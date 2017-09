Higuaín marca la diferencia

Google Plus

ÁRBITRO: Tobias Stieler (Alemania). No hubo amonestaciones.

Ambas escuadras citadas en el Allianz Stadium de Torino perdieron en la primera fecha de la máxima competencia europea. La Juventus volvió a casa para aumentar su racha a 24 partidos seguidos sin perder en su propio césped. Claro que el equipo griego no llegó con la mente puesta en darle tres puntos al equipo campeón de Italia.

La vecchia signora empezó con la mala noticia justo después del calentamiento previo del encuentro: Pjanic tenía molestias que no le permitirían jugar el partido, entonces Allegri alineó al uruguayo Rodrigo Betancur para el centro de la cancha junto a Matuidi. Otra sorpresa de los turinenses fue la ausencia de Higuaín en el arranque para dar el timonel del ataque a Mandzukic.

El club local no tuvo demasiadas facilidades en el partido a pesar de tener el control total del partido, el juego se centró en lo que intentaba la Juventus por medio de un Dybala que tuvo dificultades para desplegar su mejor juego y de igual manera fue letal en las ocasiones que tuvo a balón parado. El protagonista del club helénico fue el arquero belga Silvio Proto, junto a su compatriota ubicado en la zaga, Björn Engels, quiénes se mostraron muy serios y concentrados para rechazar todo lo que los de Allegri lanzaron. Los contragolpes que intentó crear la visita con Romao de intermediario, terminaron siendo opacados por la fuerza y solvencia del ingresado a última hora, Betancur.

Le costó trabajo a la Juventus que solo controlaba el esférico, pero no llegaba a ser demasiado peligroso. Cuadrado pasó desapercibido por el partido al igual que Douglas Costa, quien únicamente dio un aviso con un tiro libre que pasó apenas desviado del arco. La defensa local no tuvo demasiadas dificultades por la poca creación de peligro generado por el Olympiacos, esto es un punto favorecedor para Alex Sandro que tiende a ir al ataque, en este encuentro esto no le trajo repercusión al dejar el espacio vacío.

El efecto 'Pipita'

Massimiliano Allegri se cansó de sufrir ante un equipo que parecía estar más cerca de su objetivo que era puntuar en Torino. Entonces tiró del banquillo y dio ingreso a Higuaín para suplir al frígido Cuadrado. No tardó mucho el argentino en cambiar el rumbo del encuentro. Llevaba apenas nueve minutos sobre el verde, cuando recibió un centro de Alex Sandro desde la banda. Higuaín recibió con la zurda y por lo mismo no disparó bien y el balón se estrelló en el central, pero la oportunidad tocó a su puerta nuevamente y el mismo delantero recogió el rebote, remató con mayor comodidad y abrió la lata que tanto se le complicó al equipo blanquinegro.

El efecto del '9' no quedaría solo con su propio gol. En la recta final del partido, inició una jugada en la frontal del área, conectó con Dybala entre líneas, hizo salir a Proto y puso el pase a Mandzukic que llegaba entre los defensores, Engels se anticipó al servicio y al intentar despejar, el cuero se estrelló en la humanidad del delantero croata que lo mandó al fondo de la red.

La Juventus retuvo el control del partido de principio a fin, no hubo suficiente respuesta del Olympiacos. Apenas un disparo de Seba asustó a Buffon en una ocasión. En el tiempo agregado, Chiellini terminó usando un gorro para amenizar hemorragia por un choque que le dejó apertura en la cabeza, no le afectó demasiado y pudo terminar el duelo con gran aporte a los bianconeri que consiguen sus primeros tres puntos en la Champions League, igualando al Sporting de Lisboa que perdió contra el Barcelona y metiéndose nuevamente en la lucha por el boleto a octavos.