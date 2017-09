Goles del nuevo siglo

Google Plus

The sun

Pellegri, goles del nuevo milenio | Foto: The sun (EPA)

En estos 17 años que llevamos de siglo, el mundo ha ido evolucionando en todos sus ámbitos; se descifró el genoma humano, se encontró agua en Marte o apareció Iphone, primer teléfono inteligente. En el fútbol, la vida sigue igual, y en Italia, en las nuevas generaciones siguen apareciendo cañoneros que no pierden la mayor esencia de este deporte, el gol.

Pietro Pellegri, joven jugador del Genoa, nacido un 17 de Marzo de 2001 en la la ciudad del equipo en el que milita, Genova, se convirtió ante la Lazio, en el primer jugador del nuevo milenio en anotar un doblete en una de las 5 grandes ligas Europeas a los 16 años, batiendo tambien un récord en precocidad que hasta ese entonces, sustentaba desde 1937 Amadeo Amadei de la Roma.

No obstante, el joven Pellegri sabe mucho de romper récords y marcar goles; En la última jornada de la temporada 2016/2017, le anotaba un gol a la Roma de Totti, batiendo el récord de ser el primer jugador nacido en el siglo XXI en anotar un gol y en un estadio como el Olimpico de Roma. Antes ya había batido el récord en ser el jugador más joven en debutar en la Serie A, a la edad de 15 años y 280 días ante el Torino en Diciembre de 2016.

Lejos de ser un 9 clásico, algo que erróneamente se le podría atribuir por su envergadura, es un delantero de los denominados, modernos. Posee una técnica con el balón que le permite burlar rivales y ser además peligroso lejos del área. Característica que le ha llevado a esas odiosas comparaciones, en este caso, con Ibrahimovic.

Cumple con los atributos que le hacen ser muy importante y completo para el equipo y su juego, además de lo más importante, tiene gol e instinto para hacerlo. En la temporada 2016/2017 con el Genoa Primavera, anotó 7 goles en 15 partidos, cifras demoledoras para un jugador, no olvidemos, de solo 16 años. Pero el Joven Genovés, ya demostró que no se arruga ante nadie, no tiene miedo de las entradas de los curtidísimos defensas de la Serie A, que solo podían frenar esa potencia de la naturaleza a base de patadas y agarrones.

Pellegri se abraza con su padre | Foto: The Sun (EPA)

Un dato curioso, es que pese a su escasa inexperiencia en la élite, nunca ha sumado un solo punto con el Genoa cuando él ha jugado. Aun así, la derrota ante la Lazio pese a sus 2 goles (Resultado final de 2 a 3), nunca será olvidada por el jugador y Marco Pellegri, padre de Pietro y asistente técnico de Ivan Juric, que al ver como su hijo estaba en el centro de los focos y anotaba el tanto del empate a 2, no pudo contener las lágrimas ante ese recital, recordando todo el esfuerzo y sacrificios, siempre siguiendo a su hijo en noches frías de invierno, campos helados o embarrados por la lluvia, como reconocía el propio Pietro al acabar el partido.

Los rumores tras el recital, dicen que han destapado el interés de media Europa en el jugador, pero parece que su futuro seguirá en Italia. El Inter estuvo cerca de ficharle en el pasado mercado estival, echándose atrás por el Fair Play financiero, pero las cosas parece que han cambiado, reconociendo el propio padre del futbolista, que el Milan está a la cabeza por hacerse con sus servicios, pero que la Juve también está ahí.

Juegue donde juegue, el 17 de septiembre de 2017, será una fecha marcada en los corazones de la familia Pellegri, que seguro, que su pequeño hijo, les hará volver a hacer sentir momentos vibrantes, en lo que de nuevo, no podrán contener las lágrimas.