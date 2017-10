Montella: "Solo tengo en mente la victoria"

Google Plus

Montella en rueda de prensa previa al Derby della Madonnina. | Foto: ACMilan.com

En la rueda de prensa previa a uno de los partidos más importantes hasta ahora en la temporada rossonera, su técnico, Montella, se mostró confiado y tranquilo respecto a sus opciones en el Derby della Madonnina. El napolitano recalcó que deben creer en sí mismos y en su estilo y también tuvo palabras para los hombres más importantes de su squadra.

Sobre el estado de ánimo de sus jugadores y la importancia del derbi en un momento tan complejo para el técnico, Montella comentó lo siguiente: “Todos los internacionales están de vuelta, algunos más de buen humor que otros que se han asegurado la clasificación para la Copa del Mundo, pero estamos listos para el futuro: estamos concentrados y decididos.” Sobre lo irreversible sobre una posible derrota se mostró tajante: “No, la derrota no sería irreparable, todavía hay un largo camino hasta el final de la temporada y además, antes de un partido, solo tengo en mente la victoria.”

Acerca del estilo de juego del equipo, Montella se mostró tranquilo y confiado en que la victoria pasa por la determinación y concentración de los suyos: "No debemos estar ansiosos, necesitamos tener la mentalidad y la determinación correctas, pero tenemos que ser fríos, serenos y unidos, aunque sabemos de la importancia de este partido para ambos clubes. Es un partido de renacimiento para ambos. Nosotros ya hemos vuelto a Europa y logramos añadir una Supercoppa a nuestras vitrinas.” Respecto a la presión que el propio partido genera comentó que: “He jugado y entrenado en varios derbis, hay mucha presión y la siento, pero solo consigue motivarme aún más. Debemos centrarnos en nosotros mismos y en ganar este encuentro, no en nuestros oponentes. En nuestro último partido [frente a la Roma] logramos jugar un buen fútbol, más vertical. Tenemos que trabajar para jugar así durante los 90 minutos. Por otro lado, somos el equipo con más tiros realizados después del Napoli. Nuestra mayor fuerza es que tratamos de controlar el juego, mientras que nuestra principal debilidad es esa fuerza mental que necesitamos para reaccionar cuando las cosas van en contra durante un partido.”

También tuvo palabras para sus rivales, de los que recalcó que la distancia entre ambos no es la que muestra la clasificación, y señaló a uno de sus jugadores como una de las principales armas ofensivas interistas: "La brecha de siete puntos entre los dos equipos no nos hace justicia, y tenemos que mostrar esto en el campo. Son un equipo bien equilibrado y con jugadores muy experimentados. Tenemos que estar centrados en evitar que crucen el campo con balón y que jueguen arriba, en nuestra mitad de terreno. Son capaces de manejar el ritmo de juego y debemos cerrar los espacios en los que atacan. El equipo de Spalletti sabe cómo interpretar las diferentes fases del juego, es un gran técnico, debemos estar preparados. Si hay algún jugador que no quisiera que tuviera disponible el Inter mañana ese sería sin duda Perisic.”

Montella dedicó unas palabras al rendimiento de su capitán, Leo Bonucci, y también de lo que esperan del central italiano: "Esperamos más de las actuaciones de Bonucci, así como de todo el equipo. Leo se ha convertido en un chivo expiatorio, pero esto se debe a su historia, ser un gran jugador. Estoy seguro de que será importante para nosotros y de que él es va a ser nuestro valor agregado.” Y también habló sobre el papel de mañana de otros dos de sus jugadores más importantes; Suso y André Silva: "Suso puede interpretar su papel como él quiera porque es un jugador de gran calidad. André por su parte anotó 9 goles en 10 partidos en los partidos de clasificación, ayudando a llevar a Portugal al Mundial. Se ha vuelto más práctico, más clínico y ha ganado más experiencia. Es como si hubiera ganado esa astucia que necesitas para jugar en la Serie A. Estamos entrenando específicamente con él para perfeccionar sus habilidades.”

Para finalizar la rueda de prensa Montella hizo frente a las críticas que está recibiendo el equipo por su arranque en liga y también tuvo unas palabras de agradecimiento a la dirección del club. El técnico napolitano cree que con el apoyo de jugadores y directivos conseguirán revertir la situación: "Defender a mi equipo es parte de mi trabajo. Es mi deber asumir responsabilidades cuando las cosas no van bien. Siento que los jugadores están conmigo. Somos un grupo unido. La dirección también se está comportando muy bien conmigo. Nos sentamos y dialogamos a diario. Siempre me han dado libertad y apoyo absoluto, en cada decisión que he tomado.”