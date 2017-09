Darío Benedetto: "Argentina jugará en el mejor estadio del mundo"

Darío Benedetto durante el partido clasificatorio ante Venezuela en Buenos Aires (Fotografía: Getty Images)

Darío Benedetto afronta su mejor momento futbolístico con Boca Juniors, el talentoso delantero sería uno de los posibles convocados del medio local por Jorge Sampaoli para los últimos dos partidos clasificatorios ante Perú el jueves 5 de octubre en Buenos Aires y cinco días después con Ecuador en Quito.

La convocatoria se completará este domingo, el mes pasado debutó con la albiceleste en el segundo tiempo ante Venezuela en el marco de la decimosexta jornada de la Clasificación Sudamericana 2018. El “Pipa” se mostró muy emocionado con la posibilidad de integrar la lista definitiva y cuando se le preguntó al respecto sobre las sensaciones que produce jugar en la Bombonera fue directo: “Será un ambiente muy cómodo sobre todo por la gente, Argentina jugará en el mejor estadio del mundo. Todavía no sé si me convocará, mientras no salga la lista no quiero hacerme ilusiones y es el entrenador quien toma las decisiones”.

Argentina marcha quinta con veinticuatro puntos en la zona sudamericana tras dieciséis jornada disputadas producto de seis victorias, seis empates y cuatro derrotas. La Albiceleste temporalmente jugaría el repechaje intercontinental ante Nueva Zelanda, cambió tres veces de seleccionador en el actual proceso y no tendrá margen de error en la penúltima fecha FIFA.

Jorge Sampaoli quedó muy preocupado puesto que no encuentra la fórmula para recuperar la identidad de los bicampeones mundiales. Tras haber alcanzado dos finales consecutivas de Copa América, el seleccionado argentino atraviesa la peor crisis de resultados de los últimos treinta años. Gerardo Martino y Edgardo Bauza sus respectivos antecesores tampoco pudieron enderezar el rumbo del gigante sudamericano.

¿Argentina podrá recuperar su esencia futbolística a largo plazo? en este maravilloso deporte todo es relativo, la Albiceleste ganó su último título sudamericano hace veinticuatro años y el panorama en la búsqueda para recuperar el terreno perdido en el plano internacional se torna cada vez más complejo.