracles Almelo favorable a los hoy locales. La última vez que hizo lo propio con el PEC Zwolle fue el 15 de enero de este año, con un resultado de 1-3 desfavorable para ellos, ante el Ajax.​

Stadion Feijenoord. Fuente: @Feyenoord

El partido se desarrollará en el Stadion Feijenoord, comúnmente conocido como 'De Kuip'. Pese a que no se espera un lleno absoluto para el partido, este estadio es capaz de albergar una capacidad de casi 52.000 espectadores (51.577, concretamente).

Ric Dekker, mediocentro del Zwolle. Fuente: PECZwolle

Rick Dekker, mediocentro de 22 años del PEC Zwolle, fue el encargado de comparecer antes del encuentro ante el Feyenoord. El joven centrocampista del conjunto de Zwolle recalcó ante los medios de su propio club la dificultad que entraña este partido, ya que el Feyenoord es el vigente campeón de la Eredivisie.

Fuente: @PECZwolle

Como dato, tanto el Feyenoord como el PEC Zwolle portarán a través de sus capitanes este brazalete multicolor para mostrar su apoyo hacia la diversidad. Además, cerca de 200 aficionados del Zwolle alentarán a sus jugadores desde las gradas de 'De Kuip'. Por último, el club anunció el pasado miércoles la renovación de Sander Van Looy.

Steven Berghuis, mejor jugador del Feyenoord en septiembre. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

En el Feyenoord, la noticia más destacada de esta semana ha sido la elección de Steven Berghuis como el mejor jugador del club en el mes de septiembre. Berghuis recibió, de esta manera, un premio muy merecido, ya que es el máximo anotador del equipo y tuvo un papel muy destacado el pasado encuentro ante el AZ Alkmaar, con dos goles.

Youness Mhoktar, delantero del Zwolle. Fuente: @PECZwolle (vía Twitter)

Hay que estar atentos a Youness Mhoktar, que es, al igual que Berghuis, el máximo goleador de su equipo, llevando anotados cuatro goles. El extremo marroquí está teniendo una destacada participación en el juego de su equipo desde que arrancó el campeonato liguero, siendo especialmente determinante de cara a portería. Es debido a él, en parte, por lo que su equipo es cuarto a tan solo cuatro puntos del líder.

Tonny Vilhena, jugador del Feyenoord. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

Por parte del Feyenoord, habrá que estar pendientes de Tonny Vilhena, talentoso centrocampista holandés. El mediocentro, de clara vocación ofensiva, podría descansar ante el PEC Zwolle como consecuencia de haber disputado dos partidos con su selección. Pero, en el caso de que dispute el encuentro, podría ser un jugador determinante, ya que es la manija en la medular del conjunto de Van Bronckhorst.

Schip, entrenador visitante. Fuente: @PECZwolle (vía Twitter)

John Van't Schip, preparador del conjunto visitante, encara con optimismo el partido ante el Feyenoord. Schip se ve reforzado por el gran inicio de sus jugadores en esta edición de la Eredivisie, algo que buscará mantener esta noche para no poner fin al gran momento que atraviesan. Sin embargo, tampoco olvida que visita el feudo del campeón.

Giovanni Van Bronckhorst ante la prensa. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

En el bando local, Giovanni Van Bronckhorst comentó la vuelta a una convocatoria de Jorgensen, que había estado fuera de los entrenamientos desde principios de septiembre a causa de una lesión. Sin embargo, el míster no considera que esté preparado para jugar los 90'. En vistas a la alineación y al sistema, 'Gio' declaró: "Tras ganar por 0-4 no soy muy partidario de hacer cambios, pero aún no sé cómo vamos a jugar".

Fuente: @PECZwolle (vía Twitter)

En anteriores ocasiones, los resultados han favorecido, por lo general, a los hoy locales: el Feyenoord. En 'De Kuip', será la sexta ocasión que ambos equipos se ven las caras. El balance es totalmente contrario a los de Zwolle, ya que el Feyenoord ganó los cinco anteriores y no concedió ni un solo gol en contra.

El encuentro más reciente entre ambos se produjo la temporada pasada, finalizando 3-0 con goles de Kuyt, El Ahmadi y Toornstra. El último partido de copa (KNVB Beker) que han disputado fue en la temporada 2015/2016 y acabó con el mismo marcador (3-0), con goles de Marcellis en propia puerta y de Kuyt por partida doble.

El útlimo partido del Zwolle como visitante se produjo el 24 de septiembre en el estadio del VVV-Venlo y finalizó con un resultado de 1-1. Fue Ehizibue el encargado de anotar para los suyos en la primera parte.

Actualmente, el PEC Zwolle tiene en su haber 14 puntos, situándose como cuarto en la clasificación a tan solo un punto de su rival de hoy y a cuatro del liderato que porta el PSV de Cocu.

Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

El último partido como local del Feyenoord fue el 23 de septiembre ante el NAC Breda y se saldó con un 0-2 para los visitantes, en un encuentro en el que el Breda penalizó duramente los fallos defensivos cometidos por el Feyenoord. Actualmente y, pese a un comienzo de temporada algo dubitativo, el equipo de Rotterdam se sitúa segundo en la tabla a tan solo tres puntos del PSV.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Feyenoord vs PEC Zwolle en vivo, perteneciente a la 8ª jornada de la Eredivisie. El encuentro tendrá lugar en el Stadio Feijenoord ('De Kuip') a partir de las 20:45 horas.

¡Todo listo para que arranque el choque! Estos son los onces de ambos equipos: Feyenoord forma con Jones; Amrabat, St.Juste, Tapia, Haps; El Ahmadi (C), Toornstra, Vilhena; Berghuis, Larsson, Boetius. El Zwolle hará lo propio con Boer; Ehizibue, Marcellis, Freire, Van Polen; Saymak, Dekker, Thomas; Mokhtar, Namli, Nijland.

1': Comienza el partido. Ya mueve la pelota el Feyenoord.

2': Reclama un posible penalti Nijland tras una mala salida de Brad Jones

3': Primera ocasión de gol para el PEC Zwolle. Los visitantes están siendo superiores en este tramo inicial. Tuvo que sacar el guante Jones ante el tiro de Namli.

14': ¡UY! A punto estuvo Namli de sorprender a Jones con una vaselina. Se marchó desviado.

17': Tarjeta amarilla para Amrabat

19': A punto de encontrar Larsson la portería del Zwolle. El disparo se marchó desviado a la izquierda del marco de Boer.

21': ¡QUÉ LÁSTIMA! Se tiene que retirar Tapia lesionado. Entra en su lugar Van Beek.

22': Tarjeta amarilla para Ehizibue.

Pocas ocasiones en el partido. Partido aburrido por el momento.

32': Tarjeta amarilla para Mokhtar por frenar en seco una contra del Feyenoord.