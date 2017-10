Arjen Robben: "Un 7-0 a Suecia es imposible"

Google Plus

Holanda logró la victoria el sábado pasado a domicilio ante Bielorrusia. Sin embargo, la selección que capitanea Arjen Robben tiene muy complicado estar en la próxima cita mundialista.

Sensaciones contrapuestas

Mientras que el seleccionador Advocaat considera que es factible vencer a Suecia por 7 goles de diferencia, Arjen Robben no se muestra para nada optimista al respecto. "Este resultado es imposible, no va a suceder", declaró el extremo del Bayern tras el choque, llevándole la contraria a su entrenador, que ve factible un 6-0 para luego "meter otro más".

"Este resultado es imposible, no va a suceder" "Obviamente vamos a creer hasta el último momento, pero claramente no es realista que podamos vencer 7-0 a Suecia", fueron las palabras del capitán de Holanda, que no atraviesa por sus mejores momentos en cuanto a forma y que también se confesó "muy triste" ante la más que probable posibilidad de quedarse fuera por segunda vez consecutiva de una gran competición entre países.

Por su parte, Dick Advocaat, seleccionador holandés, volvió a sorprender con sus declaraciones. Anteriormente dijo a la prensa que Suecia no le anotaría 8 goles a Luxemburgo, pero fue justo lo que pasó el sábado pasado. Esta vez, tiró de optimismo: "Un 6-0 es posible y después, ¡meteremos otro más!".

Advocaat se juega su puesto al frente de la selección en el caso de no conseguir el pase para el Mundial.

Podría ser el último partido de Robben con la 'Orange'

El ex del Real Madrid dejó una puerta abierta a su retirada de la selección, ya que está muy defraudado por perderse la última Eurocopa y por, muy posiblemente, el Mundial de Rusia. "Primero Suecia y después veremos".