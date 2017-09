Un joven canterano devuelve al PSV a la cima

Google Plus

El PSV Eindhoven arrancaba esta jornada con ganas de volver a demostrar que ha vuelto, con ganas de demostrar que sus horas bajas acabaron, con ganas de demostrar que quieren pelear la liga. El partido frente al Utrecht tenía que servir de reivindicación y así fue, los chicos de Cocu no desaprovecharon la oportunidad y endosaron a sus rivales una apoteósica goleada pocas veces vista antes entre dos equipos punteros de la Eredivisie.

El Utrecht por su parte, tenía una importante y a su vez difícil tarea. El conjunto dirigido por Erik Ten Hag debía puntuar frente al conjunto de Eindhoven, por lo menos, para no alejarse de sus principales rivales ya en las primeras jornadas de competición. Quisieron jugar de tú a tú frente a un rival a priori superior y el planteamiento les salió caro pues los rojiblancos estaban sedientos de victoria y éxito.

Así fue...

1ª parte

La primera empezó de una manera muy frénetica, ambos equipos quisieron llevar el peso del partido desde el primer momento, sin embargo; el segundo equipo con más títulos de Eredivisie dio el primer golpe sobre la mesa al inaugurar el marcador mediante a un buen golpeo del joven canterano Locadia, que a la postre, sería el mejor del partido y de la jornada.

Pronto empataron los locales y la euforia pudo con los aficionados del Utrecht pues la capacidad de reacción del equipo había sido espectacular tras el gol en contra, no obstante; el tiempo les daría un nuevo revés. El PSV no estaba dispuesto a no ganar el partido y es por ello que se pusieron el mono de faena y tras el gol encajado salieron más guerreros que nunca a conseguir el segundo gol. El mexicano Hirving Lozano, que volvía de nuevo a los terrenos de juegos tras una larga sanción, volvió de la mejor forma al anotar al borde del descanso el gol de la victoria. Y así, con los deberes ya hechos se fueron al descanso, lo mejor estaba por venir.

2ª parte

Tras concluir los quince minutos de descanso, el PSV se desmelenó completamente y el festival goleador llegó al Stadion Galgenwaard para desgracia de los espectadores presentes en el coqueto estadio. Locadia, quería seguir aprovechándose de la débil defensa del Utrecht y apenas veinte minutos después de haber empezado la segunda parte, el holandés ya había anotado otros dos goles y completado así su primer hat-trick en la Eredivisie.

Posteriormente, Marco van Ginkel anotó un penalti para poner el 1-5 y el autor de tres de los cinco goles anotados por aquel entonces no quiso marcharse de la ciudad de Utrecht sin anotar otro gol más. Pensado y hecho, en el minuto ochenta y cinco anotó el gol número cuatro en su cuenta personal y ya en los minutos de descuento el extremo Bergwijn anotó el definitivo e histórico 1-7.

La tarde de los de Eindhoven fue sublime, tan sólo lanzaron dos tiros fuera de los tres palos, cifras sorprendentes teniendo en cuenta la negativa dinámica de la que venían y la complejidad de disparar tantas veces sobre el arco en un partido en el que lanzaron hasta las zapatillas.

Así quedan...

Tras este espectacular partido el PSV queda líder en solitario de la tabla pero la noticia más importante no es haber recuperado el liderato tras dos largas temporadas sino el haber recuperado la confianza de la afición y el temor de enfrentarse a ellos por parte de los otros equipos de la competición. Han recuperado la competitividad y todos los aficionados sonríen, nada puede ir mejor en el sur de los Países Bajos.

Por su parte, el Utrecht se sitúa noveno con nueve puntos en una posición para nada mala pues pese a la abultada derrota, como es lógico, sólo perdieron tres puntos. No es el fin del mundo y no están lejos de su objetivo. ¿Será difícil? Sí, pero el Utrecht es un equipo con mucho oficio y no hay objetivo que se le pueda resistir.