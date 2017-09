Previa PSV-Feyenoord: Primera batalla de una larga guerra

Google Plus

Phillip Cocu llega a la jornada número cinco con la obligación de hacer ganar a los suyos. La semana pasada, el PSV cayó derrotado por 2-0 en el campo del hasta ahora equipo revelación del campeonato, el Heereveen. Es por ello por lo que los de Eindhoven no se pueden permitir más errores y, conseguir los tres puntos ante su afición contra un rival directo como lo es el Feyenoord, es vital para un club que quiere volver a reinar en Holanda durante un año en el que no disputarán competiciones europeas.

Giovanni Ban Brockhorst consiguió el pasado año aquello que el Feyenoord llevaba tanto tiempo buscando, ganar la Eredivisie 18 años después. De momento, las cosas marchan bien para los de Rotterdam, ya que se mantienen invictos en el campeonato nacional. Pero el 0-4 encajado el miércoles ante el Manchester City de Guardiola, ha sido un jarro de agua fría para los vigentes campeones que, tras varios años en la sombra, esperaban volver a la Champions League para dar de que hablar.

Factor Phillips Stadion

Los resultados del pasado año no fueron suficientes para los aficionados del PSV, una tercera posición siendo superados por Feyenoord y Ajax relegó a los de Eindhoven a jugar la previa de la UEFA Europa League. Sorprendentemente, los hombres de Cocu no superaron la eliminatoria ante el modesto Osijek croata, por lo que después de muchos años, el Philips Sport Vereniging no llevará su fútbol a las competiciones europeas.

Como todo, esto tiene sus pros y sus contras. Lo malo de estar fuera tanto de la UCL como de la UEL es que, el equipo pierde visibilidad y la correspondiente compensación económica que ambos campeonatos otorgan a los clubes que participan en ella, además del evidente descontento de la afición. Pero, por otra parte, el PSV podrá centrarse este año única y exclusivamente en disputar al máximo la Eredivisie, ya que a priori no tendrán tantos problemas con las lesiones causadas por la elevada carga de partidos que provoca rotaciones y, al fin y al cabo, disminuye el rendimiento de la plantilla.

Con este claro objetivo en la cabeza, los hinchas del PSV son conscientes de la importancia de no perder puntos cuando los suyos jueguen como locales. Por ello, el Phillips Stadion se perfila como el llamado ‘jugador 12’. Aquel que, a pesar de no figurar en ninguna alineación ni lista de convocados, es capaz de crear una olla a presión que intimide a los rivales y, al mismo tiempo, lleve en volandas a los suyos hacia la victoria.

Hirving Lozano sancionado tres partidos El dorsal número 11 ha marcado tres goles en las cuatro jornadas que hoy en día ha disputado el PSV. Pero en el partido ante el Heereveen, el mexicano cometió una dura entrada que le va a costar tres partidos de sanción, medida que deja a los de Cocu sin su jugador referencia para un choque clave en la lucha por el campeonato liguero.

Escollo de medida

Después de obrar el milagro en la pasada campaña, el Feyenoord tratará de repetir hazaña durante este año. Para ello, deberá doblegar a equipos con un potencial económico más potentes que el suyo como son PSV y Ajax, además de las revelaciones como el Vitesse y Hereveen, y los clásicos como el AZ Alkmaar.

De momento, los de Rotterdam han conseguido 12 puntos de 12 posibles en la Eredivisie, aunque bien es cierto que su calendario ha sido relativamente asequible hasta esta jornada. Twente 1965, Excelsior, Willem II y Heracles han sido los conjuntos a los que el Feyenoord se ha medido hasta ahora, equipos que rondan la parte media-baja de la tabla (exceptuando aquel Twente de hace pocos años que luchaba por Europa) y que no han puesto demasiadas dificultades a los de Van Bronckhorst.

Con estos enfrentamientos como referencia, se podría decir que el PSV será el primer gran rival al que se enfrenten los vigentes campeones en un año en el que defender el título es su principal objetivo. Además, lo harán en el siempre complicado Phillips Stadion que, como ya se ha mencionado antes, será un auténtico infierno en el que el Feyenoord deberá demostrar que sigue siendo aquel equipo que el año se coronó como Rey de los Países Bajos.

Posibles alineaciones

Con la única baja de Hirving Lozano, todo parece indicar que el PSV saldrá con Zoet; Arias, Luckassen, Isimat-Mirin, Brenet; Ramselaar, Hendrix, Ginkel; Pereiro, Bergwijn y Locadia.

Por su parte, es posible que Van Bronckhorst confíe en los siguientes hombres para ganar en Eindhoven: Jones, Diks, Botteghin, Heijden, Nelom; Vilhena, Ahmadi, Berghuis, Boëtius, Toornstra; y Kramer.