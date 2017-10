Max Verstappen: "Estuve cerca, pero sigo estando muy contento de ser segundo"

Fotografía: Redes Sociales RedBull Racing

Max Verstappen ha vuelto a tener un muy buen resultado en carrera, y es que hoy ha logrado pasar por línea de meta en segunda posición. Hasta el último momento nadie podía negar que incluso Max se podría haber llevado la victoria, tras estar muy cerca de Lewis Hamilton durante las últimas vueltas.

“De nuevo ha sido un gran día. Creo que Suzuka es un buen circuito para mí. Me gustó ya el año pasado y en 2015”, ha comentado en la ceremonia del podio Max Verstappen.

Verstappen ha conseguido su segunda posición prácticamente gracias a la espectacular primera vuelta que ha realizado. Sin pensárselo dos veces, el piloto holandés se ha tirado por el interior en el primer viraje y le ha arrebatado la posición a su compañero de equipo Daniel Ricciardo, posteriormente ha hecho prácticamente lo mismo con Sebastian Vettel, lo que ya lo colocaba en segunda posición. Max ha tenido en carrera un ritmo menor que el de Hamilton, pero mayor que el de Ricciardo, es por eso que Verstappen se ha mantenido en una cómoda segunda posición, aunque ha sufrido problemas con las gomas en algunos momentos de la carrera, pero eso no le ha impedido lograr ese segundo puesto en el circuito de Suzuka.

El holandés ha sido el primero de los hombres de cabeza en parar para cambiar los neumáticos, ha sido entonces cuando se ha encontrado con más ritmo con el blando y se ha acercado a Hamilton, aunque ha tenido también a Valtteri Bottas por delante taponando para que Max tuviera más dificultades a la hora de adelantar al líder del campeonato.

"Yo me hubiera bloqueado más, incluso. Es justo, Lewis está luchando por el campeonato”, ha explicado Max.

Verstappen ha querido destacar los diferentes tiempos que ha logrado hoy en carrera: “El ritmo es prometedor. En el primer stint sufría con los neumáticos delanteros, pero después, con el blando, hemos sido más rápidos”, ha argumentado el de RedBull.

En las últimas vueltas, ha comenzado a recortar tiempo a Hamilton a causa de los problemas de que el británico estaba teniendo, entre ellos el tráfico de Fernando Alonso y Felipe Massa. Verstappen ha llegado a rodar muy cerca de Hamilton, pero finalmente no ha podido llevar a cabo un ataque para arrebatarle la primera posición: “Tuvimos un gran ritmo al final. Es difícil adelantar aquí y en las dos o tres últimas vueltas lo intenté todo para poder adelantar. Sin embargo, el coche mejora carrera a carrera”, ha afirmado.

Pero el holandés ha querido explicar que si Hamilton no hubiera tenido los problemas con el tráfico, nunca habría llegado a ponerlo en peligro: "No lo creo, fue por el tráfico por lo que me acerqué. Creo que el Mercedes es más sensible al tráfico. Pero una vez que él [Hamilton] se deshizo de ellos, ya no pude seguirle. No hubo ningún momento en el que pensara que podría pasarle. Estuve cerca, pero sigo estando muy contento de ser segundo", ha zanjado Max Verstappen.