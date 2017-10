Google Plus

Fotografía: Zimbio

Ya se ha hecho oficial que el bicampeón de Fórmula 1 Fernando Alonso lanzará a finales del año 2018 su propia autobiografía. Un libro que lleva preparando ya hace bastante tiempo y que sacará a la luz algunas de las mejores anécdotas que han acompañado al asturiano durante toda su vida como piloto. En la misma, Alonso destacará los momentos más importantes de su vida personal y profesional, seguramente también explicará cómo fueron sus comienzos, desde sus inicios en el karting hasta su llegada a la Fórmula 1, seguro que también incluirá algún capitulo explicando cómo han sido sus campeonatos y su proyecto del circuito-museo que ahora tiene en su tierra natal, Asturias.

"Estoy muy ilusionado con este anuncio; llevo años recopilando junto a algunas de las personas más cercanas a mí las anécdotas y los hechos más importantes de mi vida. He tenido la suerte de poder competir, no sin una dosis enorme de sacrificio, en algunas de las mejores entidades deportivas mundiales", explicaba Fernando. El libro se encontrará a la venta en todo el mundo a finales del año 2018, ya que este ha sido el deseo del piloto español. "Si hay algo que me enorgullece especialmente es contar con una afición tan amplia y que está repartida por todo el mundo, por lo que uno de los objetivos que quiero conseguir con la publicación de mi libro es que cualquiera que quiera leerlo pueda hacerlo en su lengua natal", zanjaba Alonso.

Esta noticia sale a la luz, sin saberse oficialmente cual será el futuro del actual piloto de McLaren, y es que a pesar de que todo apunta a que seguirá con la misma estructura al menos una temporada más, la escudería de Woking quisieron destacar hace poco que sólo queda ultimar ciertos detalles del contrato, algo que también explicó y afirmó Antonio Lobato este fin de semana durante el Gran Premio de Suzuka. Alonso también ha explicado en diversas ocasiones que su decisión posiblemente se hará pública después del GP de Japón, pero antes del Gran Premio de Estados Unidos.