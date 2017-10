El curioso pulso de Johan Cruyff a Adidas

Google Plus

Johan Cruyff en la Copa del Mundo de Alemania en 1974 | Fuente: FIFA

Johan Cruyff fue uno de los mejores de la historia en los terrenos de juego. Talento, prodigiosidad y un gran portento físico caracterizaban al delantero holandés dentro de los terrenos de juego, pero fuera de ellos, Johan era conocido por tener una fuerte personalidad y un carácter un tanto testarudo.

Corría el año 74, Johan acababa de ganar el Balón de Oro por segunda vez consecutiva y la selección de los Países Bajos partía como una de las grandes favoritas para ganar el mundial organizado en Alemania. Fue entonces, cuando la famosa marca alemana Adidas comenzó a patrocinar a la selección neerlandesa, causando así una discordia entre Adidas, Países Bajos y Johan Cruyff.

Cruyff en el sorteo de capitanes (1974) | Fuente: NFF

El principal problema era que al 14 le patrocinaba la famosa marca Puma, histórica rival de Adidas desde sus orígenes en 1948. Cruyff no se negó a vestir la camiseta de la selección y ambas marcas entendieron la situación del neerlandés, pero exigió un dinero por vestir de otra marca que no era la que le patrocinaba.

"Jugamos el Mundial de 1974 y hacía justamente dos años que el fútbol era profesional. Las empresas venían, había promociones… Y la Federación, en esa época, negoció con Adidas. Querían que lleváramos su camiseta, y yo pedí mi parte. Me la negaron diciendo que la camiseta era suya, y yo les dije que la cabeza era mía", aclaró el delantero años después en El País.

La estrella de la naranja mecánica sabía que era una pieza clave en la selección, además del mejor jugador por aquellos tiempos, hasta el punto en que llegó a amenazar a la selección con no vestir la camiseta de los Países Bajos si no le pagaban por vestir la marca Adidas. Tras el ultimátum del jugador, en pleno año de Mundial, Países Bajos y Adidas llegaron a la conclusión de que Johan no vistiese con dicha marca, creándole así una camiseta igual que la del resto, pero en vez de llevar las tres líneas, que caracterizaban a la marca alemana, Johan tan solo llevaba dos.

Cruyff con una equipación distinta a la del resto del equipo (1974) | Fuente: NFF

Diseño de una equipación diferente para Cruyff

Foto de Johan Cruyff antes de un partido del Mundial de 1974 | Fuente: worldjohancruyff

Las marcas deportivas acababan de surgir en el mundo del fútbol y no se llevaba el logo de la marca en las equipaciones, simplemente se seguía un diseño. Así pues, la selección de los Países Bajos vistió de Adidas en el Mundial del 74, a excepción de un jugador: Johan Cruyff. La camiseta del 14 era naranja como la del resto, pero en vez de tener tres rayas negras en los hombros, la suya tenía dos. Al principio la camiseta no llamó mucho la atención, pues la gente pensaba que era un simple error. Esta curiosa prenda fue un icono de dicho mundial, en el que la naranja mecánica cayó derrotada frente a la Alemania de Müller por 1-2. Pese a la gran imagen de Cruyff con la selección, este fue su único Mundial disputado, destacando su ausencia en el Mundial del 78 por los intentos de secuestro tanto a él como a su familia por aquellos años.

Histórico conflicto entre Adidas y Puma

Origenes Adidas y Puma. Fuente: adidasoriginals

Adidas y Puma estaban enfrentadas prácticamente desde sus orígenes. Rudolf, fundador de Puma, y Adolf, fundador de Adidas, eran hermanos y comenzaron la fabricación de calzado juntos hasta la Segunda Guerra Mundial. Rudolf se fue a defender a la Alemania nazi a la guerra mientras que Adolf se quedó trabajando en su negocio, teniendo así muchas disputas por la defensa de la Alemania nazi de Rudolf. Adidas y Puma se declararon rivales y este conflicto con Johan Cruyff fue uno de muchos problemas que tuvieron estos históricos enemigos.