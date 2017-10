Didier Deschamps: “Tenemos la ambición de ir lo más lejos posible en el Mundial”

Google Plus

Deschamps en el banco de suplentes del Estadio de Francia. Foto: twitter.com/equipedefrance

Con goles de Antoine Griezmann y Olivier Giroud, la selección Francesa de Fútbol venció a Bielorrusia por 2-1 en el Estadio de Francia y quedó líder del grupo A, lo que hizo que se clasifique directo al Mundial de Rusia 2018.

Sin dudas, Francia se convirtió en uno de los seleccionados candidatos a quedarse con la Copa del Mundo del año próximo debido al gran plantel que posee con jugadores que se están destacando tanto en la Ligue 1, como en el resto de Europa. Pero, el que no está conforme con el rendimiento de su equipo es su entrenador, Didier Deschamps y lo mostró en la conferencia luego del partido: “No estoy del todo satisfecho”

Pero a pesar de eso, el entrenador contó cuales eran sus sanciones después de conseguir la clasificación: “Tengo un sentimiento del trabajo que se ha hecho. Estoy muy feliz por los jugadores que se lo merecen y por mi personal que me ayuda a diario”

Para Deschamps, siempre pensó que Francia debía clasificarse al Mundial aunque el camino fue complicado: “Teníamos el objetivo de clasificar directo y se logró. No fue fácil, pero terminamos primero con cuatro puntos sobre Suecia, con un Estadio de Francia lleno con la gente viene a animarnos y creo que han disfrutado. El fútbol es todo”

Sobre el partido de esta noche, el entrenador fue autocrítico: “Recuerdo que el objetivo se logró, pero que no tuvimos el dominio suficiente. No soy ciego. Esta noche, tal vez, había un poco de fatiga y emoción. El equipo es joven, el oponente, lo que se diga en los medios, nunca nos dejan ir y nos aburre queriendo que vayamos más rápido. Soy consciente de que debemos controlar mejor ciertas situaciones”

Además, agregó: “No me concentro en un área. Terminamos la fase de clasificación con seis goles en diez partidos. Pero hemos tenido oportunidades. Ofensivamente, me gustó lo que podríamos hacer por secuencias. A menudo hemos tenido oportunidades, pero no siempre sabemos cómo herir al oponente. El alto nivel es tener eficiencia en ambas áreas”

Por último, Didier Deschamps comentó cuáles son sus aspiraciones para el próximo Mundial una vez conseguido el pasaje: “No iremos a dar un paseo a Rusia. Cuando empiezas una competición, obviamente, tienes la ambición de ir lo más lejos posible. Ese fue el caso hace cuatro años en Brasil. Pero, hay naciones europeas, como España y Alemania, y una sudamericana, como, Brasil que están por delante del resto. Tienen experiencia. Pero lo que hemos vivido nos servirá”.