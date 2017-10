Verstappen no descarta un futuro en Ferrari: "Sólo quiero estar en el coche más rápido"

Google Plus

Vettel vs Verstappen, Japón 2017 / Fuente: Zimbio

Max Verstappen es un corredor nato, de eso no hay duda. Es rápido y agresivo, también muy bueno a la hora de defender la posición. Sin embargo, necesita madurez; es algo que todos los pilotos de la parrilla han dicho.

Pero es ambicioso también. Su calidad y talento a su temprana edad han asombrado a todo el mundo. Por ello en Red Bull no dudaron en subirle desde Toro Rosso hace un año; y probablemente es la mejor jugada que han hecho en años. Max asegura que no descarta la idea de irse a Ferrari en el futuro, pues sólo le importa tener un coche ganador con el que ser Campeón Mundial de Fórmula 1.

"Sólo quiero estar en el coche más rápido. No me desagrada en absoluto la idea de estar en Ferrari. Simplemente quiero el mejor coche de Fórmula 1 porque eso significa que puedes ganar carreras y eso es lo que quiero hacer", declaraba hacia el medio británico Sky Sports F1.

Sin embargo, desde Red Bull aseguran querer renovar a sus dos pilotos hasta 2020. Algo que contrasta con las ideas de Verstappen, quien nunca ha jurado lealtad a los de Milton Keynes y a la estricta política de pilotos del Dr. Helmut Marko.

"Contrariamente a todos los rumores, no hay una cláusula de rendimiento en el contrato de Verstappen. Si no lo liberamos, no puede ir a Ferrari”, decía Marko en los inicios de la temporada actual.

La edad es solo un número

Y es que Verstappen se está haciendo un nombre en la Formula 1 no solo por su talento sino por el enorme de éste a su temprana edad. Por ello, durante la rueda de prensa post-carrera del Gran Premio de Japón, Hamilton y Verstappen bromearon acerca de la edad y de su factor en pista.

"Estaba conduciendo por la recta y en un momento pensé: 'Dios… el tío de detrás mío es mucho más joven que yo, debo asegurarme de que saco pecho y demuestre mi edad y me quede por delante', para demostrar que soy joven en cuanto a mentalidad", confesaba el británico. "Disfruto estando en una era donde llega tanto talento joven que seguirán mucho tiempo cuando yo me retire, pero hasta entonces no les quiero dejar muchas Poles o victorias”, finalizaba el tricampeón.

Por su parte, Max bromeaba acerca de la edad de Lewis: “Yo por otra parte pensaba que cuán mayor era el tipo que tenía por delante en pista".