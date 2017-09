Ecuador busca implementar el cambio generacional a largo plazo

Google Plus

Enner Valencia durante el partido clasificatorio ante Brasil en Porto Alegre (Fotografía: Getty Images South America)

Ecuador sumó dos derrotas en la antepenúltima fecha FIFA, sus opciones para acceder a la justa mundialista que se celebrará en Rusia son mínimas y dependen de resultados combinados. Tras la sorpresiva caída por 2-1 ante Perú en Quito, la Federación Ecuatoriana de Fútbol despidió a Gustavo Quinteros y nombró a como seleccionador interino a Jorge Célico.

La Tricolor apuntará a la renovación generacional a largo plazo, en la última jornada doble de la Clasificación Sudamericana 2018 se medirá ante Chile el jueves 5 de octubre en Santiago y cinco días más tarde concluirá en condición de local ante Argentina. El nuevo entrenador argentino convocó a treinta jugadores, la base de su primera convocatoria es del medio local. Además destacan las presencias de solo cinco jugadores que militan en el extranjero: Antonio Valencia, Enner Valencia, Joao Plata, Cristian Ramírez y Romario Ibarra (reemplazando al lesionado Marcos Caicedo).

Convocatoria (Foto: Federación Ecuatoriana de Fútbol)

Ecuador en las cuatro primeras jornadas peleó la clasificación para la Copa del Mundo Rusia 2018, tras una irregular campaña en la Copa América Centenario cedió puntos claves y perdió terreno en momentos cruciales de la zona sudamericana. La Tricolor ha clasificado a tres justas mundialistas, el cambio generacional combinado con un trabajo sólido a largo plazo serán vitales para planificar el próximo proceso clasificatorio.

¿La selección ecuatoriana se relajó en el actual proceso? en este hermoso deporte todo es relativo, la Tricolor no mostró aquella solvencia futbolística en comparación con otros procesos y ahora todas las partes involucradas deberán analizar hacia donde quieren apuntar pensando en la Copa del Mundo Catar 2022. Ecuador entre la quinta y decimosexta jornada, perdió efectividad en Quito y no sumó en condición de visitante, pequeños detalles que necesitarán corregir sí o sí para que los fanáticos vuelvan a sentirse identificados con su selección. La clasificación sudamericana es muy exigente, todos te exigen, todos compiten y comenzar bien no te garantiza nada.