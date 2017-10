Mercedes todavía tiene que entender a su "diva"

Google Plus

Fuente: Getty Images

Lewis Hamilton consiguió en Suzuka estar un paso más cerca de ganar el mundial de 2017. El inglés se benefició de la falta de fiabilidad del Ferrari de su máximo rival, Sebastian Vettel, y amplió a 59 puntos la distancia con el alemán. Aunque todo apunta a que Mercedes volverá a llevarse los dos títulos por cuarto año consecutivo, los de Brackley no dan nada por hecho.

Si los de Mercedes se llevan los dos títulos, que todo apunta a que será así, no habrá sido tan fácil como en las anteriores temporadas. El coche de los de Brackley, aunque sigue siendo el más rápido de la parrilla, no ha funcionado bien en todos los circuitos y la sombra de Ferrari de cara a 2018 es muy larga.

"No levantaremos el pie del acelerador hasta que haya pasado"

Por ello, para el jefe del equipo, Toto Wolff, no va a cambiar nada dentro del equipo: “No hay cambio en el planteamiento. Necesitamos continuar mirando carrera a carrera. Todavía tenemos una diva que debe ser entendida. También a modo plazo y por la manera en que revisamos las cosas, queremos ver nuestro rendimiento respecto a nuestros principales rivales”, ha comentado el alemán para Motorsport.com

Sin duda, Mercedes se ha beneficiado de la falta de fiabilidad de Ferrari en la recta final del mundial, pero ellos también han sufrido durante la temporada: “No diría que estamos en una situación dominante frente a Red Bull y Ferrari. Nos beneficiamos de la mala fortuna de Ferrari y sus problemas de fiabilidad en las últimas tres carreras, pero eso no implica que nos demos palmadas en la espalda. Al revés, creo que necesitamos continuar apretando”, ha seguido explicando Wolff.

Salida del GP de Suzuka. Fuente: Getty Images

A pesar de sus declaraciones, Wolff reconoce que la ventaja de puntos que tienen les ayudará, pero saben que en la Fórmula 1 todo puede cambiar en un instante: “Si todo el mundo va normal, es una gran ventaja. Pero puedes ver lo rápido que va Sebastian. Tuvo un traspiés en Singapur, perdió 25 puntos, no fue competitivo en Malasia, no sumó puntos, y tuvo otro problema en Suzuka. Puedes ver lo rápido que cambia todo. Siempre hay cierto grado de cosas inesperadas que pueden ocurrir y no levantaremos el pie del acelerador hasta que haya pasado”, ha finalizado Wolff.