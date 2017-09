El PSV, directo a por el liderato

Phillip Cocu y su PSV Eindhoven han logrado vencer en el encuentro ante el Feyenoord de Rotterdam, dirigido por Gio Van Bronckhorst, rivales directos por la liga que tras este choque dejan la competición totalmente igualada.

1-0 y es suficiente para empatar a 12 puntos, el Feyenoord continúa primero aún así, pero el PSV ya es tercero, con el AZ Alkmaar como segundo clasificado. El joven delantero uruguayo de 22 años, Gastón Pereiro, ha sido el autor del gol. Luuk De Jong y Steven Berghuis también fueron protagonistas del partido.

Los de Cocu fueron mejores, durante todo el partido tuvieron el control y el Feyenoord se limitó a salir a la contra. Sin duda, el partidazo de la jornada no defraudó, ambos se dejaron todo en el césped: un lesionado, un expulsado y continuas ocasiones.

Gastón Pereiro marca su segundo gol en la Eredivisie

Arrancó el partido con el PSV atacando, jugaban en el Phillips Stadion y los locales salieron con todo. Los de Eindhoven pillaron desprevenidos a los de Rotterdam y lograron el primer y único tanto del partido a los dos minutos de juego. Una gran jugada de Jurgen Locadia por la banda derecha sirvió para poner un balón medido a Gastón Pereiro que se adelantó a toda la defensa y al portero, Bradley Jones, para poner el 1-0.

Siguió el peligro en el área del Feyenoord que no lograba salir de su campo. Sus centrocampistas no funcionaban: Vilhena, El Ahmadi y Toornstra se vieron superados por Van Ginkel, Hendrix y las ayudas de los atacantes. Fue Hendrix en el minuto 10 de partido el que estuvo a punto de hacer el 2-0, pero su balón se paseó por el área rival sin encontrar un destinatario.

Ya en el 18´ de la primera parte se lesionó Luuk De Jong. Tuvo que ser sustituido dando entrada a Sam Lammers. Aquí comienza el Feyenoord a jugar. Toornstra envió un disparo al palo a la media hora de juego, parecía que los de Van Bronckhorst despertaban. Pero nada de eso, pues se volvieron a salvar después de que Locadia estrellase su disparo en la madera.

En el minuto 43, ya cuando iba a terminar la primera mitad, Steven Berghuis, extremo del Feyenoord, fue expulsado. Aquí las posibilidades de los de Rotterdam se vieron muy mermadas.

Foto: @Feyenoord

El Feyenoord tiró de épica con diez

45 minutos por delante y diez jugadores, la situación del Feyenoord no era la mejor, pero no se rindieron. Los visitantes quieren su segunda aliga consecutiva y saben que pueden conseguirlo. En el minuto 57 hubo un gol fantasma, Zoet la sacó sobre la línea, aunque este no gol ha sido muy criticado y los jugadores no han dudado en quejarse al árbitro, Bjoern Kuipers.

En el 58´ Diks pidió un penalti por agarrón, pero Kuipers no vio suficiente para pitarlo. En el minuto 63 llegaría la ocasión más clara del partido, la que le daba el 1-1 al Feyenoord, pero Toornstra mandó a las nubes un balón que solo tenía que empujar.

El resto de la segunda mitad fue un continuo atacar del Feyenoord, pero sin peligro. En cuanto a estadísticas: cinco disparos a puerta cada uno, 11 fuera del PSV y ocho del Feyenoord. La posesión la ganó el equipo de Cocu: 51% a 49%.

Ahora mismo son los dos favoritos a ganar la liga, algo por delante del Ajax de Ámsterdam que no ha empezado bien la campaña. Desde 2010 ha habido 17 choques entre ambos equipos y sale ganado el equipo del Phillips Stadion con un marcador de nueve a ocho. El próximo cruce entre ellos será el 25 de febrero en De Kuip a las 14:30.