Neymar, descartado para enfrentar al Montpellier

Google Plus

Neymar en el entrenamiento del PSG. Foto: twitter.com/PSG_Inside

Cuando todo parecía que era perfecto en el mundo del PSG, comenzaron a dar a luz los problemas para el equipo que dirige Unai Emery.

Puntaje ideal en la Ligue 1, pudieron conseguir a uno de los jugadores más codiciados por los equipos europeos como Kylian Mbappé, y romper el mercado con el fichaje de Neymar Junior. Además, en la cancha, lugar más importante, habían empezado a responder haciendo goles, pero que hoy ya no es todo tan perfecto.

Luego del último partido donde Neymar y Cavani tuvieron un pequeño cortocircuito en el medio del partido para ver quien pateaba un tiro libre, también, estuvo el rumor de que, en el vestuario, habían llegado a las manos.

Este sábado, el equipo de Emery visitará al Montpellier defendiendo el liderato y, por eso, el día anterior, dio la lista de convocados para el partido contra “La Paillade”. En ella, se vio algo que sorprendió a muchos: la ausencia del ex Barcelona luego de los rumores.

Pero se confirmó, que esta mañana, el delantero sufrió una leve lesión en el pie derecho y se lo pudo ver en una foto, desde su cuenta de Instagram, donde tiene la zona vendada. El entrenador decidió no arriesgar a uno de los jugadores fundamentales del equipo y conservarlo para lo que será el choque entre semana frente al Bayern Munich por la Champions League.

Neymar le desea un feliz cumpleaños a Thiago Silva y se lo puede ver vendado. Foto: instagram/NeymarJR

Además, en la lista, tampoco están los argentinos Javier Pastore y Ángel Di María. En el caso del ex Huracán no podrá jugar debido a una molestia en el gemelo, mientras que el exjugador de Rosario Central no estará por una molestia en el muslo.

Solamente le queda a Emery saber quién será el reemplazante del brasilero. En este caso, el que se perfila para ser parte de los once es Julian Draxler, que tuvo chance de inmigrar pero prefiero quedarse en París.

El partido entre el Montpellier y el Paris Saint-Germain se jugará este sábado a partir de las 17 horas en el Estadio de la Mosson.