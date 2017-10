Inter vs Milan en vivo y en directo online en Serie A 2017

Google Plus

A la espera de que se hagan oficial las convocatorias, la lista de bajas es importante en ambas escuadras. En el Inter, no serán de la partida por lesión: Brozović y el canterano Vanheusden. En el Milan, por su parte, Çalhanoğlu (sanción) y Conti (lesión de larga duración) no entrarán en la preselección. A ello hay que añadirle las dudas de Kalinić, Musacchio y Antonelli.

Momento del gol de Zapata en el minuto 97. / Foto: acmilan.com

Seis meses y un día atrás, es la fecha del último derbi de la ciudad de Milán. Esa vez, también el Inter ejercía de local, mientras que el Milan lo hacía de visitante. Candreva e Icardi parecían sentenciar el partido antes del descanso. Sin embargo, los últimos diez minutos se desató la locura en el Giuseppe Meazza. Primero Romagnoli empujaba un balón en el 83, dando vida a los rossoneri y emoción. Y en la prolongación (hasta el 97') el cafetero Zapata colocaba el 2-2 definitivo (mismo resultado y forma que la ida).

Tagliavento y Cristiano Ronaldo en un duelo de Champions League en el Bernabéu. / Foto: gettyimages

El encargado de dirigir el Derby della Madonnina será Paolo Tagliavento. El colegiado, natural de Terni (Umbría), debutó como árbitro en el año 1990. Ahora, con 45 años de edad arbitra encuentros tanto de Serie A (190 en total), como aquellos compromisos UEFA y FIFA. Además, su otra ocupación es la de peluquero.

Estadio Giuseppe Meazza. / Foto: gettyimages

El estadio en el que tendrá lugar el Inter vs Milan será, obviamente, el Giuseppe Meazza (cuando juegan los nerazzurri de locales) y San Siro (cuando lo hacen los rossoneri). Son 90 años los que tiene ya (apertura en 1926), contado con varias ampliaciones y remodelaciones a lo largo de su historia. Presenta una capacidad para cerca de 80.000 espectadores. Es catalogado por la UEFA como un estadio de categoría cuatro estrellas. En él se han disputado eventos de gran talla mundial: Mundial del 34 y 90 o Eurocopa 80, además de cuatro finales de la Copa de Europa (la última, la pasada temporada con la victoria del Real Madrid frente al Atlético de Madrid).

En el bando de il diavolo el foco ha estado en el jugador croata Nikola Kalinić, quien parece que será duda hasta última hora debido a su lesión muscular. Por ello, se espera a un Montella que apueste por André Silva acompañado de Suso en el ataque. Sin duda, éste puede ser un partido que dictamine el futuro del técnico napolitano. Y es que una tercera derrota consecutiva sería un tremendo varapalo para las aspiraciones del Milan.

En el Inter la noticia ha estado en el regreso a los entrenamientos de João Cancelo, quien cayó lesionado en su primer partido con los nerazzurri. El portugués llegado del Valencia está llamado a ser el lateral derecho titular. No obstante, cabe resaltar que esta semana Spalletti ha sorprendido probándole como extremo, moviendo a la zona de trequartista a Candreva. Habrá que ver por qué fórmula se acaba decantando el entrenador toscano.

Suso tras anotar uno de sus goles esta temporada. / Foto: acmilan.com

Atentos a 'Suso' Fernández (Milan): es cierto que no está siendo su mejor inicio de campaña en cuanto a números e influencia se refiere. Mientras Montella sigue buscando el esquema ideal, el gaditano ha sido el gran damnificado en estas decisiones -solamente ha terminado dos partidos de forma completa-. Si el 4-3-3 del año pasado le venía como anillo al dedo, su rendimiento en el 3-5-2, cubriendo el rol de segundo delantero, no ha sido del todo satisfactorio. Y es por ahí por donde se puede encontrar uno de los déficit de los rossoneri. La que era una vía de escape en ocasiones, ha sido destruida. No obstante, sus registros son de seis encuentros, dos dianas y dos asistencias.

Icardi celebra su gol ante el Bologna. / Foto: inter.it

Atentos a Mauro Icardi (Inter): las gran esperanza y amenaza partido tras partido para los nerazzurri. El '9' y capitán ha arranco la temporada pisando fuerte, como siempre. En estas primeras siete jornadas, el rosarino ya ha logrado perforar las redes hasta en seis ocasiones, siendo el máximo artillero de la escuadra. Su 1'81 le permite ser un delantero muy completo. Móvil y eficaz. Desahoga el juego de los suyos en duelos atascados. Balón en largo y que reciba de espaldas para, posteriormente, descargar a los costados (Perišić-Candreva), e inmediatamente internarse en el área para rematar. Huele el gol.

