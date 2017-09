PSG y un festival de goles en Escocia

Google Plus

Hasta aquí ha llegado esta transmisión de Vavel, esperamos que la hayan disfrutado. Nos encontramos en el próximo partido.

¡Final del partido! Festival de goles en Escocia, donde PSG derrotó por 5-0 al Celtic, con goles de Neymar, Kylian Mbappé, Lunsig en propia y Cavani en dos oportunidades.

90' Se jugarán 3' más.

84' ¡Gooool del PSG! Otra vez Cavani, esta vez cambiando la dirección con su cabeza y elevando el remate por encima del cuerpo del guardameta rival. Gran gol del delantero uruguayo para poner 5-0 a su equipo.

84' Al campo el argentino Lo Celso, en reemplazo de Kylian Mbappé.

82' ¡Gooool del PSG! Centro de Draxler, Lustig se lleva puesto el balón e ingresa en su propia portería. Gana el PSG por 4-0.

77' Ingresa Forrest, sale Roberts, último cambio en el Celtic.

75' Amonestado Neymar.

73' No pasa absolutamente nada en el partido. El PSG llega caminando al área y busca hacer el gol del campeonato, mientras que Celtic ya no sabe qué más hacer.

67' Los minutos pasan, el PSG ya está tranquilo con el resultado y el Celtic no logra lastimar. Mientras tanto, ingresa Edouard por Griffiths en el local.

63' Gran jugada indivual de Sinclair. Quedó mano a mano con Areola, quien logró desviar el remate.

60' Draxler a la cancha, Rabiot a la banca. Primer cambio en el PSG.

57' Se relaja ahora el PSG. Tiene la ventaja, se siente cómodo con el balón y le cede protagonismo al Celtic, al cual no se le ocurre ni una sola idea.

52' Amonestado Ralston por una muy dura entrada contra Thiago Motta.

46' Tuvo su oportunidad el Celtic con un remate de cabeza de Griffiths, que se perdió débil en las manos de Areola.

45' Comenzó el segundo tiempo en Glasgow. Gana el PSG por 3-0 con goles de Neymar, Mbappé y Cavani.

Variante en el Celtic: Rogic por Armstrong.

Algunas imágenes del primer tiempo

Neymar, figura clave de la primera mitad | Foto: PSG TW

El 'tridente' de ataque del PSG, la 'MCN' | Foto: UCL TW

Por segundo partido consecutivo, el 'tridente' de ataque del PSG convierte al menos un gol cada uno.

¡Final del primer tiempo! El gran interrogante parece estar en cuántos goles más marcará el PSG. Por ahora lleva tres.

45' Dos minutos más.

43' Se va terminando el primer tiempo de un partido que ya tiene un único dueño. Gana el PSG por 3-0.

40' ¡Gooool del PSG! Llegó el gol de Edinson Cavani, otra vez anotan los tres de ataque en el equipo parisino. 3-0 y partido completamente definido.

39' Va Edinson Cavani.

38' Penalti contra Cavani. Sanciona el árbitro. Amonestado Simunovic.

37' Ya convirtieron Neymar y Mbappé. ¿Se repetirá lo ocurrido ante el Metz, el pasado fin de semana, cuando anotaron los tres delanteros del PSG?

32' ¡Gooool del PSG! Neymar bajó el balón de cabeza, no pudo Cavani y apareció Mbappé en soledad para definir.

30' Media hora de partido. No hubo muchas chances claras de gol, pero la mejor la tuvo el PSG y no la desaprovechó. Dominan los parisinos, pero no pueden traducirlo en ocasiones.

27' ¡Se lo pierde Cavani! Quedaba mano a mano el uruguayo pero fue demasiado generoso, intentó un pase para Mbappé que no prosperó.

25' Se reanuda el partido. Por ahora es absoluto el dominio del PSG en tierras escocesas.

19' ¡Goool del PSG! Neymar quedó mano a mano con Gordon y no perdonó. Se pone arriba en el marcador la escuadra de París.

12' Gol anulado al PSG por offside de Edinson Cavani.

10' Aún no hay muchas emociones en el encuentro. Algunos destellos de Neymar cerca de la portería rival pero no más que eso.

¡Comenzó el encuentro! Celtic y PSG se enfrentan en Glasgow. Lo vives en VAVEL.

¡Todo listo en Escocia, vuelve la UEFA Champions League!

PSG: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Verratti, Thiago Motta, Rabiot; Neymar, Mbappé, Cavani.

Celtic: Gordon; Ralston, Lustig, Simunovic, Tierney; Brown, Ntcham; Roberts, Armstrong, Sinclair; Griffiths.

¡Tenemos alineaciones confirmadas para el partido Celtic vs PSG en vivo!

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Celtic vs PSG en vivo, perteneciente a la 1ª jornada de la UEFA Champions League. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Celtic Park a partir de las 20:45 horas.

