Giovanni van Bronckhorst asegura que los errores individuales fueron decisivos

Giovanni van Bronckhorst durante el partido ante Nápoles (Fotografía: Feyenoord)

Feyenoord perdió 3-1 ante el Nápoles a domicilio, el actual campeón de la Eredivisie sumó su segunda derrota al hilo en la UEFA Champions League. Los industriales cometieron algunos errores puntuales y tras dos jornadas no encuentran la forma para levantar cabeza en la prestigiosa competición de clubes europeos. Giovanni van Bronckhorst quedó preocupado, sus dirigidos sufren en ambos frentes y cuando se le preguntó con respecto a las sensaciones que le dejó el partido fue directo: “Nos quedamos en el partido durante mucho tiempo, tuvimos la posesión, incluso cuando perdíamos 1-0 no cambiamos nuestra estrategia, generamos pocas ocasiones y cometimos muchos errores individuales. En el nivel de la UEFA Champions League, los partidos se definen en un momento, si concedes muchas ventajas y cometes muchos errores es complejo rescatar un empate. Al final no hicimos bien nuestro trabajo y debemos mejorar a mediano plazo”.

El gigante holandés no ha sumado puntos en sus primeras dos presentaciones a nivel internacional, Feyenoord tiene opciones mínimas para avanzar a los octavos de final y se enfrentará ante Shakhtar Donetsk en la tercera y cuarta jornada respectivamente. Giovanni van Bronckhorst fue muy reflexivo con la crisis de resultados que afrontan sus dirigidos: “Es difícil cuando pierdes dos veces, sabíamos que era una tarea compleja porque tenemos un equipo bastante joven que no está acostumbrado a jugar en este nivel, queremos estar todavía en Europa en primavera y nuestros dos próximos partidos ante Shakhtar serán importantes ”.

Feyenoord cayó categóricamente por 4-0 ante Manchester City en la jornada inaugural, los industriales deberán replantear sus objetivos deportivos en su búsqueda para evitar nuevas decepciones en la temporada mundialista. En la élite del fútbol holandés marcha cuarto con doce puntos tras seis jornadas disputadas producto de cuatro victorias y dos derrotas. El único sueño que temporalmente motiva es la Copa de Holanda y el panorama se torna cada vez más complejo.