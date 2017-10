Arturo Vidal se retira por un día: "Cada vez que me llamen estaré a disposición de mi selección"

Fuente: Getty Images.

Arturo Vidal, es un gran consumidor de redes sociales y allí descarga generalmente sus mensajes hacia sus seguidores. Luego de la eliminación de su selección el pasado martes frente a Brasil por 3-0 el volante que consiguió las ultimas dos copas América con su selección, publicó un tweet que dejó a todo el pueblo chileno con muchas dudas acerca de su continuidad en la selección y hasta varios pensaron que podía abandonar a la "Roja”.

El primer tweet:

Tras estos rumores, el mediático jugador publicó otro mensaje en su cuenta de Twitter en el que descarga todas sus emociones tras la eliminación y confirma que continuará en el equipo siempre y cuando sea convocado. En dicha emotiva carta, se dirige al público chileno principalmente, comenzando sus palabras de esta manera: “Estoy muy triste, como la mayoría de los chilenos. Nos quedamos sin un sueño. Todos cometimos errores. Sí, ahora toca aprender y tratar de no repetirlos", Lanzó tras la sentida eliminación Arturo, quien no pudo estar presente en la derrota ante Brasil por hallarse suspendido.

Más adelante continuo con su texto, refiriéndose al sacrificio que tiene que afrontar un jugador de fútbol para llevar a su selección a lo más alto y también, lo difícil que es clasificarse a un mundial jugando las eliminatorias en sudamérica, "Es triste no haber conseguido el objetivo después de tanto esfuerzo. Dejamos solas a nuestras familias, viajamos miles y miles de kilómetros, a veces con lesiones, para competir en las eliminatorias más difíciles del mundo. Y después de 10 años, esta es la primera vez que nos quedamos con las manos vacías” Sentenció el oriundo de Santiago de Chile.

De esta manera se puede decir que el ex Juventus dio “marcha atrás” con una primera versión que lo alejaba de la selección chilena y finalmente continuará defendiendo esos colores, esta vez, sin participar del próximo mundial de fútbol. "Esto no es el final de nada. Ni de una generación, ni de este equipo ni mucho menos el final de nuestros sueños...", escribió entre otros fragmentos como el siguiente: "Chile es un equipo de guerreros, me siento orgulloso de pertenecer a este grupo y no los voy a abandonar. Vamos juntos hasta el final. Cada vez que me llamen estará a disposición de mi selección..."

Segundo Tweet: