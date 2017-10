Didier Deschamps: "Somos capaces de hacerlo mejor"

Google Plus

Didier Deschamps admitió que no fue la mejor actuación de su equipo | Foto: FFF.fr

Francia dejó muchos interrogantes entre los espectadores, pero consiguió vencer a Bulgaria. Es cierto, por una mínima diferencia y sin ideas para doblegar a la defensa rival, superando así a un contrincante que, en los papeles, era considerablemente inferior a 'Les Bleus'. Pero el equipo de Didier Deschamps logró el 1-0 y, en caso de conseguir un triunfo el próximo martes, ante Bielorrusia, estará clasificado para el próximo Mundial de Rusia 2018.

"Comenzamos muy bien en el primer tiempo, anotando, incluso tuvimos la oportunidad de marcar un segundo gol. La segunda parte fue mucho más laboriosa, una lucha, pero es cierto que tenemos que ser capaces de hacerlo mejor, mantener el balón", admitió Didier Deschamps, al ser consultado sobre el pobre rendimiento de su equipo, a la vez que añadió: "Bulgaria fue muy agresivo, respondimos esa lucha, pero eso hizo que el partido fuera mucho más trabajado".

El gol tempranero de Blaise Matuidi terminó siendo el resultado final a favor del equipo francés, que en el primer tiempo logró incomodar a su rival, pero en la segunda mitad tuvo un muy flojo rendimiento, pese a haber contado con un tridente conformado por Kylian Mbappé, Antoine Griezmann y Alexandre Lacazette. Consultado sobre la línea ofensiva y si lo había decepcionado su actuación, reconoció que "no en la primera etapa, donde tuvimos mucha calidad. En la segunda ya no hubo tantas combinaciones, fue una verdadera lucha y no fue fácil combinar como en el primer tiempo".

"Nos recuperamos, es por eso que tomé la opción de quedarnos aquí y tener una noche normal. Una victoria el martes es sinónimo de Mundial, es algo fabuloso. Los jugadores lo saben, así que no habrá relajación", comentó Deschamps, a sabiendas de que una victoria los depositará directamente en Rusia 2018.

Por último, el entrenador francés aseguró que N'Golo Kante salió por "un problema muscular, luego de sufrir un tirón. No podrá jugar el martes".