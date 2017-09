Leonardo Jardim: “No éramos el mejor equipo del mundo, ni nos volvimos el peor”

Jardim da indicaciones en la derrota del AS Mónaco frente al Porto. Foto: twitter.com/AS_Monaco

Una nueva jornada de la Ligue 1 se dará comienzo este viernes y habrá solamente un encuentro que se jugará en el Estadio Luis II entre el equipo local, Mónaco, y el Montpellier a partir de las 20:45. El escolta buscará ser el líder provisoriamente hasta que juegue el París Saint-Germain.

El conjunto del Principado no tiene tiempo para lamentos luego de la derrota, por goleada 0-3, frente al Porto por UEFA Champions y ya tiene que dar vuelta la hoja. Algo que dejo bien claro el entrenador, Leonardo Jardim en su conferencia de prensa: “Tenemos que olvidar rápidamente esta derrota porque tenemos un partido importante en el campeonato frente al Montpellier”

Sobre el partido jugado entre semana en la segunda jornada de la Champions, donde el Mónaco lleva una derrota y un empate, se mostró confiado con la clasificación a octavos: “Les dije a mis jugadores que nada había terminado, hay cuatro partidos restantes”

Y agregó: “En el entrenamiento después del partido hablamos de lo que funcionó y no funcionó, como siempre. En lo negativo hicimos referencia a nuestra intensidad de juego, nuestro impacto y la capacidad de juego. Cosas que son obligatorias en la Liga de Campeones”

Cuando le preguntaron sobre la dificultad de los rivales, al que el su equipo sólo pudo ganarle al Marsella en la temporada, Jardim respondió: “Antes del partió no éramos el mejor equipo del mundo y ahora no nos volvimos el peor. Los goles le dieron a Porto una ventaja que hizo que cerrará los espacios y que juegue al contraataque. Lo importante es siempre estar más activos e intensos para no darle la ventaja al rival”

En cuanto a la gran temporada anterior, y el comienzo de esta no es de una gran manera, el técnico hizo una autocrítica del plantel: “No tenemos ningún jugador en capacidad de darnos los que nos daban Bernardo Silva (hoy en el Manchester City) y Kylian Mbappé (en el PSG). O tal vez lo tengo, pero no está en forma ahora. No solamente se gana con jugadas colectivas, también se necesita de la creatividad individual para ser más creativo”

Sobre la no inclusión de Jovetic y la presencia de Lemar, explicó: “Jovetic no estuvo porque necesitábamos a alguien que nos diera profundidad porque sin eso es difícil jugar. El caso de Thomas estaba para jugar, solamente, 60 o 65 minutos, más no. Nos aporta experiencia y ya quería jugar el partido pasado frente a Lille por eso estuvo diez minutos. Posiblemente, si no hubiera jugado, se estaría discutiendo de lo contrario. Así es el fútbol”

Leonardo Jardim concluyó su conferencia hablando sobre cómo están los jugadores anímicamente para el próximo partido: “Se encuentran cansados y tristes. Fue un mal partido y lo tenemos que olvidar rápidamente. Por eso, Montpellier será un encuentro muy motivador y nos va a dar trabajo el viernes”