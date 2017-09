Previa RB Leipzig - Mónaco: dos propuestas rompedoras se miden en la alta esfera

Este miércoles se ven las caras, por primera vez en el fútbol continental, dos equipos que abanderan modelos claramente alternativos al panorama actual de este deporte, en cuanto a organización y planificación deportiva. Supone, además, el primer encuentro en competición europea del RB Leipzig, conjunto fundado en las catacumbas del fútbol alemán por la multinacional de bebidas energéticas Red Bull, que alcanzó el subcampeonato de la Bundesliga en su primera temporada en la máxima categoría.

El cuadro del este de Alemania ha quemado etapas a una velocidad de escándalo, tras ser refundado en una categoría muy baja del fútbol teutón. Apostando por un modelo que prima la formación de jugadores y su adaptación a las intensas transiciones que propone su director de fútbol, el veterano Ralph Rangnick, el conjunto dirigido por Ralph Hasenhüttl encontró la clave del éxito también en la Bundesliga en momentos muy prematuros, demostrando que quemar etapas no es algo que imponga demasiado respeto en el club.

Su llegada a la Champions -envuelta en una fuerte polémica por la participación de otro club de propiedad Red Bull, el Salzburgo- está lejos de ser una anécdota, pues no son menos favoritos que nadie en uno de los grupos más igualados de la competición, y aspiran a pelear por alzarse con el premio gordo en unos pocos años vista. Su estructura está muy bien definida a nivel deportivo, y son capaces de detectar con facilidad el talento y captar futbolistas que se adaptan a la filosofía -Kevin Kampl, Naby Keita, Timo Werner o Emil Forsberg son sólo algunos de los ejemplos-.

Timo Werner celebra un tanto en la visita del Leipzig a Hamburgo. | FOTO: Dierotenbullen.com

Enfrente, uno de los últimos semifinalistas de la competición, el Mónaco de Leonardo Jardim. Tras caer derrotado ante el Niza por un duro 4-0 en la última jornada de la Ligue 1, posiblemente veremos una versión alternativa de los del Principado sobre el césped, pues se espera que el técnico luso introduzca a algunos de los recién llegados, que se encuentran en un proceso de adaptación claro. Jugadores como Stevan Jovetic, Youri Tielemans o Keita Baldé son casos muy ilustrativos de que en el Mónaco también se planifica de gran forma, y más teniendo en cuenta la clase de jugadores que han abandonado el club en el último mercado estival.

Kevin Kampl, el primer día

El futbolista esloveno no es ajeno al proyecto Red Bull, pese a ser un recién llegado al Leipzig. El ex del Bayer Leverkusen pasó varias temporadas en el RB Salzburgo, cuando el conjunto austriaco era el primer motor del proyecto de la firma del empresario Dietrisch Mateschitz. Ahora, con más experiencia tanto en las grandes ligas como en Champions, regresa al entorno donde ofreció su mejor nivel. Las transiciones del conjunto teutón le benefician, como ya lo hacían cuando, dirigido por Roger Schmitz, era uno de los futbolistas emergentes más seductores del panorama europeo.

Naby Keita es clave en el sistema del cuadro teutón. | FOTO: Dierotenbullen.com

Pese a todos los buenos condicionantes, la extraordinaria calidad del once titular está propiciando que a Kampl le esté costando entrar de inicio en los planes de su entrenador, aún teniendo en cuenta el reducido proceso de adaptación que ha de atravesar en un contexto que conoce de sobra. El gran nivel de Marcel Sabitzer y Emil Forsberg y la gran conexión de ambos con uno de los delanteros de moda en el fútbol europeo, Timo Werner, está asombrando a quienes conocen bien el juego del Leipzig, por lo que se antoja difícil quebrantar el ecosistema establecido. Además, el joven Jean-Kevin Augustin ha irrumpido con mucha fuerza, y su fulgurante progresión le posiciona como uno de los grandes talentos del fútbol europeo. Por detrás, además, Diego Demme y Naby Keita forman una pareja fantástica, con el primero como especialista posicional y en la entrega, y el segundo como el hombre que ofrece dinamismo y da sentido a la idea de vértigo de la propuesta.

Falcao busca su acompañante

No parece que Leonardo Jardim sea un tipo que le dé demasiadas vueltas a las cosas. Se ha caracterizado siempre por ser un técnico que encuentra, de forma ostentosamente rápida, soluciones para todos los problemas que se le plantean. Así lo hace cuando se encuentra en la tesitura -bastante habitual para él- de reemplazar a alguna estrella que abandona el proyecto. Pese a la llegada de Youri Tielemans, ha sido Joao Moutinho el designado para cubrir la baja de Bakayoko -con el consiguiente trastorno en el cambio en el estilo de juego que provoca sustituir al especialista en la recuperación de balón del equipo por un centrocampista liviano que sólo disfruta con la pelota-, mientras que Jorge se ha adueñado del lateral zurdo en ausencia de Mendy.

Stevan Jovetic debutó con el club del Principado el pasado sábado en Niza. | FOTO: ASMonaco.com

A la espera de que se clarifiquen los candidatos a pelear con Rony Lopes por la banda derecha, la clave radica en ver quién hará de Mbappé en este curso. Se trata de descubrir el nombre del jugador de movimientos más amplios del esquema, del hombre más libre: la persona que acompaña en el ataque a Radamel Falcao. Hasta ahora, el designado había sido Adama Diakhaby, también debido a los otros dos candidatos fueron incorporados muy a última hora.

Todo indica a que Leonardo Jardim cambiará esa pieza del once, pues el deseo de rodar a las nuevas caras se junta con el hecho de que el joven ex del Rennes ha disputado los últimos dos encuentros como titular. Veremos, pues, si es Stevan Jovetic el que ocupa una plaza en el once o si, por el contrario, el elegido es Keita Baldé. Dicha decisión desvelará en parte qué Mónaco nos encontraremos en el partido, pues mientras el montenegrino aúna a su capacidad goleadora una serenidad encomiable para construir, el ex del Lazio -que no ha debutado todavía- es mucho más voraz, una bestia con espacios que puede minar la arriesgada propuesta de Hasenhüttl.

Alineaciones probables