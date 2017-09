Once de oro de la Jornada 4 en la Serie A: los protagonistas del fin de semana italiano

Google Plus

Mertens, uno de los protagonistas de este once de oro italiano / Foto: SSC Napoli

La cuarta jornada de la Serie A nos ha dejado a varios jugadores destacados de hasta ocho equipos de la categoría, haciendo un once de oro muy diverso y con muchos perfiles diferentes. Los equipos que tienen más representación son Inter de Milán, con Handanovic y Skriniar como representantes, y Nápoles, representado por Allan Marques y Mertens.

Este primer once de oro de la temporada 2017-2018 es muy goleador, ya que todos los jugadores de campo seleccionados marcaron, como mínimo, un gol la pasada jornada (incluso algunos lo hicieron por partida doble, como Pellegri, y Mertens y Dybala consiguieron un hat-trick) y aunque algunos no dieron la victoria a su equipo, muchos de los goles han sido para enmarcar.

Portero

Samir Handanovic (Inter de Milán)

Las atajadas valen igual que los goles, y sino que le pregunten al Inter de Milán. En un partido donde tuvo casi el 70% de la posesión, las jugadas más claras de cara a portería fueron para su rival: el Crotone. Sí bien las anotaciones fueron obra de Škriniar al 82 y de Perisic al 92, el equipo debe agradecer que durante la primera mitad no se vieron abajo en el marcador gracias a las salvadas de Samir Handanovic.

Handanovic ha sido el mejor portero de la jornada / Foto: Inter de Milán

Defensas

Milan Škriniar (Inter de Milán)

Pocas veces un defensa es clave en la victoria de su equipo. El central esloveno fue decisivo en el campo del Crotone tanto en defensa como en ataque. El jugador interista sostuvo junto a sus compañeros las acometidas que llevó a cabo el conjunto local. El encuentro se atascaba y tuvo que ser a balón parado cuando iba a llegar el gol que abriese la victoria para los de Spalletti. En una jugada enrevesada Skriniar anotaba con un disparo muy complicado con la puntera. Tres puntos más para un Inter de Milan que está realizando uno de sus mejores arranques de campeonato en los últimos años.

Skrinirar se vistió de goleador en Crotone / Foto: Inter de Milán

Germán Pezzella (ACF Fiorentina)

El central argentino también le dio la victoria a su equipo en un partido muy complicado ante un buen Bologna. El encuentro estuvo muy disputado con un equipo visitante que tuvo opciones de haberse puesto por delante en el marcador. Al final fue Chiesa el que puso en ventaja al conjunto viola. La reacción local fue inminente con el tanto de Palacio. Poco pudo hacer Pezella en ese mano a mano del argentino para poner las tablas. En el minuto 69 llegaba el gol del central de la Fiore, con un remate de cabeza imparable al que nada pudo hacer el meta boloñés. Tres puntos más para una Fiore que mejora.

Pezzella en acción el pasado sábado / Foto: ACF Fiorentina

Bastos (SS Lazio)

Otro defensa goleador de la jornada ha sido Bartolomeu Jacinto Quissanga, más conocido como Bastos. El futbolista angoleño -que llegó a Roma hace una temporada- fue el encargado de inaugurar el marcador en el Genoa - Lazio, que terminó con victoria visitante por 2-3. El defensa marcó en el minuto 14 el 0-1, resultado con el que acabó la primera mitad, y aunque el partido del fin de semana solo era el segundo que disputaba durante esta temporada -ya jugó 74 minutos ante el Milán-, actuaciones como las de ayer lo podrían hacer indiscutible para Inzaghi.

Bastos celebrando con Immobile su gol ante el Genoa / Foto: SS Lazio

Centrocampistas

Allan Marques (SSC Napoli)

Tras la derrota en Ucrania y su ausencia –Sarri decidió rotar en Champions-, el interior brasileño recuperó la titularidad en el centro del campo del Napoli. Y, como si fuese casualidad, fue quien abriría la lata del aluvión de goles que le cayeron al Benevento en del derbi campano (6-0). El de Rio de Janeiro dejó clara su importancia durante los minutos que estuvo en el verde. Un auténtico ‘pitbull’ a la hora de defender, pero a la par, técnico y armonioso cuando tiene el cuero en los pies. Junto a Hamšík, son los escoltas de Jorginho, formando uno de los mediocampos más completos y con más calidad de Europa.

Allan celebrando el 1-0 ante el Benevento / Foto: SSC Napoli

Radja Nainggolan ( AS Roma)

La Roma se volvió a reencontrar con la victoria gracias a los goles de Dzeko y Nainggolan. El belga estuvo soberbio bajo la lluvia del Olímpico de Roma. Tras el empate ante el Atlético de Madrid en Champions y la derrota ante el Inter en liga, el equipo de Di Francesco consiguió los tres puntos a costa del Hellas Verona.

