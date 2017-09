Claudio Ranieri: "Estoy sorprendido por el Lille de Bielsa"

Google Plus

Ranieri en conferencia de prensa, Foto: Twitter Nantes.

Antes de comenzar la Ligue 1, tanto el Nantes como el Lille realizaron las contrataciones de dos entrenadores que, en principio, dada su experiencia, buscaban dar que hablar y sorprender esta temporada.

En el caso del Lille, fue por el reconocido Marcelo Bielsa buscando un proceso, y con su ideología de con la posición buscar el gol, supo triunfar en equipos como Newell’s de Argentina, el Athletic de Bilbao de España como su presencia tanto en la selección argentina, como en la selección de Chile. Además, que ya contaba con un paso en la Ligue 1 al frente del Olympique de Marsella en 2014.

En cambio, el Nantes fue a la carga de uno de los entrenadores que como técnico tuvo su consagración en un equipo con el cual supo sorprender a todos: el Leicester de Inglaterra consagrándose campeón y con el premio al mejor entrenador. Pero que además, estuvo en equipos como Chelsea, Juventus, Atlético Madrid, Roma, Inter, la selección de Grecia, y en la Ligue 1 con el Mónaco, entre otros. Es destacado por su perseverancia y contundencia que poseen sus dirigidos.

Definitivamente, dos ideologías completamente distintas. Mientras que el argentino busca hacerse dueño de los partidos y con paciencia para llegar a conseguir los resultados, pero siendo dueños de la pelota, el caso del italiano es al contrario, esperar el momento justo para atacar y ser efectivo en ese momento, pero que defensivamente, el equipo sea seguro.

Por eso, el duelo Ranieri-Bielsa, llegó a considerarse un duelo especial y aparte dentro la Ligue 1. Y no hay mejor forma que arrancar con un enfrentamiento entre ambos equipos en la primera jornada de la Liga. La primera batalla fue para el argentino, ya que el Lille venció por 3-0 al Nantes.

Bielsa en la previa del partido contra Mónaco. Foto: twitter,com/LOCS

De ahí en más, el LOSC no pudo volver a ganar ningún partido en lo que va de la Ligue 1 en estas cinco jornadas en las que acumuló tres derrotas y dos empates. En cambio, el Nantes logró acomodarse y consiguió tres triunfos, un empate y una sola derrota contra el Marsella. En la tabla, los de Ranieri están en la ubicación número ocho, mientras que los de dirigidos por “el Loco” están más complicados con cinco unidades en la posición número diecisiete.

Esta situación es algo a lo que sorprendió a italiano que, en la previa del partido de su equipo frente al Racing de Estrasburgo, habló sobre esta situación: “Estoy muy sorprendido. No me explico por qué están allí”, y continuó: “El fútbol es maravilloso, no lo explicamos”.

También, comentó sobre lo que esperaba de su compañero de trabajo: “Lille debe ser en los cinco primeros del campeonato, luchar por algo”, cerró.

Esta rivalidad solamente se puede ver dentro del campo de juego a pesar de que son dos entrenadores muy opuestos en sus ideas futbolísticas, y que se espera que ambos equipos den la sorpresa estando en las primeras posiciones.

Marcelo Bielsa tendrá la oportunidad de revertir los resultados este viernes cuando su equipo reciba al actual campeón de la Ligue 1. En cambio, el Nantes, visitará este domingo al Racing de Estrasburgo.