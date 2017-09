Phillip Cocu: "No estoy satisfecho con esto"

Foto: PSV.nl

La victoria del PSV, aunque con ella se consigue empatar a puntos con el Feyenoord que es el líder y ponerse terceros en la clasificación, para su entrenador, Phillip Cocu, el 1-0 no ha sido del todo bueno.

No estuvo contento con el juego de su equipo en la segunda mitad: “Fuimos controlados por el Feyenoord. Desde la segunda mitad tenemos que aprender. Sigue siendo un misterio para nosotros volver en la segunda mitad al juego de la primera. En realidad no parecíamos ser nosotros. No había reto, ni iniciativa. Definitivamente no estoy satisfecho con esto”.

Aunque eso sí, contento por la victoria: "Vi concentrado al equipo en el juego. Jugamos muy bien, Ajax también está jugando bien, nosotros ganamos de Feyenoord. En ese sentido, es un buen fin de semana".

Van Ginkle habló para Fox Sports y también critico la segunda mitad del equipo: "La primera mitad estuvo bien, la segunda mitad menos, ¿Cómo pudo ser eso? No tengo idea. Gastón Pereiro nos salvó. Conseguimos la victoria que sigue siendo lo más importante”.

Cocu habló también de la lesión de Luuk De Jong: "No sé el estado en este momento. Es probable que se queden esta noche para la observación en el hospital. El choque con Steven Berghuis le causó un gran impacto en sus costillas”.

Van Bronckhorst también critico el partido de su equipo: “En los primeros veinte minutos no pudimos tener una pelota, no mostramos ningún desafío, y presionar al oponente no funcionó bien. Lo necesitamos en un partido superior. Después del minuto 20 o 25 fuimos mejor. Hemos mejorado en el partido, un gol nuestro de Steven Berghuis o Jens Toornstra nos hubiese metido en el partido, pero luego nos vimos con 10 hombres... ".

Parece ser que al final nadie salió satisfecho del choque, ni siquiera los ganadores.