Vettel, sobre las críticas a Marchionne: "Lo más importante es que no nos afecte como conjunto"

Fotografía: Zimbio

Según Sebastian Vettel, el presidente de Ferrari Sergio Marchionne, nunca ha sido injusto cuando critica algún aspecto del equipo. Pero el tetracampeón del mundo cree que sus declaraciones las saca de contexto la prensa y les da una mayor dimensión de la que realmente tienen, y es que de todo lo que sale en prensa sobre Sergio Marchionne, el equipo tiene constancia mucho antes de ser público, Vettel opina que se cambia el mensaje y llega de forma diferente a los aficionados, es por eso que hay partes que se escriben o se comentan que son más duras de lo que realmente son, sacándose muchas veces de contexto, lo que hace que se cree mucha polémica del tema.

"La sensación que tengo tras un par de años es que muchas veces la manera en la que se traduce es un poco demasiado dura, así que creo que diga lo que diga, normalmente es muy directo y dice lo correcto, siempre hay una razón para hacer eso. Es justo, pero luego la gente hace un poco demasiado ruido sobre eso", ha explicado el de Ferrari. El presidente de Ferrari no se suele pronunciar así, son los medios de comunicación los que difunden siempre sus discursos cuando hay alguna ocasión de hablar, pero según Vettel, intentan hacer grandes noticias de cosas que realmente no lo son, es lo que realmente afecta a la escudería.

"Diga lo que diga en la prensa, dice lo mismo dentro del equipo e incluso de forma más directa, así que creo que para la gente de dentro del equipo no son grandes noticias, pero desde fuera siempre parece que son grandes noticias y luego esto puede crear algunas turbulencias innecesarias diría. Creo que el equipo aprendió a cómo lidiar con ello y como dije, lo más importante es que no nos afecte como conjunto. Principalmente porque Marchionne tiene una gran conexión con nosotros, está muy involucrado y sabes que es un hombre muy inteligente", ha comentado Sebastian Vettel. Es por eso que el piloto alemán explica que cualquier palabra de Marchionne no supone ningún tipo de presión extra: "Cuando ve lo que pasa, sabe lo que está mal y esas cosas y quiere ganar tanto como nosotros. Todos queremos que Ferrari gane, así que en este aspecto no creo que ponga presión en realidad. Creo que la forma en la que la prensa lo traduce suena como presión", ha explicado Vettel.

Fotografía: Zimbio

Por otro lado Sebastian ha querido explicar que cree que dispone de las herramientas para poder vencer en todos los Grandes Premios que quedan esta temporada. También ha querido recordar a todo el mundo que en un deporte como este todo puede pasar y todavía no hay nada escrito y podría ser él quien tenga la última palabra en el campeonato.

"La velocidad está ahí, creo que tenemos el coche y confiamos en lo que viene, podemos mejorar. Siempre depende de lo que otra gente haga, pero creo que hemos demostrado ya lo suficiente, bajo mi punto de vista, desde el principio hasta ahora, que tenemos un coche muy sólido. Somos capaces de mejorarlo, así que el equipo trabaja en la dirección correcta. Puedes hablar de bueno o mala suerte. No creo en la suerte en general, como principio, pero sabes que quizás aquí y allí las cosas no salieron bien para nosotros, pero el mundo da muchas vueltas, lo que nos ocurre a nosotros, puede pasarle a otros también, no deseo nada a nadie, pero es parte de la competición. Completar una temporada sin abandonos es bastante raro. Tener dos, tres o más tampoco es bueno. Diría que estamos contentos con lo que tenemos, pero obviamente queremos más, así que si tenemos ritmo, si podemos hacerlo, ¿por qué no? Podemos ganar las próximas carreras", zanjaba el de Ferrari.