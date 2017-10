Previa Milan - Roma: un duelo con sabor a Champions

Gianluca Lapadula y Nainggolan en el último Milan - Roma (1-4) / Foto: AS Roma

Dos de los equipos con más nombre e historia de la Serie A se enfrentan, mañana, en el histórico estadio de San Siro. Ambos conjuntos llegan con los mismos puntos en un partido que se avecina trascendental para los dos equipos, ya que quien gane podrá soñar con la Champions pero quien pierda podría abandonar posiciones de Europa League.

Aun así, el partido de mañana solo corresponde a la séptima jornada de la Serie A o, lo que es lo mismo: aún quedan 31 partidos más por disputar, es decir, 93 puntos en juego. No obstante, el Milan, que ya se clasificó para la Europa League esta temporada y la Roma, que es la actual subcampeona de la Serie A, quieren mejorar sus números de la temporada pasada y quieren ir avanzando posiciones cuando antes. Y los tres puntos de mañana son vitales para los dos equipos.

Imagen correspondiente al último partido entre ambos conjuntos / Foto: AS Roma

El Milan vuelve a soñar con la Champions

Después de unas temporadas con un nivel irregular y lejos de la máxima competición europea, esta temporada el Milan se puede permitir volver a soñar con la Champions.

Actualmente, los locales ocupan la sexta posición de la clasificación y con cuatro victorias y dos derrotas en los primeros seis partidos de liga, los de Milán ocupan posiciones de Europa League. Además, solo están a un punto del cuarto clasificado, la Lazio, que ocupa la última plaza para la Champions 2018-2019, pero también a un sólo punto de la Sampdoria, el primer equipo que ya no ocupa posiciones europeas.

En su último partido en la Serie A, los de Milán perdieron ante la Sampdoria, pero para el entrenador del Milan, Vincenzo Montella, eso ya es agua pasada. Además, el técnico italiano se enfrenta con un equipo al que ya entrenó en 2011, cuando debutó como entrenador profesional. Y en la rueda de prensa previa al partido, Montella ha elogiado el actual estado de forma de su ex-equipo, la AS Roma: "solo han perdido un partido, tienen una gran delantera y el año pasado terminaron con 20 puntos más que nosotros".

Eso sí, el técnico italiano también se ha mostrado optimista con los suyos: "creo que jugaremos un gran partido" y tampoco ha olvidado cuál es su objetivo para esta temporada "tenemos que clasificarnos para la Champions, pero lo más importante es tener la mentalidad correcta".

Vincenzo Montella en la rueda de prensa previa al partido de mañana / Foto: AC Milan

La Roma quiere seguir en buena forma

Por otra parte, los visitantes quieren seguir sumando victorias en la liga italiana. Con un partido menos -aún se tiene que disputar el Sampdoria-Roma suspendido por un intenso temporal- los de Di Francesco están a solo un punto de la zona Champions y con cuatro victorias en cinco partidos, la Roma no solamente puede aspirar a clasificarse para la Champions, sino que también puede soñar con conquistar el Scudetto.

Actualmente, los romanos ocupan la quinta posición, es decir, zona de Europa League, pero como que tienen mejor goal average que su rival de mañana -doce goles a favor y cuatro en contra- ocupan mejor posición que el Milan.

El técnico romano, Di Francesco, también ha comparecido ante los medios y ha querido elogiar "la mejora de mi equipo" desde el inicio de temporada. No se tiene que olvidar que la Roma perdió el segundo partido de liga ante el Inter de Milan de Spalletti, antiguo técnico romano, por 1-3, una derrota que dolió mucho en Roma. Pero desde ese partido, la Roma ha ganado los tres partidos de liga que ha jugado y en la Champions tampoco ha perdido: una victoria y un empate. Ahora, el recuerdo de Spalletti es, cada vez, más pequeño.

Además, Di Francesco también ha querido hablar de dos de sus jugadores en la rueda de prensa. El primero ha sido Cengiz Ünder, del cual ha asegurado que "ya está disponible pero no sé si mañana jugará de inicio". Por otra parte, el segundo jugador del cual ha hablado el técnico italiano ha sido una de las estrellas de los romanos, Radja Nainggolan. El belga no ha sido convocado, hoy, por el seleccionador de la selección de Bélgica, Roberto Martínez, para los próximos compromisos internacionales de los belgas -de hecho, el mediocentro de la Roma ya no fue incluido en la última convocatoria de Bélgica- y el entrenador italiano, que no ha querido entrar en polémicas, ha declarado que Nainggolan "es uno de los mejores centrocampistas de Europa".

Nainggolan, el pasado miércoles en Agdam / Foto: AS Roma

Antecedentes

De los últimos diez enfrentamientos entre ambos conjuntos, la balanza es claramente favorable para la AS Roma: cinco victorias, cuatro empates y sólo una derrota.

De hecho, esta única victoria del Milan se produjo el nueve de mayo de 2015 con un resultado favorable a los locales de 2-1. Los goleadores de esa noche fueron Van Grinkel y Destro para los locales y Totti, de penalti, para los visitantes. Curiosamente, ningún de los dos goleadores rossoneros juegan, actualmente, en el Milan.

Convocatorias y posibles alineaciones

La convocatoria del AC Milan la forman: Aún no está disponible.

La convocatoria de la AS Roma está formada por: Alisson Becker, Bogdan Lobont, Lukasz Skorupski; Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Hector Moreno, Federico Fazio, Bruno Peres, Konstantinos Manolas, Leandro Castan, Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Lorenzo Pellegrini, Daniele De Rossi, Maxime Gonalons, Alessandro Florenzi, Gerson; Edin Dzeko, Cengiz Under, Mirko Antonucci y Stephan El Shaarawy.