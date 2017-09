Vitaka Rodriguez regresa a casa

Vitaka Rodríguez con el St Albans Saints en la temporada 2016/2017 [Foto: Oficial St Albans Saints]

El CD Santa Ursula ha hecho oficial el regreso a España de Vitaka Rodriguez, quien a sus 30 años volverá a jugar el Campeonato Nacional de Liga en Tercera División, una competición en la que cuenta con una dilatada experiencia. El héroe del "dinamo", con el que se proclamó campeón de la PS4 National Premier League West de Australia, llega después de acabar su contrato con el St Albans Saints la pasada temporada. Kruni Razov, entrenador del conjunto australiano, habló maravillas sobre Vitaka cuando fue preguntado por el rendimiento del futbolista la pasada temporada "su profesionalidad y sus goles decisivos aportaron mucho al equipo para conseguir nuestro objetivo y poder proclamarnos campeones de liga".

Tras haber fichado esta temporada a los internacionales Oumar Konde (ex SC Freiburg) y Diego Giuly (ex Olympique de Lyon), el conjunto canario refuerza su centro del campo con un futbolista experimentado que completa una plantilla de garantías para competir por el objetivo de la zona alta de la clasificación. Vitaka es un auténtico trotamundos del fútbol, tras haber militado en el Kozani FC (Grecia), AS Beziers (Francia), FC Bendigo (Australia), Green Gully Cavaliers (Australia) y St Albans Saints (Australia), el centrocampista tinerfeño afronta ahora su quinta etapa en la Tercera División española, donde anteriormente defendió los colores de la UD Ibarra, CD Laguna, Arimesa Santomera CF y CD Marino.

Vitaka Rodriguez, a la espera de recibir el transfer internacional, podría tener los primeros minutos en su nuevo equipo este domingo en el que el CD Santa Ursula se enfrentará al CD Mensajero en el Estadio Municipal Argelio Tabares a las 17:30 (hora local). Partido correspondiente a la séptima jornada del Campeonato Nacional de Liga de la Tercera División Grupo XII, donde el conjunto local espera sacar un resultado positivo ante la visita de un recién descendido de la Segunda División B.