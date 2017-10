Christian Horner: "Hubiera sido difícil adelantar a Hamilton"

Google Plus

Fuente: Getty Images

Max Verstappen mantuvo en vilo a todos los aficionados de la Fórmula 1 el pasado domingo. El holandés consiguió ponerse segundo tras la salida y no dejó tierra de por medio entre él y el líder de la carrera, Lewis Hamilton, en ningún momento del Gran Premio. En las últimas vueltas, el holandés amenazó con adelantar a Hamilton varias veces, pero al final no logró hacerlo.

"Alrededor de la vuelta 35 apareció el blistering"

Para muchos fue por culpa de las banderas azules y de la lucha que estaban manteniendo Fernando Alonso y Felipe Massa, pero ese no fue el único inconveniente. Durante todo Gran Premio Verstappen sufrió con los neumáticos: “Estábamos gestionándolo bastante bien durante las vueltas 35, 36... y apareció el 'blistering' en la parte interna del neumático delantero izquierdo. Poco a poco se fue haciendo más y más ancho”, conto Christian Horner.

Por ello, desde el muro le pidieron a Verstappen que se mantuviera a una distancia prudente de Hamilton: “Le pedimos a Max que mantuviese los tres segundos de diferencia para que tuviese aire limpio y no dañar más el neumático. Le resultaba fácil estar ahí y luego hacia el final de carrera cuando se fue el coche de seguridad virtual nos preguntó, '¿puedo ir a por él?', y nosotros le dijimos 'siempre que controles lo que haces, bien'. Enseguida estaba pegado al coche de Lewis”, ha explicado el inglés.

Max Verstappen en el podio de Suzuka. Fuente: Getty Images

Los problemas con los neumáticos también le aparecieron al principio de la carrera: “Nos dimos cuenta en el primer juego y como el segundo debía durar un 25% más, volvió a aparecer [el blistering]. Era preocupante porque te acuerdas de lo que le pasó a Vettel en Silverstone y es muy fácil sufrir un pinchazo en ese momento de la carrera. Todos estábamos nerviosos por eso”, explicó Horner.

Finalmente, el jefe de equipo de Red Bull reconoció que, aunque Verstappen no se hubiera encontrado con los doblados, hubiera sido difícil adelantar a Hamilton: “Tuvo mala fortuna de cruzarse con Fernando y Felipe cuando los dos tenían su propia batalla porque con una vuelta limpia más habría ido. Si habría funcionado o no, no lo sabemos, pero seguro que lo habrá intentado. Tenía una oportunidad para pasarle, pero habría sido difícil”, finalizó Horner.