Previa Boca Juniors - Chacarita: para seguir primero, hay que ganar

(Foto: BocaJuniors.com.ar)

La Bombonera no tiembla, late. Y Boca va a necesitar que lata más fuerte que nunca para rápidamente olvidar la eliminación por Copa Argentina frente a Rosario Central el pasado miércoles. Para eso, recibe a Chacarita, equipo recién ascendido a la Primera División, que marcha 24avo en la tabla de posiciones. El ‘Xeneize’ quiere seguir sumando de a 3 en el torneo y seguir en la cima del campeonato pero enfrente tiene al ‘Funebrero’, que busca amargarle la fiesta a Boca y conseguir un milagro histórica en la mítica Bombonera.

A por la quinta victoria al hilo

Boca está invicto en el torneo: 4 victorias, ningún empate y ninguna derrota, 12 goles a favor y tan solo un gol en contra. De más está decir que el conjunto de Barros Schelotto es dueño único de la primera posición de la liga, y allí debe mantenerse si quiere volver a ganar, por segundo año consecutivo, la difícil y competitiva liga argentina. A pesar de los buenos resultados en liga, Boca no tuvo el mejor desempeño en la Copa Argentina, donde quedó eliminado el pasado miércoles frente a Rosario Central. ‘Los canallas’ supieron neutralizar el ataque de Boca y romper su defensa. Guillermo Barros Schelotto tiene la difícil tarea de reorganizar al equipo para salir adelante. El entrenador espera hasta último momento para confirmar los once titulares, ya que el volante colombiano Edwin Cardona terminó el partido de copa con dolores y molestias musculares y es duda para el domingo, aunque todo indica que estará presente para recibir a Chacarita. La buena noticia es que Darío Benedetto, que dejó el partido del miércoles lesionado, no ha sufrido más que un golpe y se entrenó con normalidad el resto de la semana, listo para el domingo. En liga, Boca viene de aplastar 4 a 0 a Vélez como visitante.

Volver a primera, más duro que lo esperado

El retorno a la máxima categoría del fútbol argentino fue la alegría más grande que tuvo el equipo de Villa Maipú desde que descendieron en el 2010. El ‘Funebrero’ no conoce la victoria en lo que va del torneo, con tres partidos jugados (2 empates y una derrota). El entrenador, Walter Coyette, anunció tres cambios en el equipo que cayó ante Talleres de Córdoba la fecha pasada del torneo: Nahuel Menéndez (que retorna de una lesión), Miguel Mellado e Ijiel Prott. Coyette ya afirmó que para ganarle a Boca, “Chacarita tiene que hacer un partido perfecto. No podés equivocarte porque es un rival de jerarquía y te puede costar caro". El defensor del equipo visitante, Germán Ré, declaró en la semana que "el equipo tiene jugadores de jerarquía, así que vamos a salir a ganarle a Boca"La última vez que estos dos equipos se encontraron en la cancha, en el 2009 en Villa Maipú, ‘Chaca’ goleó a Boca por 4 a 1; y en la Bombonera, la última visita del ‘funebrero’ fue una victoria del local por 3 a 0.

El árbitro: Néstor Pitana

El misionero dirige en el fútbol profesional desde el 2006 y ha dirigido encuentros de la Copa Libertadores, Sudamericana, Copa América, Confederaciones, Juegos Olímpicos y Copa Mundial: toda una trayectoria nacional e internacional. En esta temporada, Pitana ha arbitrado 3 partidos de la Superliga, en los que ha amonestado a 6 jugadores y no ha expulsado a ninguno.

Posibles alineaciones: