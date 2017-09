Previa Juventus - Fiorentina: ganar o ganar

Google Plus

Hoy se disputa el partido más atractivo de la quinta jornada de la Serie A en Turín. Con el permiso del Lazio - Napoli, el Juventus-Fiorentina es el partido de la jornada, y no solamente porque se enfrentan dos de los equipos italianos con más historia, sino que son dos de los pocos conjuntos que han ganado sus últimos dos partidos ligueros.

La temporada de la Juventus en la Serie A está siendo para enmarcar: cuatro victorias, doce puntos de doce posibles pero, eso sí, no es la líder de la clasificación: lo es el Nápoles, que supera a los de Turín en el goal average. Por otra parte, aunque los de Florencia perdieron sus dos primeros partidos, han ganado los dos últimos y con seis puntos de doce posibles ya miran hacia a Europa. Quien gane se llevará más que tres puntos.

Acción en el último partido entre los dos equipos / Foto: Juventus FC

Continuar reinando en Italia

Con cuatro victorias en los primeros cuatro partidos ligueros, la Juventus vuelve a ser la principal favorita para, un año más, convertirse en campeona de la Serie A. Es cierto que con la marcha de Bonucci la Vecchia Signora ha perdido un pilar en la defensa, pero los que han reemplazado al defensa italiano han estado a la altura y, lo más importante: los de Turín tienen un jugador que hacen que los focos se centren en el ataque, y este es Paulo Dyabala.

Si la Juventus ha marcado, en cuatro jornadas ligueras, 13 goles -una media que supera los tres goles por partido- ha sido, en gran parte, a los ocho goles que suma el argentino en esta Serie A (incluyendo sus dos hat-tricks ante Genoa y Sassuolo). Es cierto que el verano no fue tranquilo para el argentino, pero Dybala ha declarado por activa y por pasiva que en el club italiano está de maravilla y que, por ahora, no tiene intención de moverse. Una alegría más para la Juventus.

Otra novedad para el partido será que Buffon no defenderá la portería de los de Turín: se encargará Szczesny que, aunque llegaba con la papeleta de segundo portero, el de mañana será su segundo partido de liga en cinco jornadas. Debutó ante el Chievo, y dejó la portería a cero. Así lo ha confirmado en rueda de prensa su entrenador, Massimiliano Allegri, que también ha declarado que aunque Higuaín está bien, no sabe si el argentino jugará de inicio.

El entrenador italiano también ha hablado sobre Douglas Costa, afirmando que podría jugar de inicio, y de Bernardeschi, asegurando que está muy contento "por cómo ha crecido". "Está trabajando bien y tiene que seguir haciéndolo". Siendo preguntado, otra vez, por Szczesny, Allegri no se ha mordido la lengua: "Es el heredero de Buffon".

Szczesny, que mañana jugará de inicio, celebrando uno de los goles de su equipo ante el Chievo / Foto: Juventus FC

Seguir ganando dando la sorpresa

Pero la Juventus no juega ante un rival cualquiera: hoy llega a Turín otro histórico italiano y aunque la temporada pasada fue decepcionante para los de Florencia, esta temporada vuelven a mirar a Europa: y con dos victorias en los últimos dos partidos, todo parece más fácil.

Después de dos derrotas ante el Inter y la Sampdoria, la victoria de los florentinos por 0-5 ante el Hellas Verona fue un punto de inflexión, y aunque su rival es un recién ascendido, en la jornada siguiente derrotaron al Bologna en el derbi de la Toscana. Eso sí, la Fiorentina echa de menos a una de sus estrellas que, este verano, se marchó al Inter de Milán: Borja Valero, y un joven con mucho futuro, Bernardeschi que, curiosamente, se marchó a la Juventus.

Pero, por otra parte, los de Florencia también se han sabido reforzar bien, sobre todo con Théréau. El francés, que llegó este verano a la Fiorentina después de su paso por el Udinese, es el máximo goleador del equipo con tres dianas. Eso sí, la Fiorentina también destaca por esto: cualquier jugador florentino puede marcar.

El técnico de los florentinos, Stefano Pioli, ha declarado en la rueda de prensa previa al partido que no es "un encuentro como otro". El italiano ha asegurado que su equipo tiene que jugar "con personalidad". "Respetando nuestra identidad y nuestra idea" y ha añadido: "Estamos motivados e intentaremos darlo todo en el campo".

Pioli ha declarado que la clave del partido será el planteamiento, ya que "la Juventus ataca desde el primer minuto". El técnico también ha hablado de jugadores de la Juventus como Dybala y Bernardeschi, que abandonó la Fiorentina para unirse a la Juventus el pasado verano. Del argentino ha declarado: "Tiene una gran calidad, pero no nos podemos centrar en un solo jugador" y del italiano ha asegurado que no tiene remordimientos: "La situación era clara, disfruto de los jugadores que tengo y no tengo pensamientos mirando hacia atrás".

Pioli dirigiendo a la ACF Fiorentina / Foto: ACF Fiorentina

Antecedentes

El duelo enfrenta a dos de los equipos con más historia de la Serie A y aunque, en los últimos años, hay mucha diferencia entre Juventus y Fiorentina -sobre todo en presupuesto y clasificación-, los partidos entre ambos conjuntos siempre son interesantes.

De hecho, aunque la temporada pasada la Juventus se proclamó campeona de la Serie A y la Fiorentina no se pudo clasificar para competiciones europeas (quedó en octava posición), cada equipo ganó uno de los partidos donde se enfrentaron. En agosto, la victoria se quedó en Turín pero en enero fueron los florentinos los que lograron los tres puntos. Eso sí, en la temporada 2015-2016, los tres partidos que jugaron ambos conjuntos los ganó la Juventus (0-3, 3-2 y 3-1).

Convocatorias y posibles alineaciones

La convocatoria de los locales la forman: Buffon, Pinsoglio, Szczesny; Chiellini, Benatia, Alex Sandro, Barzagli, Höwedes, Rugani, Lichtsteiner; Pjanic, Matuidi, Asamoah, Sturaro, Bentancua; Cuadrado, Higuaín, Dybala, Duglas Costa, Mandzukic, Bernardeschi.

La convocatoria de los visitantes está formada por: Astori, Badelj, Benassi, Biraghi, Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dias, Dragowski, Eysseric, Gaspar, Babacar, Laurini, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Sanchez, Saponara, Simeone, Sportiello, Thereau, Veretout y Vitor Hugo.