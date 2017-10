Previa AZ Alkmaar-Feyenoord: La victoria como exigencia

AZ Feyenoord se enfrentan este domingo en el AFAS Stadion. Fuente: freesupertips.co.uk

El Feyenoord visita esta jornada Alkmaar y no tiene más opción que la victoria si no quiere que se generen serias dudas en cuanto a su plantilla y, sobre todo, en cuanto a su entrenador. El AZ, que tan solo ha perdido uno de los últimos cuatro encuentros, buscará aprovecharse del bajo estado anímico del equipo de Rotterdam.

Kramer regresa a la lista de convocados

El delantero holandés Michiel Kramer ha sido citado para el partido contra el AZ de este domingo por su entrenador. El ariete regresó con el grupo el pasado viernes tras superar los problemas físicos que le impidieron disputar el pasado miércoles el partido corrspondiente a la segunda jornada de la Champions League. Van Bronckhorst recupera a uno de sus más importantes efectivos en ataque, aunque existen dudas acerca de si tendrá minutos en el encuentro, ya que apenas ha podido realizar sesiones de entrenamiento junto al resto de sus compañeros.

Quien no está en la convocatoria para el partido es el defensor neerlanés Jan-Arie Van Der Heijden, que cayó lesionado tras el partido ante el NAC Breda y que supone que 'Gio' no pueda contar con uno de sus defensas titulares, algo que seguro no agrada al técnico debido al gran número de fallos defensivos que está teniendo su equipo en las últimas fechas. Por parte del AZ Alkmaar, la baja más importante para el partido es la del capitán Ron Vlaar, que se ha aquejado durante la semana de unas molestias en su rodilla y que no estará disponible para que su técnico cuente con él.

Kramer vuelve para el crucial partido ante el AZ. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

Weghorst se plantea como la principal baza de los locales

El punta holandés Wout Weghorst acumula 6 goles en lo que vamos de temporada, por lo que los zagueros del Feyenoord tendrán que prestarle mucha atención si no quieren lamentar una nueva derrota, ya que es el máximo anotador, por el momento, del campeonato liguero en Holanda. Por el otro bando, Steven Berghuis llega al encuentro con 4 tantos anotados, siendo uno de los pocos jugadores que se salvan de la debacle que está suponiendo este arranque de campaña para los visitantes.

Se espera mucho de este encuentro, ya que ambos conjuntos están igualados en cuanto a puntos se refiere, con una posición de diferencia en la tabla (Feyenoord es cuarto y AZ es quinto). Dos equipos con una media de edad próxima a los 24 años jugarán con el propósito de continuar en la parte noble de la clasificación en un encuentro que se presenta como el más atractivo de la jornada en la Eredivisie.

Weghorst es la principal amenaza del conjunto de John Van Den Brom. Fuente: @AZAlkmaar (vía Twitter)

La Eredivisie promete, un año más, emoción hasta la última jornada

Los recientes pinchazos del Feyenoord y Ajax en el campeonato doméstico y la buena racha del PSV en los tres últimos encuentros ligueros dan a entender al espectador que la Eredivisie dará mucho de qué hablar en cuanto al campeón se refiere. El AZ Alkmaar, situado un peldaño por debajo de estos tres equipos, querrá reivindicar sus opciones de hacerse importante esta campaña, ya que se encuentra en una posición muy cercana al liderato y tiene el encuentro de este domingo ante el Feyenoord para poner cierta tierra de por medio con los de De Kuip y mostrar su candidatura para entrar en Champions, y quien sabe si algo más.

Los precedentes, favorables a los de Van Bronckhorst

La temporada pasada, AZ y Feyenoord se cruzaron en dos ocasiones, con resultados inmejorables para los de Giovanni Van Bronckhorst, ya que vencieron por 0 goles a 4 en Alkmaar y por 5 goles a 2 en De Kuip. El Feyenoord, por supuesto, buscará repetir alguno de estos resultados.

Posibles alineaciones

Estos son los onces que podrían salir de inicio este domingo:

AZ Alkmaar: Bizot; Svensson, Van Eijden, Wuytens, Ouwejan; Vejinovic, Til, Van Overeem; Jahanbakhsc, Seuntjens, Weghorst.

Feyenoord: Jones; Diks, St. Juste, Tapia, Haps; El Ahmadi (C), Vilhena, Toornstra; Berghuis, Boëtius, Kramer.