La Lazio remonta y vence a un Vitesse peleón en ataque y débil en defensa

Esto ha sido todo por mi parte, muchas gracias por escoger VAVEL para seguir este partidazo y nos vemos en la próxima!

La Lazio saca tres puntos de oro en un estadio complicado, ante un difícil rival. Por su parte, el Vitesse tendrá que pelear ante el Niza y no fallar en el Olímpico para seguir con opciones.

Partidazo el disputado hoy en el GelreDome, bien es cierto que no abundaron las ocasiones pero el nivel de intensidad fue altísimo en todo momento

90+3' FINAL DEL PARTIDO. VITESSE 2-3 LAZIO.

90' Tres minutos de añadido

86' Se vuelcan en ataque los holandeses!

82' Busca el gol el Vitesse, pero por el momento los locales no encuentran portería.

75' Error clamoroso en defensa de Van Dder Werff que pierde el balón dentro del área, Murgia por su parte lo caza y no perdona. 2-3.

75' GOOOOOOOOL DE MURGIA!! SE PONE POR DELANTE LA LAZIO!!!

72' CAICEDO! Recibe dentro del área, se da la vuelta y dispara con pierna derecha. Ataja Pasveer.

66' Jugada preciosa al primer toque que acaba con Caicedo asistiendo a Inmobile de tacón! Réplica exacta de lo que hicieron Rashica y Bruns minutos antes, 2-2,

66' GOOOOOLAZO DE LA LAZIO!!! INMOBILE!!

64' QUÉ JUGADÓN! Tremendo como están combinando los locales, se fue Rashica por banda derecha para dar un pase de tacón a Bruns que le pega mal al balón y perdona el 3-1.

62' MATAVZ!! Qué recorte del '9' en la frontal y que disparo con la izquierda!! Salva Trakosha a los suyos del tercero con un paradón!

57' Otra vez fue la banda derecha por donde llegó el peligro, error de Lukaku en la salida del balón que aprovecha Rashica para asistir a Linssen.

57' GOOOOOOOL DE LINSSEN, ANOTA EL VITESSE!!!

56' BRUNS!! Le pegó con todo el 10 del Vitesse para acabar mandando el balón unos centímetros desviado. Se fue por nada!

54' Arrollador el comienzo de segunda parte de la Lazio, parece que la entrada de Inmobile ha dado vida a los de Roma.

50' Desastrosa la defensa del Vitesse que no consigue despejar el esférico y, finalmente, le cae a Parolo en la frontal un balón muerto para que este defina a placer.

50' GOOOOL DE LA LAZIO, MARCA PAROLO!!

47' Avisa la Lazio! Disparo lejano de Luís Alberto que despeja Pasveer a córner

45' Arranca la segunda parte con Inmobile en el campo!

Matavz celebrando el 1-0. Fuente: Vitesse

Descanso en el partido, manda el Vitesse 1-0 gracias al gol de Matavz en el 32

45 + 1' CAICEDO! Lo tuvo el venezolano, no fue capaz de definir el número 20 de la Lazio dentro del área.

39' Piden penalti los jugadores de la Lazio tras una caída de Marusic al borde del área, el árbitro no señala ni falta.

32' Centro desde la derecha de Rashica que aprovecha el punta esloveno para batir al meta de la Lazio.

32' GOOOOOOOOL DEL VITESSE, ANOTA MATAVZ

25' Hasta ahora, el partido se ha basado únicamente en jugadas a balón parado y las ocasiones más peligrosas han llegado gracias a remates de cabeza.

23' Otro cabezazo peligroso, esta vez por parte de De Vrij! Se marcha rozando el larguero el envío del central

19' KASHIA!!! A punto de hacer el primero los locales, se alzó entre los rivales el 37 del Vitesse pero el cabezazo sale rozando el palo, se pone bonito el partido!

18' Sube el nivel de intensidad ahora el Vitesse, que a pesar de poner una marcha más, no consigue crear excesivo peligro.

14' LUÍS ALBERTO!!! Centro desde el costado derecho que consigue rematar con la cabeza en español para acabar mandando el esférico ligeramente desviado, la más clara hasta ahora para los italianos!

10' Ritmo bajo de momento en el partido, muchas interrupciones en los primeros compases.

7' Domina la Lazio de momento, tuvo Caicedo un tímido acercamiento a la meta rival, finalmente el ex-jugador del Espanyol se quedó sin ángulo para mandar el balón al fondo de las mallas.

2' La tuvo el Vitesse!! Pase largo que consigue interceptar Linssen dentro del área, pero el control se le fue largo al extremo holandés

0' Arranca el partido!

21:03 - Saltan los jugadores al terreno de juego! Suena el himno de la UEFA Europa League!

Henk Fraser, entrenador del Vitesse, siendo entrevistado. Fuente: Vitesse (Twitter)

20:43 - No hay sorpresas en el once del conjunto local, en cambio, Inzaghi ha decidido guardarse un as en la manga, ya que Ciro Inmobile esperará su oportunidad desde el banquillo

20:36 - La disposición táctica de ambos conjuntos

20:28 - Por su parte, la Lazio dispondrá a los siguientes hombres para tratar de vencer en Holanda: Trakosha; Bastos, de Vrij, Luis Felipe; Marusic, Parolo, Di Gennaro, Murgia, Lukaku; Luis Alberto y Caicedo

20:25 - El Vitesse saldrá con Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Van der Werff, Büttner, Bruns, Foor, Rashica, Matavz y Linssen

20:23 - Onces confirmados en Arnhem!

GelreDome. Fuente: Vitesse

El estadio que albergará el encuentro será GelreDome, situado en Arnhem, tiene capacidad para dar asiento a unos 28.000 espectadores y todo indica que se llenará para el estreno de los suyos en la UEL.

Ojo a Inmobile: Después de su regreso a la Serie A, parece que Ciro ha vuelto a su mejor estado de forma, prueba de ello es el hack-trick que el 17 de la Lazio consiguió ante el Milan hace apenas unos días.

Atentos a: Matavz. El delantero esloveno ha marcado cuatro goles en los cuatro partidos que ha jugado el Vitesse este año, y promete ser una amenaza constante para la defensa de la Lazio.

El enfrentamiento de hoy será el primero entre ambos equipos, puesto que no han coincidido previamente en ninguna competición.

Inzaghi celebrando la victoria de los suyos. Fuente: Calcio

Al contrario que el Vitesse, los italianos rindieron al nivel esperado en su último encuentro como visitantes, ya que se impusieron por 1-2 en Verona ante el Chievo.

Por su parte, la Lazio llega tras derrotar al todopoderoso AC Milan en el Stadio Olímpico por 4-1. Además, los de la capital italiana comenzaron la temporada del mejor modo posible ya que consiguieron hacerse con la Supercopa venciendo a la Juventus.

A pesar de ello, los aficionados Vitas no guardan un buen recuerdo del último partido de los suyos en casa, ya que perdieron ante el AZ Alkmaar por 1-2 en la que hasta ahora es su única derrota.

El Vitesse atraviesa uno de los mejores momentos en su historia, sino el mejor. Los de Arnhem consiguieron el título de copa el pasado año, lo que les otorgó una plaza en la presente edición de la UEFA Europa League. Además, han comenzado la temporada pisando fuerte y a día de hoy ocupan la segunda posición en la Eredivisie.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Vitesse-Lazio, perteneciente a la primera jornada de la fase de grupos en la Europa League 2017-18. El encuentro tendrá lugar en el estadio GelreDome a partir de las 21:05. Vámonos a Holanda para vivir las horas previas a este partidazo!!!