Francia y Túnez “luchan” por un delantero

Google Plus

En la imagen, el jugador Wissan Ben Yedder / Fuente: Sevilla F.C

“Todo el mundo tiene una chance, al menos los que están preseleccionados, y él forma parte de esta lista”, declaró el propio entrenador de los Bleus en la presentación pública de su lista para los dos últimos partidos de clasificación al Mundial 2018 en Bulgaria y contra Bielorrusia, que se disputarán el 7 y 10 de octubre.

“Es francés, hasta que se pruebe lo contrario. Tiene esa libertad (de elegir entre dos selecciones), como muchos jugadores, y a él le corresponde elegir. Forma parte de los jugadores que seguimos. Está en un puesto que tiene mucha competencia. El partido en que marcó el triplete (3-0 con el Sevilla contra Maribor el martes en Liga de Campeones) lo revaloriza, pero había hecho cosas buenas antes también”, añadió durante su comparecencia Deschamps.

La situación del jugador Ben Yedder no es excepcional, ya que es totalmente cierto, que le ocurre también a muchos otros futbolistas del mundo, al tener la doble nacionalidad (nacionalidad francesa y tunecina), ya que esto permite sin impedimentos legales jugar donde ellos prefieran a libre albedrio, si se les ofrece la oportunidad. Faltará ver por eso la decisión final de Yedder, porque de momento el jugador no se decantado por ninguna opción en particular y de manera oficial.

Conviene recordar, que Ben Yedder ya jugó anteriormente con Francia Sub 21 (3 partidos en 2012). Formaba parte de los cinco jugadores que se fueron a una discoteca en París cuando estaban concentrados con la esa selección en Le Havre, junto a Antoine Griezmann, Yann M’Vila, Chris Mavinga y M’Baye Niang. Ben Yedder fue suspendido por ello un año de toda selección francesa. Y además, en aquel momento estalló una gran polémica, a raíz de esto. Por lo tanto, este hecho podría ser valorado por Yedder, a la hora de escoger definitivamente entre ambas selecciones nacionales, pero nada está decidido.