Gran parte de la culpa de esos tres puntos las tienen Nainggolan. Abrió el marcador bajo la lluvia que amenazaba con suspender el partido como sucedió con la Sampdoria. Un error defensivo tras un saque de banda del Hellas Verona, sirvió para que la Roma robase el esférico y El Shaarawy asistiese a Radja para que el belga abriera el marcador con un disparo raso ante el que nada pudo hacer el portero de Verona. En un partido difícil por las inclemencias meteorológicas, Nainngolan supo manejar el tempo del partido a su antojo. Ha empezado soberbio el centrocampista belga que apunta a ser uno de los mejores centrocampistas de la Serie A.

Nainggolan celebrando el 1-0 en un partido que pasó por agua / Foto: AS Roma

Daniele Baselli (Torino FC)

Gran encuentro del mediocampista del Torino en el empate de su equipo frente a la Sampdoria. Los de Turín se logaron sobreponer al gol a los treinta segundos de Zapata y acabaron remontando momentáneamente el partido para luego llevarse un punto. Baselli cuajó un buen partido jugando setenta minutos con más de un 75% de pases óptimos y varios robos de balón. Destacó además por encima de ello el golazo que anotó a los trece minutos de partidos con un zapatazo espectacular desde fuera del área que se coló en la meta de la Samp. Un partido muy completo del italiano.

Baselli celebrando su gol / Foto: Gettyimages

Federico Chiesa (ACF Fiorentina)

El último mediocentro de este once de oro "italiano" es Federico Chiesa, delantero de la ACF Fiorentina. El italiano fue uno de los mejores en el partido que enfrentó a los de la Toscana contra el Bologna -otra ciudad toscana- y aunque marcó el 1-0, realizó un gran partido. Abrió el marcador tan solo empezar la segunda parte, en el minuto 51, con un golazo donde nada pudo hacer el portero visitante, Antonio Mirante, y destacó por su entrega, siendo uno de los mejores del partido sin ninguna duda.

Chiesa, siendo felicitado por sus compañeros tras anotar el 1-0 / Foto: ACF Fiorentina

Delanteros

Dybala (Juventus FC)

Dybala llegaba al partido contra el Sassuolo con cinco goles en tres partidos en la Serie A, y dos más en el partido de Supercopa de Italia ante la Lazio que abría la temporada para la Juventus. Aún así, el argentino venía de un regular partido en el Camp Nou ante el Barcelona de su compatriota, y con el que tanto se le compara Leo Messi. Eso hacía que el futbolista, debido a que es en ese tipo de patidos donde el aficionado de la Juventus espera lo mejor de su estrella, tuviera que volver a demostrar toda su calidad en el campo aunque no fuese con un rival de gran entidad. Pues así fue, ya que ‘La Joya’ marcó una ‘tripletta’ y llevó a su equipo hacia la cuarta victoria consecutiva en la Serie A. Los goles fueron de todos los tipos: el primero de primera intención, sin detener el balón, desde fuera del área y en movimiento; el segundo, dentro del área y con el balón en estático; y el tercero a balón parado ejecutando una maravillosa falta con su zurda. El argentino suma ya ocho dianas en cuatro jornadas de campeonato y se coloca como máximo anotador de la Serie A.

Dybala celebrando uno de sus goles / Foto: Juventus FC

Dries Mertens (SSC Napoli)

El belga ya se puede decir que se ha destapado como un nueve. Ha dejado atrás el término ‘falso’, para convertirse en un delantero de élite. Con la lesión de Milik un año atrás, pasó a ocupar esa zona que quedó huérfana. Y no solamente lo cubrió a las mil maravillas, sino que ya no hay quien le mueva de ahí. Y es que Ciro Mertens (sí, ya se ha ganado ese apodo en Italia), no solamente juega. También desequilibra, y a la vez, golea. Acongoja a la defensa rival con su figura. Sólo hay que ver sus pocos minutos ante el Shakhtar, su forma de agitar el partido.

Un pequeño diablo que le tocó sufrir en sus carnes el pasado domingo a sus vecinos de Benevento. Con un hat-trick (cierto, dos de penalti), suma ya cinco dianas en las cuatro jornadas de Serie A. Goles que sirven para engrosar su estadística como capocannoniere del equipo y mantener al Napoli en lo más alto de la tabla.

Mertens saludando al público de San Paolo después del partido / Foto: SSC Napoli

Pietro Pellegri (Genoa FC)

El delantero del Genoa fue una de las piezas claves en el equipo de Ivan Juric. Con solo 16 años, salió a la media hora de partido desde el banquillo por la lesión de Centurión y se convirtió en la esperanza del Luigi Ferraris. Marcó el 1-1 en el minuto 57 y volvió a hacer el empate en el 73' con 2-2 en el marcador. Sus dos goles no sirvieron para evitar la derrota de su equipo, pero si le dió un nivel más de juego para la segunda mitad. 2-3 perdió el Genoa, pero Pellegri consiguió darle lo que le faltaba: más fluidez, toque y capacidad de llegada al área rival.

Pietro Pellegri, uno de los goleadores de la jornada / Foto: Genoa FC

Formación

La formación elegida ha sido un 3-4-3, dando peso al centro del campo sin olvidar una defensa y delantera donde todos sus integrantes han marcado.