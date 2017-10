Fernando Alonso quiere ser el mejor piloto del mundo

Foto: Getty Images

Fernando Alonso anunciaba en la tarde de ayer que volvería a realizar un vídeo en directo a través de la red social de Instagram. Como viene siendo habitual, el asturiano se ha sincerado con sus aficionados de todo el mundo. El español ha hablado de temas variados como su futuro para el año que viene hasta la actuación de Leo Messi en el pasado partido con Argentina.

El actual piloto de McLaren no ha anunciado ninguna novedad en cuanto a su futuro cercano, aunque ha instado a sus seguidores a estar atentos a sus redes sociales: "Todavía no hay ninguna decisión. Más o menos la decisión la puedo tener pero no hay nada totalmente finalizado. Así que ya se verá. Sigo con todas las opciones abiertas", señalaba el bicampeón del mundo.

Aunque no ha aclarado ciertos aspectos de su futuro más cercano, el español si ha compartido su objetivo en esta nueva etapa que comienza en el mundo del motor: Ser el mejor piloto del mundo. Para ello no sólo hay que ganar en la F1: “La idea para 2018 es ser competitivo después de unos años en los que no hemos tenido la posibilidad. Como ya he dicho varias veces, uno de mis objetivos es ser el mejor piloto del mundo el más completo del mundo y para eso sigo creyendo que tienes que ganar en otras categorías también y sobre todo, la 'Triple Corona', que es algo que no ha ganado nadie a parte de Graham Hill. Ese es uno de los objetivos así que vamos a intentar conseguirlo", declaraba.

Fernando Alonso en el pasado Gran Premio de Japón | Getty Images

Por ahora descarta a corto plazo poder estar presente en la pretemporada de la Indy Car, aunque si ve atractivo volver a las míticas 500 Millas de Indianápolis. Algo que ve todavía más lejos es la retirada. Preguntado por sus fans por él dentro de 10 años, el asturiano vaticina un merecido descanso.

"Me veo en casa, descansando. Llevo desde los tres años que empecé a correr en kart detrás de un volante y desde los 14 ó 15 a nivel internacional. Dentro de diez años tendré un descanso. Pero seguro que estaré conectado con el motor toda mi vida, también con el circuito de karts y la escuela quede karting que tenemos en Asturias. Siempre habrá trabajo para ayudar a los niños y tener las mejores instalaciones y escuela posibles, para ayudarles en todo lo que necesiten si tienen el talento".

Dejando a un lado su futuro, para la próxima semana la competición regresa al Circuito de las Américas. Fernando era preguntado por sus opciones de cara al fin de semana: "Creo que podemos estar en la Q3. Puede ser una buena oportunidad para nuestro coche. Está cara la Q3 porque hay ocho coches más o menos definidos y dos sitios para los demás. Tengo una pequeña sorpresa para todos los fans norteamericanos, ya que después de estar ahí en la Indy, voy a llevar un pequeño recuerdo de esa experiencia", declaraba el español.

Fernando Alonso no descarta volver a competir en las 500 Millas de Indianápolis | Getty Images

"Austin es un circuito divertido y puede ser bueno para nuestro paquete. Los dos Red Bull, Ferrari y Mercedes y normalmente los dos Force India, y luego los Renault, Toro Rosso y McLaren-Honda para las otras dos posiciones. Soy positivo y vamos a tratar de hacer un buen fin de semana".

Publicará una autobiografía a finales de 2018

Como ya se dio a conocer hace escasos días, Fernando Alonso está recopilando todo tipo de datos, recuerdos e imágenes para preparar una biografía que publicará a finales del próximo año. El asturiano aclaró en el directo de Instagram las razones de su publicación: "Creo que tengo la suerte de haber vivido experiencias y de tener una vida muy rica en experiencias, en la que he vivido muchas cosas desde muy temprana edad, dese los 14 ó 15 años, que empecé a viajar por todo el mundo. He vivido países, tradiciones, culturas, momentos profesionales y personales, todos ellos bastante curiosos, que igual no los hubiera vivido si me hubiera dedicado a otra cosa", señalaba.

"Creo que es bonito poder compartirlos con toda la gente que quiera leer el libro, para que vea también lo que hay dentro de la F1, más allá de lo que ves los domingos en televisión. Cuando no duermes por las noches y al día siguiente tienes una carrera, a veces te pones a ver la televisión; otras te llama tu jefe de equipo para darte una noticia para el año que viene y muchos entresijos que normalmente son privados y creo que será bonito hacerlos públicos, para entender muchas decisiones que se toman a lo largo de una carrera deportiva".

Desea lo mejor para Carlos Sainz en Renault

El joven madrileño debutará con la formación francesa el próximo Gran Premio de Estados Unidos. Fernando Alonso vaticina un buen futuro de Sainz dentro del equipo donde el asturiano logró sus dos campeonatos mundiales.

Preguntado por una posible victoria de Sainz en Renault a corto plazo, Alonso se muestra optimista: “Es una oportunidad fantástica para Carlos. Renault mejora a pasos agigantados y ojalá pueda tener el coche que Carlos merece, y podios y victorias y todo lo que llegue. El talento lo tiene y hay que esperar a que llegue una buena oportunidad".

"El de Carlos es un fichaje muy interesante. Hace dos o tres años, en una entrevista en la que me preguntaban si yo fuera jefe de equipo qué dos pilotos seleccionaría si no corriera, dije a Hülkenberg y Sainz y dos o tres años después, Renault los tendrá en su equipo".