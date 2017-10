BVB-Leipzig: encuentro de riesgo

Foto de un encuentro entre ambos conjuntos. Foto: Borussia Dortmund

El RB Leipzig es un club fundado recientemente, que tiene pocos simpatizantes en Alemania. En sus primeros años los propietarios están invirtiendo grandes cantidades de dinero para tirar el proyecto adelante y eso no está gustando en el país germano. Los aficionados del Dortmund tampoco son simpatizantes del Leipzig, lo que ha obligado a la seguridad del encuentro a desplegar un operativo "especial" de cara al partido del sábado.

"Según la policía, el partido está bajo control" Para la policía, este es un encuentro de riesgo. Es la primera vez que los dos clubes se enfrentan desde febrero, cuando los seguidores del BVB insultaron a través de pancartas y agredieron a los aficionados del RB Leipzig. Sin embargo, esto no puede volver a suceder.

Grada tras la sanción al Dortmund. Foto: Borussia Dortmund

Pese a los avisos de la Bundesliga, no han tenido lugar las conversaciones necesarias y las medidas preventivas no se han endurecido ante las circunstacias. No obstante, es evidente que tanto Borussia como la policía no va a permitir que vuelvan a repetirse escenas parecidas a las del 4 de febrero. El encuentro aún no está clasificado dentro del alto riesgo pero eso no evitará que 1.000 policías se desplacen hasta Signal Iduna Park. Los dos clubes tienen presente que no quieren volver a ver imágenes como las de la pasada temporada.

A raíz de los ataques al Leipzig la pasada temporada, la DFB bloqueó toda la grada sur para el próximo partido que disputara el BVB en su campo dejando así una de las imágenes más icónicas de los últimos tiempos. Durante 90 minutos pasó de ser la pared amarilla a la pared gris ante el Wolfsburgo.

Cuatro pancartas "justificables"

Después de los hechos la policía clasificó las pancartas además de 15 carteles que violaban los reglamentos del estadio.

De acuerdo con la información proporcionada por la fiscalía de Dortmund, se presentaron cinco cargos en el curso de la investigación. Una condena por resistencia a agentes encargados de hacer cumplir la ley y en los cuatro casos restantes, el juicio aún está pendiente. Además, se aplicó una orden penal a otros diez acusados.

No deben repetirse los actos

Los actos contra el RB Leipzig no deberían volver a producirse. Estos actos dan mala imagen a la Bundesliga y se quiere evitar a toda costa que esto ocurra. Según Scholz, miembro de la junta del Dortmund: "Queremos evitar que la Bundesliga sea un parque infantil para los inversores, ya que estamos interesados solo en el fútbol. Nosotros tenemos una mirada crítica sobre el asunto para que no ocurra más".

La policía, convencida: no habrá violencia

La policía de Dortmund no espera que se reanude la violencia. "Actualmente estamos convencidos de que todo se ha hecho para evitar este tipo de incidentes", ha desvelado un agente de la autoridad.

Los aficionados del RB Leipzig son también conscientes del peligro que conlleva el partido y por lo tanto se espera menos afición visitante el sábado. Se han vendido 3.000 entradas aproximadamente.