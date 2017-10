Previa Ecuador-Argentina: a todo o nada

(Foto: API)

Es el momento, la última fecha de eliminatorias. Todo se reduce a este partido. Sudamérica entera se paralizará este martes (miércoles de España) para definir, de una vez por todas, los equipos de la CONMEBOL que participarán en la próxima Copa del Mundo en Rusia el verano entrante. Tres plazas y un repechaje en juego, que se repartirán entre seis selecciones nacionales. En un marco mejor imposible, Argentina, que no está en su mejor momento pero es una de estas seis esperanzadas selecciones, visita a Ecuador, que ya no compite por nada, en la altura de Quito buscando una victoria que le asegura al equipo de Messi y compañía al menos disputar un repechaje internacional frente al clasificado de Oceanía, Nueva Zelanda. Son 90 minutos que valen un Mundial. El gran espectáculo, está por comenzar.

Argentina: calculadora en mano, esperando lo mejor

Es correcto afirmar que la selección argentina no se encuentra en su mejor momento futbolístico. Los dirigidos por Jorge Sampaoli se ubican sextos en la tabla, fuera de puestos de clasificación, en necesidad de vencer a Ecuador en Quito y esperar otros resultados para sacar boleto directo a Rusia 2018. Una victoria pondría a la Argentina al menos en repechaje y, si Chile o Perú no consiguen un buen resultado, la ‘albiceleste’ puede respirar aliviada. En cualquier otro caso, los resultados y posibilidades varían. El problema es que Argentina no gana (por eliminatorias) desde marzo de 2017, cuando venció a Chile de local y, como visitante, desde marzo de 2016 también ante ‘la Roja’ en Santiago.

Sampaoli deberá ajustar el equipo que recibió a Perú el pasado jueves en Buenos Aires para afrontar la altura de 2850 metros en la que se sitúa el estadio Olímpico Atahualpa. El entrenador no podrá contar con Fernando Gago (ruptura de ligamentos cruzados) y con Sergio Agüero (ruptura de costilla, no fue convocado). Además, ‘Sampa’ ya probó cuatro variantes tácticas diferentes, todas con Lionel Messi como alma del equipo. El equipo arribó a Guayaquil el pasado domingo y allí se quedará hasta el momento de viajar a Quito, siempre con la esperanza de no sufrir el mal de altura. Argentina cayó en el último partido ante Ecuador por 2 a 0 en el Monumental. En la altura de Quito, la estadística no es tan favorable: en las últimas cinco campañas, la ‘albiceleste’ obtuvo tres derrotas, un empate y tan sólo una victoria. En una situación límite y con un boleto a Rusia en juego, Argentina, más preocupada que nunca, se juega el todo o nada. La esperanza es lo último que se pierde.

Ecuador: un arranque prometedor que no alcanzó

La selección local arrancó las eliminatorias con cuatro victorias al hilo y un empate, marchaba primero en la tabla y las esperanzas de la ‘tricolor’ de llegar a Rusia se acrecentaban al correr de los partidos. Sin embargo, la derrota ante Colombia en la sexta fecha significó un antes y un después: Ecuador acumuló más derrotas que victorias y, la fecha pasada, quedó matemáticamente eliminado del camino a Rusia 2018. Ahora, los dirigidos por Jorge Célico (quien asumió el cargo luego de la renuncia de Gustavo Quinteros), quieren cerrar su campaña clasificatoria amargándole el sueño mundialista a la Argentina y dejándola afuera de una copa del mundo por primera vez desde 1970. “Vamos a ganarle a la Argentina y a despedirnos con orgullo” dijo Célico, que nació en Parque Patricios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecuador cayó, por primera vez en la historia, tres veces como local en todas las eliminatorias (Brasil 3 a 0, Colombia 2 a 0 y Perú 2 a 1). Sin la figura del equipo Antonio Valencia y sin Michael Arroyo, Ecuador busca utilizar la altura que tanto conoce a su favor y terminar su campaña a Rusia con la mente puesta en la renovación y en Qatar 2022.

El árbitro: anderson Daronco

El colegiado del encuentro será Anderson Daronco, brasileño de 36 años de edad. Será la primera vez que imparta justicia en un partido entre Ecuador y Argentina y tan sólo la segunda vez en estas eliminatorias, ya que hizo su debut el pasado jueves en el empate entre Uruguay y Venezuela. Daronco ha arbitrado en encuentros del Sudamericano Sub-20.

Posibles alineaciones: