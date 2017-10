Fernando Alonso: “Veremos si en Austin tomamos la decisión final”

Fuente: Zimbio

El piloto español conseguía ayer el décimo puesto en la parrilla del domingo. La sustitución de algunos componentes de su motor, y su correspondiente sanción, lo arrastraron a la 20ª posición. Esto ha condicionado su carrera. A pesar de ello, Fernando se muestra satisfecho con el resultado: “Saliendo último y acabar 11º es para estar orgulloso. Espero que no tengamos más sanciones en las próximas carreras”.

Compartía última línea de parrilla con Carlos Sainz y ha visto como este abandonaba en la primera curva. También los abandonos de Vettel y Ericsson le hacían subir en la clasificación. Ha realizado una única parada y, a ocho vueltas del final, cuando estaba ya undécimo, ha visto posible el adelantamiento a Massa, en la décima posición. Sin embargo, al final no ha sido factible. El español apela a la falta de suerte como factor determinante del resultado: “Me ha faltado un poco más de suerte, porque cuando quería pasar a Massa salió el Virtual Safety Car y eso le dio aire, y en la última vuelta, los líderes también le dieron aire. Nos hizo falta suerte en general porque el VSC nos ha frenado, pero ha sido una remontada espectacular, del 20º al 11º, y cuando tengamos más suerte, tendremos más puntos”.

A su vez, cuando Hamilton y Verstappen les adelantaban como doblados, los comisarios han acusado a Fernando de saltarse banderas azules y se ha empezado una investigación por ello. “Me han dicho lo de la investigación, que decidan lo que quieran. He intentado no estorbar a nadie, pero tampoco he acabado con puntos, Creo que no ha sido determinante en el resultado de la carrea, aunque aceptaré lo que decidan”.

Fernando ha disputado hoy su última carrera en Japón siendo piloto Honda. Su futuro, aún incierto, se desvelará – según él- pronto: “Estas semanas hasta Austin veremos si podemos avanzar y tomar la decisión final”.