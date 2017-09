Agüero es baja por dos meses

(Foto: Manchester City Web)

El parte médico es claro: Agüero, de buen momento en el Manchester City, no podrá retornar a un campo de juego hasta fines de noviembre o principios de diciembre de este año. El delantero argentino retornaba de un concierto del cantante Maluma en Ámsterdam, Países Bajos, cuando el taxi en el que viajaba impactó contra una columna y el jugador, que tenía el cinturón puesto, terminó con una costilla fracturada. A razón de esto, el técnico de la selección argentina, Jorge Sampaoli, se vio obligado a quitar al ‘Kun’ de la lista de los convocados para la próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas, en las que la ‘Albiceleste’ se enfrenta como local en "La Bombonera" ante Perú y luego ante Ecuador en Quito.

El Pep Guadriola, director técnico del Manchester City, anunció en conferencia de prensa que "Agüero ha tenido un accidente en Ámsterdam. No soy médico y no sé el tiempo de baja; va a regresar hoy y empezar la recuperación cuanto antes. Todavía no he hablado con él. He estado preparando el entrenamiento y hablaremos hoy. La primera impresión es que se ha roto una costilla". La polémica surgió cuando le preguntaron al entrenador catalán si el ‘Kun’ tenía autorización para viajar al concierto, a lo que el Pep respondió cortante: "yo no soy la policía. Quiero que los jugadores estén contentos, tienen que descansar mental y físicamente, y tienen que disfrutar de sus vidas. Si él decide ir, está bien conmigo"

El argentino se convierte en la segunda baja del City en tan solo una semana, ya que el pasado jueves, Benjamin Mendy, lateral izquierdo de los ‘Citizens’ sufrió una rotura de ligamento anterior cruzado en su rodilla y estará inactivo por varios meses. El domingo, el City deberá enfrentarse al Chelsea sin su delantero estrella y de visitante en un complicado partido para ambos equipos.