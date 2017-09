La Lazio arranca con buen pie en Europa

Google Plus

Tercera victoria consecutiva de la Lazio, esta vez en Europa League, ante un combativo pero débil defensivamente Vitesse. Inzaghi dispuso un once con muchos cambios respecto al que logró golear al Milan en el Olímpico de Roma, y durante la primera mitad se notó. En la segunda, con la entrada de Immobile, Milinkovic y Lulic, unido a una mejora en el ataque visitante, los de Inzaghi cambiaron el ritmo y derrotaron a un Vitesse que se adelantó en dos ocasiones con los goles de Matavz y Linssen. Tres primeros puntos para el equipo romano, que volverá a los terrenos de juego este domingo ante el Genoa.

Ventaja holandesa en el primer tiempo

Arrancó el partido con bastante ritmo, sobre todo por parte del Vitesse, que tuvo la primera opción del encuentro gracias a un pase largo desde su banda derecha buscando a Linssen. El centrocampista local no pudo controlar bien y se le escapó demasiado el balón, que fue atrapado cómodamente por Strakosha.

Por parte de la Lazio, parecía que solo Caicedo le ponía una marcha más al partido. En el 7' de juego, un balón largo sin mucho sentido de Di Gennaro logró encontrar al ecuatoriano que, con su pelea constante provocó la indecisión entre el central y el guardameta locales. Finalmente, no pudo rematar con comodidad, pues se quedó sin ángulo de disparo.

A partir de aquí, el encuentro se tranquilizó. La Lazio parecía tenerlo todo controlado, aunque especulaba con el 0-0 en los primeros compases. Luis Alberto la tuvo de cabeza tras un buen centro de Marusic, aunque el español mandó la pelota fuera. Hacia el ecuador de la primera mitad, Miazga y de Vrij, uno en cada área, tuvieron la opción del gol, aunque ninguno de ellos acertó a cabecear bien el saque de esquina.

Pasada la media hora de juego, los locales desbordaron con una rápida jugada por banda derecha y el centro a media altura lo logró rematar dentro de la portería Matavz. Mala defensa presentó la Lazio en esta acción, pues el centro pasó por delante de cuatro jugadores y fue rematado en el segundo palo con el delantero local libre de marca.

A partir de aquí despertó la Lazio, con combinaciones constantes en busca del 1-1 antes de que finalizara el primer tiempo. No fue posible para los de Inzaghi, que se fueron al vestuario con la sensación de haber hecho una primera parte muy por debajo de sus posibilidades.

Los cambios surten efecto en los italianos

La segunda mitad comenzó con la entrada de Immobile en lugar de Luiz Felipe. Inzaghi decidió formar con una alineación más ofensiva y prescindió del central que más débil se había mostrado hasta el momento.

La primera ocasión tras el descanso la tuvo Luis Alberto con un duro disparo desde lejos que el meta logró enviar a saque de esquina. Desde el primer minuto, los de Inzaghi se hicieron con el control de la pelota y comenzaron a asediar al equipo holandés, que buscaba las contras para despegarse de la presión laziale y buscar el segundo.

Pronto el cambio de ritmo de la Lazio tuvo premio. En el 50' de juego, Murgia dejó ante el portero a Immobile. Pese a que el napolitano erró, la defensa local protagonizó una horrenda acción permitiendo hasta tres remates visitantes. Fue finalmente Parolo el que, tras el enésimo rechace, mandó la pelota al fondo de las mallas con un buen disparo de zurda para colocar el 1-1.

Continuó la Lazio manejando la pelota, aunque dando malas sensaciones en defensa, sobre todo por banda derecha. En varias ocasiones, Lukaku fue cazado fuera de posición. El lateral holandés no se adaptó bien a la salida de Luiz Felipe del campo y continuaba subiendo como si su equipo estuviera jugando con tres centrales.

Y en una jugada muy similar a la de la primera mitad, Lukaku fue desbordado por el lateral del Vitesse y su centro pasó por toda la defensa siendo rematado por Linssen, que entró completamente solo entre Bastos y Marusic.

Perfectamente pudo sentenciar el equipo holandés, que en la defensa visitante encontró su mejor opción. Linssen erró un gol clamoroso tras una pérdida casi fatal de Lukaku cerca del área.

Lo vio Inzaghi rápidamente y dio entrada a Lulic y Milinkovic en lugar de Lukaku y Di Gennaro. El equipo se parecía cada vez más al que apenas cuatro días antes había goleado al Milan.

Con el continuo peligro holandés a la contra en mente, la Lazio igualó la contienda con una jugada de fantasía entre Milinkovic, Caicedo e Immobile. Primero, el serbio la puso en el interior del área para que el ecuatoriano, de tacón, le dejara una magnífica pelota a Ciro para el 2-2. No erró el ariete italiano, que sigue de dulce. A falta de 20 minutos, todo volvía a la igualdad.

No vio el colegiado un puñetazo de Matavz al estómago de de Vrij en el área laziale, sin duda motivo de expulsión para el jugador local.

Si la defensa de la Lazio no tuvo su mejor actuación este jueves en Arnhem, no se quedaron atrás los holandeses, que, con tremenda facilidad dejaron que Murgia recibiera un balón en el punto de penalti completamente solo. El canterano laziale no perdonó y con la punta puso el 2-3 en el electrónico.

El entrenador local no se rindió y dio entrada a Castaignos en lugar de Matavz, autor del primer gol de su equipo. Los holandeses pusieron sobre el campo a otros dos jugadores de refresco, pero no fue suficiente para batir a la Lazio, que se acabó llevando el triunfo en Arnhem.