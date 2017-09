Google Plus

U. de Chile - U. Española, la temporada pasada | Foto: Club Universidad de Chile

Este sábado 30 de septiembre, el Club Universidad de Chile visitará al puntero de la Primera División, Unión Española. Será un choque complicado para los de Martín Palermo ya que no han logrado vencer a los azules desde el Torneo Clausura 2014/15. Aquel encuentro finalizó 1-2.

Vienen de empates

Ambos conjuntos vienen de igualdades: Unión Española y Antofagasta no se hicieron daño (0-0) en el Estadio Calvo y Bascuñán. Universidad de Chile, por su parte, empató ante Everton 2-2 en el Estadio Nacional.

Declaraciones de Carlos Muñoz

"Va a ser un lindo rival. La U tiene pretensiones de achicar diferencias. Nosotros estamos conscientes de lo que ellos vendrán a hacer acá. La intención de ellos es acercarse a la parte alta. Debemos mantener lo que hemos hecho de local. Hemos sido fuertes este torneo, marcando diferencias con grandes rivales que han venido a jugar acá. Esperamos como toda la gente quedarnos con los tres puntos y hacernos fuertes en casa", apuntó el delantero.

Muñoz sobre su deuda en la tarea de convertir goles: "Creo que la responsabilidad la tengo no sólo porque es con la U, la tengo durante todo el torneo y va a ser así porque vine para aportar con goles. No he tenido la posibilidad de marcar mucho, sólo uno en este torneo", indicó.

"Espero en cada partido tener más posibilidades de gol, tratar de estar más fino en las pelotas que me queden, me han anulado dos goles por posición de adelanto, entonces debo corregir varios detalles que me permitan tener más opciones de poder concretar", dijo Muñoz.

El delantero también se habló sobre empate sin goles conseguido en Antofagasta: "La evaluación fue bastante a fondo, la autocrítica también llega de parte de los jugadores sabiendo que no se jugó un buen partido. Trajimos un punto de allá que es importante porque en estos torneos cortos siempre es importante sumar en lo numérico, más en una cancha complicada ante un gran rival", afirmó.

"No íbamos con esa misión sino que con la posibilidad de traernos los tres puntos, de ir a hacer un juego mucho más vistoso de lo que mostramos en Antofagasta que no nos dejó para nada conformes", finalizó.

Frente a frente

Unión Española Estadística Universidad de Chile 110 Partidos 110 29 Victorias 57 24 Empates 24 142 Goles a favor 185

Los últimos cinco

Fecha Local Resultado Visitante Jornada Torneo 19 de marzo de 2017 Universidad de Chile 2-1 Unión Española J7 Clausura 2016/17 19 de noviembre de 2016 Unión Española 2-3 Universidad de Chile J13 Apertura 2016/17 5 de marzo de 2016 Unión Española 0-0 Universidad de Chile J8 Clausura 2015/16 3 de octubre de 2016 Universidad de Chile 1-1 Unión Española J8 Apertura 2015/16 14 de febrero de 2015 Universidad de Chile 1-2 Unión Española J7 Clausura 2014/15

Estadio Santa Laura-Universidad SEK

El Estadio Santa Laura-Universidad SEK​ es un estadio de fútbol de la comuna de Independencia, al norte de la ciudad de Santiago, Chile, cercano a la Plaza Chacabuco.

Desde mayo de 2008, el recinto es operado por la Universidad Internacional SEK Chile, quien adquirió la totalidad del club y la concesión del estadio por 30 años.​ Por este mismo motivo el recinto, antes llamado simplemente Estadio Santa Laura, fue rebautizado el 2 de junio de 2009 como Estadio Santa Laura-Universidad SEK.

Capacidad: 22.000​ espectadores.

Estadio Santa Laura-Universidad SEK | Foto: UE

El jugador clave: Mauricio Pinilla

A Mauricio Pinilla le costó, en un principio, mostrar el nivel que le valió su retorno al CDA después de una década, el atacante vive hoy un presente prometedor: ha marcado siete goles en los últimos cuatro partidos defendiendo la camiseta azul. En el Torneo de Transición registra cinco tantos y se encumbra en el segundo casillero de máximos artilleros en el certamen local, tras Bryan Carrasco (seis) de Audax Italiano.

Posibles onces