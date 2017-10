Los horarios y canales de la novena jornada

Google Plus

PSG irá en busca de un nuevo triunfo

Tras el parón por Eliminatorias, la Ligue 1 se reanuda con una muy variada oferta de partidos que despertarán el interés de los, cada vez más, seguidores de esta liga de Francia.

La jornada comienza con el encuentro Olympique Lyon - Mónaco, desde las 20:45. Los vigentes campeones de la Ligue 1 deberán visitar al Olympique de Lyon en esta nueva jornada, con la importante ausencia de Radamel Falcao, lo que marcaría el primer inicio oficial de Keita Baldé.

Colombia logró la clasificación con un polémico empate ante Perú | Foto: Mónaco TW

Luego de haber logrado clasificar a Colombia al próximo Mundial de Rusia 2018, su objetivo principal, la cercanía entre ambos encuentros (Colombia jugó el martes y Mónaco lo hará este viernes) produjo que Falcao decidiera no formar parte del próximo encuentro de su equipo, con el consenso de Leonardo Jardim, su entrenador. "Él jugó en la noche del martes y tuvo mucho viaje, así que tratar de jugar contra Lyon sería mucho para él. No jugará. De cualquier forma, su condición física no permitiría que juegue dos partidos en 48 horas".

Como Stevan Jovetic acabó sus compromisos internacionales con problemas musculares, Keita Baldé es el apuntado para reemplazar a Falcao, marcando así su debut oficial como titular, desde que se uniera proveniente de la Lazio. El senegalés marcó 16 goles en la última temporada de Serie A y esta será su oportunidad para demostrar si logrará o no hacer que los fanáticos del Mónaco no extrañen a Kylian Mbappé.

El sábado la acción continúa, con el PSG como platillo principal, desde las 17. La gran noticia pasa por el muy posible regreso de Javier Pastore, quien fue operado exitosamente en Madrid y llegaría al partido contra el Dijon. El mediocampista argentino arrastraba una lesión desde la temporada pasada, la cual lo limitó a jugar solamente 22 partidos como titular en las últimas dos campañas de Ligue 1. Ya sin dolor en los entrenamientos, Javier Pastore suma muchas chances para jugar desde el inicio del próximo encuentro, especialmente teniendo en cuenta que Marco Verratti y Thiago Motta lidian con lesiones.

Javier Pastore podría ser titular | Foto: PSG TW

A las 20, varios partidos completan la oferta del sábado, contando con los duelos entre Caen y Angers, EA Guingamp y Stade Rennais, Saint-Etienne frente al Metz y Toulouse recibiendo al Amiens. Además, el Lille de Marcelo Bielsa irá en busca de un poco de tranquilidad, luego de un comienzo liguero con mucha turbulencia, que deja a los fanáticos franceses mirando de reojo al entrenador argentino, el cual ahora vuelve a ser pretendido por la selección de Chile, luego de Juan Antonio Pizzi dejara su cargo tras no clasificar a Rusia 2018.

De hecho, el Lille sólo acumula cinco unidades hasta la presente fecha, algo que es muy distinto, seguramente, a lo que la directiva esperaba cuando contrató al entrenador argentino, aspirando a una mejor posición liguera, e incluso ilusionados con quedar en el lote de arriba. En caso de no levantar cabeza rápidamente, Bielsa podría ver cómo las puertas se abren de par en par, favoreciendo su salida y dejando el camino despejado para su retorno a Chile, donde supo iniciar un proyecto que culminó con las dos Copa América que ganaron sus sucesores, Jorge Sampaoli y el propio Juan Antonio Pizzi.

Por último, el domingo se cierra la jornada con el Girondins de Bordeaux recibiendo al Nantes, desde las 15, y Strasbourg frente al Olympique de Marsella, a las 21. El platillo fuerte estará en Montpellier, un campo donde ese club se vuelve fuerte, habiendo parado incluso al propio París Saint Germain. Montpellier recibirá al Niza, de andar irregular en este inicio de Ligue 1, pero que ha levantado su nivel en los últimos partidos y hace que haya pronóstico de un gran encuentro.