Montella en la sala de prensa. / Foto: acmilan.com

Vicenzo Montella hizo lo propio, y respondió a los medios en vísperas del vital partido. "Es un derbi muy importante tras el nuevo inicio de ambos equipos. Es una gran presión, pero es algo que me motiva", declaró el napolitano. En cuanto a su rival, destacó que se trata de una escuadra con "mucha experiencia" y son capaces de "aumentar o disminuir el ritmo del partido" de un momento a otro.

Spalletti atiende a los medios. / Foto: inter.it

Luciano Spalletti se mostró confiado y con muchas ganas de estrenarse en un duelo de tal calibre. "Es un privilegio vivir como entrenador el Derbi de Milán, uno de los más históricos y mejores del mundo". Destacó la "importancia de estos tres puntos" con respecto a la evolución del resto de la temporada, siguiendo la estela de los Juventus y Napoli.

Materazzi y Rui Costa en una imagen histórica. / Foto: gettyimages

En el recuerdo no muy lejano está la goleada del 2009 que le asestó el Inter, quien ganó el Scudetto, al Milan. Los nerazzurri se impusieron por 0-4 en el derbi (goles de Motta, Milito, Maicon y Stanković). También, en este siglo, los rossoneri eliminaron hasta en dos ocasiones a sus rivales en Champions League. La primera fue en 2003, cuando 'el Diablo' conquistó el trono europeo. La siguiente, dos años después, aunque en esta ocasión caerían en la histórica final ante el Liverpool.

Esta será la edición número 175 del Derby della Madonnina. Antes, en las 174 ocasiones que se han enfrentado (169 Serie A, cuatro Champions League y una en 'Suppercoppa') sale como vencedor el Inter, con 61 victorias. El Milan tiene 55. Mientras que el resto, 55 empates.

El último traspiés de los rossoneri fue cuando les tocó recibir en San Siro a la Roma de Di Francesco. Segundo partido ante un rival de nivel, y segunda vez que hincaron rodilla. Tras una primera mitad sin goles y la mala noticia de la lesión de Strootman, sería el siempre el encargado de abrir la lata. Edin Džeko se enfundó el mono de trabajo y sacó petróleo con los dos goles del duelo. 0-2 en cinco minutos (72' y 77'). El Milan cayó en la impotencia, jugando con uno menos el último cuarto de horas después de la expulsión de Çalhanoğlu.

Mientras que su archienemigo, el Milan no afronta el derbi con las mejores sensaciones. Dos derrotas consecutivas (tres en total) ante Sampdoria y Roma les ha sacado de los puestos europeos. Se encuentran en en 7ª posición gracias a las cuatro victorias cosechadas, lo que les ha permitido sumar 12 unidades. Por ende, sus números fuera de casa tampoco invitan al optimismo: un triunfo y dos duelos perdidos (uno de ellos la goleada de la Lazio).

El último encuentro fue lejos de su feudo, justamente antes de las fechas FIFA de los combinados nacionales. Visitaron la región de Campania para, en este caso, enfrentarse al recién ascendido Benevento. Partido que arrancó más fácil de lo esperado. 20 minutos y el Inter ya ganaba por 0-2, ambos del croata Brozović. No obstante, al filo del descanso, D'Alessandro recortaba diferencias en el marcador. El cuadro de las 'brujas' empezó a someter al conjunto lombardo, sin éxito finalmente.

El Inter regresa tras este parón de selecciones con la vitola de favorito. Y es que en las siete jornadas disputadas, los nerazzurri siguen imbatidos. Seis victorias y un empate son los números que le mantienen en la 3ª plaza de la clasificación, con 19 puntos -empatado con Juventus y a dos del Napoli-. Además, sobresale el fuerte defensivo que ha soldado Luciano Spalletti, siendo el equipo menos goleado con tres goles en contra. Y sus cifras como local son inmejorables: tres triunfos con seis tantos a favor y sin recibir ni uno solo.

¡Muy buenas noches a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del Derby della Madonnina, en el que se enfrentarán Inter vs Milan en vivo, perteneciente a la 8ª jornada de la Serie A. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Giuseppe Meazza a partir de las 20:45 horas.