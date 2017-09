Naufragio en San Paolo

Google Plus

Lorenzo Insigne batiendo a Brad Jones para inaugurar el marcador. Fuente: @Feyenoord (vía Twitter)

La máxima competición continental no sirvió como calmante para la mala crisis que atraviesa el conjunto de Rotterdam, ya que volvieron a caer derrotados ante los locales ofreciendo un juego muy pobre.

Agobiados por la falta de ideas

Giovanni Van Bronckhorst reconoció ante los medios en la previa del choque que su equipo se plantaría en San Paolo con una formación más defensiva de los habitual. Sin embargo, tampoco dio resultado. El preparador holandés optó esta vez por abandonar el 4-3-3 que tanto ha caracterizado a su equipo para armar una medular compuesta por cuatro hombres, en la que se mantuvo Amrabat y volvió tras lesión Toornstra.

Pese a ello, el equipo siguió sin funcionar y demostró que muchas cosas van a tener que cambiar para salir adelante y conseguir algo positivo esta campaña. Es verdad que el rival, el Nápoles, era claro favorito y se presentaba de cara al partido como uno de los conjuntos más en forma de Europa, llegando como el líder de la Serie A, pero el juego desplegado por los holandeses fue peor del esperado, teniendo muchas dificultades para salir con el balón jugado desde atrás (una de sus señas de identidad) y dependiendo casi en exclusiva de la velocidad de sus laterales y la calidad de sus hombres de arriba.

La falta de una referencia arriba, clave

'Gio' apostó por jugar con dos extremos (Boëtius y Berghuis) arriba, sin un ariete de referencia, algo que a la larga se acabó echando en falta para desahogar las jugadas, ya que tanto Koulibaly como Maksimovic son dos centrales muy corpulentos que no dieron opción a los atacantes holandeses. Se cayó del once Basaçikoglu, que pese a que lo intentó el fin de semana pasado, no estuvo excesivamente acertado y, ante el planteamiento más defensivo de este partido, Van Bronckhorst decidió dejarle en el banquillo.

El Nápoles fue un auténtico vendaval

El conjunto entrenador por Maurizio Sarri entró mucho más metido en el encuentro que el Feyenoord, algo que se evidenció con el primer gol de Lorenzo Insigne, que batió desde fuera del área a Brad Jones en el minuto 7 ante la pasividad de los centrales. Durante la primera parte el Feyenoord plantaría cara a los napolitanos pero, al inicio de la segunda parte, se revivió una de las peores pesadillas de los holandeses en este inicio de temporada: los fallos defensivos. Mertens aprovechó en el minuto 5 de la segunda parte un grave error de la zaga de los de Rotterdam, poniendo punto y final a la resistencia rojiblanca. Callejón se encargaría de poner el broche final al encuentro en su último tramo tras engañar al guardameta con un tiro al palo largo en el que también tuvo su gran parte de culpa, una vez más, la defensa.

El conjunto partenopeo realizó un partido muy completo de principio a fin, destrozando a su rival con el juego entre líneas, donde Hamsik y Mertens fueron clave. Tan solo concedieron dos errores: un penalti, eso sí, dudoso, que erró Toornstra y que sirvió para darle protagonismo a Reina; y el gol de Amrabat en el minuto 93 que sirvió para maquillar el encuentro.

Callejón celebrando el tercer gol del Nápoles. Fuente: @sscnapoli (vía Twitter)

Próximo partido

Tanto Nápoles como Feyenoord jugarán sus respectivos partidos el próximo día 1 de octubre a las 12:30 del mediodía. En el caso de los napolitanos, buscarán mantener el liderato de la Serie A recibiendo al Cagliari. Por su parte, el Feyenoord buscará recuperar la senda del triunfo visitando el campo del AZ Alkmaar, un encuentro que se antoja complicado.