Posible alineación del PSG para el partido Celtic vs PSG en vivo: Areola; Dani Alves, Marquinhos, Thiago Silva, Kurzawa; Rabiot, Verratti, Thiago Motta; Neymar, Mbappé, Cavani.

Posible alineación del Celtic para el partido Celtic vs PSG en vivo: Gordon; Lustig, Bitton, Šimunović, Tierney; Brown, Ntcham; Forrest, Roberts, Sinclair; Griffiths.

Daniele Orsato será la autoridad / Foto: FIFA Web

Daniele Orsato sera el colegiado del partido Celtic vs PSG en vivo. De origen italiano, será asistido por sus compatriotas Riccardo Di Fiore y Lorenzo Manganelli. Los adicionales serán Davide Massa y Antonio Damato, mientras que el cuarto árbitro será Andrea Crispo.

Celtic Park, el escenario del Celtic / Foto: Celtic Web

Celtic Park será el estadio donde se disputa el partido Celtic vs PSG en vivo. Ubicado en Glasgow, Escocia, cuenta con capacidad para 60.355 espectadores. Es el más grande del país y el octavo del Reino Unido. Ha sido utilizado como escenario para muchos otros deportes, además de recitales como The Who, Prince y U2.

Thiago Silva, uno de los referentes del equipo / Foto: PSG TW

Siguiendo la misma línea que su entrenador, Thiago Silva señaló que el equipo tiene "mucho respeto por el Celtic" y que es el momento "de olvidar la presión y llegar lejos".

Sin duda alguna, la noticia que ha llamado la atención en París fue la decisión de Unai Emery de apartar a Ben Arfa y enviarlo a entrenar con la reserva, lo que le ha valido al PSG una demanda en la que ya se encuentran trabajando abogados del futbolista y del club.

Unai Emery no le teme a la presión / Foto: PSG TW

A sabiendas de que el gran objetivo de esta temporada será la UEFA Champions League, Unai Emery reconoció que esta será un "partido difícil". Como se espera de un equipo que ha gastado cientos de millones de euros en reforzarse, Emery no esquivó la pregunta y admitió que "es el momento de llegar lejos en esta competencia".

Brendan Rodgers, entrenador del Celtic

Lejos de sentir la presión de enfrentar al PSG, el experimentado Brendan Rodgers reconoció "no estar intimidado por el PSG". Consultado acerca de si cambiaría el estilo de su equipo para frenar a Neymar o a Mbappé, Rodgers sentenció: "No vamos a cambiar nuestro estilo. Nuestro juego es siempre el mismo, ser agresivos defendiendo y atacando, intentaremos golpear de contraataque, tenemos jugadores para hacerlo".

PSG solo enfrentó al Rangers y al Heart, ambos por Copa de la UEFA. Fue derrotado por penaltis ante el Rangers, en 2001, pero venció 6-2 al Heart, en 1984.

Celtic saltó al campo de juego frente a rivales franceses en seis oportunidades. Stade Rennais en la UEFA Europa League 2011/12 (1-1, 3-1), Olympique Lyon en la UEFA Champions League 2003/04 (2-0, 2-3), Girondins de Bordeaux y Olympique Lyon en Copa de la UEFA (2-3 y 0-2) y Saint-Etienne y Nantes en Copa de Europa (4-0 y 6-2).

Sólo una vez en la historia se enfrentaron estos dos equipos: final de la Recopa UEFA 1995/96. La ida se jugó en Francia, donde PSG venció por 1-0 con el tanto de Youri Djorkaeff. Unos días más tarde, Patrice Loko y Pascal Nouma le dieron la victoria por 3-0 a los parisinos en Escocia.

El tridente ya debutó con victoria y muchos goles / Foto: PSG TW

Los parisinos derrotaron 5-1 al Metz en su visita al humilde rival. Con el debut de Kylian Mbappé, el tridente 'MCN' hizo su gran aparición, anotando goles los tres, sumados al tanto de Lucas Moura sobre el final del partido.

El equipo sensación en este inicio de temporada busca llevar su poderío en Francia a Europa, su cuota pendiente. Con la calidad de jugadores que han llegado en este mercado, es muy difícil que al PSG se le escape esta Ligue 1, pero habrá que ver si es suficiente para competir en Europa contra equipos más armados.

En su último partido como local, el Celtic igualó 1-1 con el St. Johnstone. McLean había abierto la cuenta para el visitante, pero McGregor logró igualarlo en los últimos minutos del encuentro.

Los escoceses del Celtic vienen de una gran victoria en su torneo doméstico, luego de vencer por un contundente 4-1 al Hamilton. Habiendo jugado los playoff para clasificar, Celtic es sin duda uno de los equipos que puede llegar lejos en la competencia, pero que difícilmente sea visto como un serio candidato al título.